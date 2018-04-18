Чили — одна из наиболее безопасных и экономически стабильных стран Латинской Америки, к тому же с хорошими университетами. Путешествовать по Чили тоже интересно: здесь есть и пустыни, и Анды, и ледники, и пингвины. Поэтому, когда студентке МГУ Елизавете Григорьевой представилась возможность поехать в Чили по программе обмена, сомнений у нее не было. Она рассказала The Village, во сколько обходятся жилье, транспорт, еда и развлечения в одном из крупнейших городов Южной Америки.

Переезд

Я учусь на искусствоведа в МГУ и еще со второго курса бакалавриата готовилась к стажировке в одной из европейских стран, как вдруг эта возможность внезапно закрылась. Тогда, выбирая новую страну, я узнала о возможности обучения в Чили и подумала, а почему бы и нет: Южная Америка всегда была мечтой, но поехать туда туристом дорого и сложно.

Студенческие стажировки или же простая туристическая поездка раньше были хорошей возможностью остаться в стране: искать работу, пока находишься по другим основаниям. Сейчас же новый президент Пиньера вносит изменения в миграционное законодательство, и для переезда нужно уже иметь рабочий контракт и визу на руках. Переезжают сюда в основном латиноамериканцы из Гаити, Венесуэлы, Колумбии.

Население Чили относительно небольшое — около 17,7 миллиона человек, около 35 % проживает в Сантьяго. Для туристов столица является скорее перевалочным пунктом, так как лишь в центральном аэропорту есть миграционный контроль. Дальше все летят на север в пустыню, на юг к ледникам или же на остров Пасхи.

Сантьяго состоит из 37 коммун, которые являются самостоятельными административными единицами без единого управления. Стоимость жизни, ее качество, престиж и цена зависят именно от коммуны. Наиболее дорогие находятся в восточной части Сантьяго — это Лас Кондес, Ла Рейна, Витакура, коммуна Провидения, Ло Барнечеа. Беднейшие районы — на юге: Ла Систерна, Сан Рамон, Эль Боске, Сан Бернардо, Ла Пинтана. Центр города — коммуна Сантьяго.

Минимальная заработная плата 276 000 чилийских песо (около 27 000 рублей) Низкий доход 276 000 чилийских песо (около 27 000 рублей) Средний доход 600 000–700 000 чилийских песо (около 60 000–70 000 рублей) Высокий доход свыше 1 000 000 чилийских песо (около 100 000 рублей)

Аренда жилья

От 250 000 песо (25 000 рублей) за комнату

Сантьяго, как и другие южноамериканские столицы, не похож на привычный нам город. В Москве престижно жить в центре, а в Сантьяго центр, наоборот, является одним из наименее удобных районов в плане инфраструктуры и одним из наиболее опасных с точки зрения безопасности. Ночью здесь не рискуют гулять даже местные.

Еще одна особенность Сантьяго в том, что многоэтажные кондоминиумы соседствуют здесь с частными домами. Живешь на 25-м этаже современной многоэтажки, а просыпаешься все равно под крик петухов.

Плюсы частого дома очевидны: свободная планировка, сад с растениями, свой бассейн и так далее при всех благах цивилизации. Но и у многоэтажек есть свои преимущества: в большинстве своем Сантьяго состоит из новостроек (за исключением исторической части города), а потому здесь все приспособлено для комфорта жильцов. Подземные парковки и прачечные, тренажерный зал на первом или же последнем этаже, охрана с консьержем, часто на территории многоэтажки находится свой сад с бассейном, как альтернатива — бассейн перемещают на крышу. Большинство крыш — это террасы, где все приспособлено для проведения чудесных вечеров в приятной компании: мангалы, лежаки, столы для компаний, место для танцев и часто бассейны. Дополнительным преимуществом оказываются прекрасные панорамные виды на город.

Цена на аренду, как и на покупку, в первую очередь зависит от коммуны. Наиболее престижные находятся в восточной части Сантьяго, ближе к Андам. Второй фактор — это площадь. Частные дома бывают совершенно разными, и здесь практикуется либо покупка, либо аренда комнаты. Квартиры же в целом схожи по планировке: это маленькая кухня, гостиная (часто объединяется с кухней в студию), комнаты и ванные. Расчет здесь идет не по квадратным метрам, а по количеству спален и ванных комнат. Наиболее популярным оказывается вариант с двумя спальнями и двумя ванными. В этом случае одна комната — стандартная в нашем понимании (15–20 квадратных метров), а вторая рассчитана только на кровать. Большинство чилийцев, имеющих квартиру с двумя спальнями, сдает эту комнату.

Чилийцы предпочитают долгосрочную аренду, но есть варианты и помесячной. Наиболее популярные сайты для поиска жилья — Yapo.cl, Publiavisos.cl, меня также выручил airbnb.com. В среднем аренда комнаты начинается от 250 тысяч песо в месяц (около 25 тысяч рублей) и в доме, и в квартире. Сюда входят все коммунальные платежи, часто интернет, возможность пользоваться всей инфраструктурой дома (бассейн, тренажерный зал, прачечная, терраса). Я жила в районе Нюнёа (Ñuñoa), это не самый престижный район, зато достаточно безопасный, рядом с двумя ветками метро, парком, моллами, ресторанами. Есть возможность найти более дешевую аренду, но такие варианты попадаются только в центре, где плохо развита инфраструктура и выше уровень преступности. В престижных восточных районах, даже там, где инфраструктуры практически нет, стоимость аренды значительно выше. Если же вы захотите снять квартиру целиком, то заплатить придется от 500 тысяч песо (около 50 тысяч рублей).

Цены на покупку недвижимости также зависят от коммуны. Стоимость дома начинается от 80–100 миллионов песо (8–10 миллионов рублей). За такую цену вы сможете найти дом площадью около 80 квадратных метров. При этом обязательно будет небольшой садик, место для парковки и бассейн внутри. Небольшие квартиры можно найти за 40–50 миллионов песо (4–5 миллионов рублей), но наиболее популярные варианты — с двумя спальнями и двумя ванными — обойдутся уже в 60–70 миллионов песо (6–7 миллионов рублей).

Транспорт

10 000–100 000 песо (1 000–10 000 рублей) в месяц

Транспорт в Сантьяго развит плохо. Здесь есть метро, автобусы и такси. Метро связывает разные части города, однако далеко не все. Оно удобно для туристов, но не для жизни: глубина залегания малая, вентиляционные системы продуманы плохо. Хотя в холлах метро повешены вентиляторы, которые разбрызгивают воду, все же в час пик, да и просто летом, находиться там трудно. Еще одним минусом оказывается то, что закрывается метро в 23:00.

Стоимость проезда зависит от времени дня. Разделяется оно на низкую загруженность (630 песо, или 63 рубля), среднюю загруженность (680 песо, или 68 рублей) и час пик (760 песо, или 76 рублей). В течение дня эти тарифы меняются несколько раз. Для помощи туристам и жителям в кассах и на информационных стендах прописаны часы действия того или иного тарифа, а талоны продаются разного цвета.

Вариантов оплаты проезда два: покупать талоны на поездку или же оплачивать их специальной картой (Tarjeta Bip), действует она и в метро, и в автобусе, разницы в цене за поездку нет. Эта карта — аналог нашей «Тройки». Она стоит 1 550 песо, но также можно приобрести персонализированную (2 800 песо) и предоставлять ее как документ.

Скидки в Чили предусмотрены только для студентов; для пенсионеров или других категорий их нет. При этом получить студенческую льготу довольно тяжело, по крайней мере, для иностранных студентов. Все заявления отправляются в госорганы, которые подписывают разрешения около полугода, так что смысла оформлять специальные студенческие карты нет. Но если вам все же удалось добиться льготы, то она оформляется на ту же карту Bip. Поездка стоит 430, 480 или 560 песо (43, 48 или 56 рублей, в зависимости от тарифа).

Автобусное сообщение развито, но только на центральных улицах. До жилых районов добраться можно только на такси или же своим транспортом. Автобусы делятся на два типа: длинные разного цвета и маленькие «пазики» красного цвета, которые называются микро. Автобусами в Сантьяго я пользовалась лишь один раз, так как их маршрут следования понятен только местным жителям. Купить билет у водителя нельзя, для оплаты нужна все та же карточка Bip, но часто водители соглашаются помочь и провезти без оплаты, так как карту можно купить только в специальных киосках. Одна поездка на автобусе стоит около 700 песо (70 рублей). То же самое касается и микро, за одним исключением: если вы оплатили проезд карточкой в метро, а позже пересели на микро, во второй раз деньги не списываются. В обратную сторону или же с другими автобусами этот принцип не действует.

Сами жители Сантьяго предпочитают такси, так как это оказывается наиболее комфортным способом передвижения. Здесь много городских такси, работающих по счетчику. Из приложений лидирует Easy Taxi и Uber (он, правда, здесь официально не разрешен). Например, поездка в аэропорт на обычном такси обойдется примерно в 18–20 тысяч песо (1 800–2 000 рублей), а на Uber — в 15–18 тысяч (1 500–1 800 рублей).

Большой плюс Чили — развитая инфраструктура междугородних автобусов. Компании борются за клиентов, создавая лучший сервис и комфортные условия. Сюда же можно отнести автобус до аэропорта. Вы заплатите 1 800 песо (180 рублей) за 35–40 минут пути.

Что же касается междугороднего транспорта, который курсирует по всей стране, то стандартные сиденья почти не встречаются, это либо полукровать, либо кровать (то есть сиденье будет полностью откидываться). Дополняют сервис снеки, включенные в цену билета, и чистый биотуалет.

Автобусные компании часто проводят акции, а потому уехать в соседний Вальпараисо (на побережье океана) можно за 7 400–8 000 песо (740–800 рублей), это 1,5 часа в пути. Для сравнения: автобус между Антофагастой и Икике без скидок класса «полукровать» можно купить за 13–15 тысяч песо (1 300–1 500 рублей), это 5–5,5 часа в пути.

Почти 95 тысяч песо на транспорт (около 9 500 рублей) я потратила в один месяц, когда было особенно много перелетов (а это такси в аэропорт), поездок на такси по городу, междугородных переездов и метро в Сантьяго. Чаще всего транспортные расходы не превышали 50 тысяч песо (5 тысяч рублей) в месяц.

Личным транспортом обзавестись достаточно просто. Подержанный автомобиль можно купить, начиная с 3–4 миллионов песо (300–400 тысяч рублей). Новый будет стоить от 10 миллионов песо (миллион рублей). Например, «Форд Фокус Титаниум» стоит 15 миллионов песо. Литр бензина обходится примерно в 720 песо, дизельное топливо — 530 песо (72 и 53 рубля соответственно).

Парковки есть у частных домов, при многоэтажках — также свои, подземные. Просто на улице найти стоянку сложно. Официальных платных парковок почти нет, но каждым свободным участком управляет уличный мальчишка или мужчина — это довольно популярное занятие. Он помогает парковаться, следит за машиной; официального тарифа нет, но каждый водитель дает горстку мелочи, которая предусмотрительно хранится в машине. Монеты здесь в 10, 50, 100 и 500 песо — таким образом, в виде чаевых парковщик получает часто около 300–700 песо.

Продукты

Около 200 000–250 000 песо (20 000–25 000 рублей) в месяц

Продукты в целом оказываются достаточно дорогими. Есть крупные супермаркеты (Líder, Jumbo и другие), мелкие продуктовые лавочки, винные магазины (которые работают после закрытия супермаркетов) и фермерские ярмарки, которые проводятся по выходным (а в некоторых коммунах еще и в середине недели).

Чили славится своими винами, практически любое здесь будет прекрасного качества. Цены на дешевые вина начинаются от 1 500 песо (150 рублей), средняя бутылка каберне савиньон будет стоить около 3 тысяч песо (300 рублей), дорогие вина продаются по цене от 10 тысяч песо (тысяча рублей). Хотя сами чилийцы предпочитают пиво (около 600 песо, или 60 рублей, за бутылку) и писко (крепкий алкоголь, около 8 тысяч за бутылку). Вина есть и в супермаркетах, и в профильных магазинах. Но на качество это не влияет, винные магазины лишь работают дольше и там может быть представлен более редкий ассортимент.

Мясо, сыры и другие продукты лучше покупать в крупных супермаркетах, хотя есть и отдельные, довольно крупные мясные лавки. Курица стоит дешевле всего, около 3 тысяч песо (300 рублей), индейка — около 4 тысяч песо (400 рублей), хорошая аргентинская говядина обойдется уже в 6 тысяч песо за килограмм (600 рублей). Баночка тунца — 900 песо, литр мороженого — около 3 500 песо, салат айсберг — 900 песо, килограмм черимойи — 900 песо, килограмм помидоров — 1 100 песо (правда, помидоры в супермаркете совершенно пластмассовые), яблоки — 900–1 000 песо за килограмм. Есть и экзотика: арбузы продаются поштучно, а не за килограмм — 2 тысячи песо; красная смородина — около 1 500 песо за 150 грамм.

Овощи и фрукты все же лучше покупать на ярмарках. Они будут дороже, но гораздо более лучшего качества. К тому же только на таких ярмарках можно найти, например, чилийские манго из северных пустынь (2 тысячи песо за два килограмма).

Сэкономить на продуктах можно, но не существенно. На рынках можно торговаться, а в супермаркетах отслеживать акции. Например, супермаркет около моего дома каждую пятницу продавал овощи со скидкой 30 %.

Что же касается местной кухни, то во многом это перуанские влияния. Писко (крепкий алкоголь, аналог нашей водки) и севиче (закуска из овощей и сырой белой рыбы под лимонным соком) являются предметом спора между Чили и Перу. Вкусным и, наверное, действительно чилийским является блюдо под названием пастель де чокло (пирог из кукурузы). Это разные виды обжаренного мяса, залитые перетертой в блендере кукурузой и пропеченные в духовке.

Развлечения

0–30 000 песо (0–3 000 рублей)

Хотя Сантьяго не самый туристический город, все же здесь есть масса вариантов, как провести выходные. Билет в кино стоит около 3 500 песо (350 рублей, независимо от времени), поход в ресторан — от 15 тысяч песо на человека (1 500 рублей). Обед в ресторане по меню дня обычно стоит около 9 тысяч песо (900 рублей).

Также можно найти и бесплатные варианты. Например, у первых 100 пришедших в клуб есть возможность не только бесплатно танцевать всю ночь, но и получить один или два бесплатных писколы (коктейль из писко и колы). Большинство музеев Сантьяго бесплатны или же бесплатны до 12:00. Бесплатно можно подняться на Серро сан Кристобаль и наблюдать красивую панораму города. Туда же можно подняться быстрее на подъемнике примерно за 5 тысяч песо (в зависимости от времени и конечной точки назначения).

Любителям панорам советую подняться на смотровую площадку центра Костанера — 5 тысяч песо по средам, в остальные дни чуть дороже. Это самое высокое здание Латинской Америки, круговые панорамы, небольшие телескопы и красивые фотографии.

Любителям активного отдыха можно поехать на день в горы. Анды находятся всего в часе езды, а недалеко от Сантьяго располагаются три курорта, лучший из них — Валле Невада. Здесь есть скидки от мобильного оператора «Энтель» (по некоторым дням недели они продают два билета по цене одного), а также скидки для владельцев карт MasterCard (50 % скидка на экипировку и одежду). Хотя такой вид отдыха не является экономным. При всех скидках за день катания (ски-пасс, аренда одежды и лыж) обходится приблизительно в 90 тысяч песо (9 тысяч рублей). Более бюджетным или же бесплатным вариантом активного отдыха являются многочисленные треккинги, как в самом Сантьяго (гора Манкеуэ, например), так и в его окрестностях (Кахон дель Майпо или термы Колинас находится в часе езды). Единственный расход — это бензин или аренда машины, еда и вход в парки (300–800 песо с человека).

В другой стороне от Сантьяго находится побережье и два города — Винья-дель-Мар и Вальпараисо. Последний внесен в список наследия ЮНЕСКО за свои муралы. Это любимое место проведения выходных всех чилийцев: пляж, морские котики, уличное искусство, дюна и сендбординг, бары и лучшие клубы Чили — все это про Вальпараисо.

Разное

Сувениры для туристов — красивые и интересные, но один брелок на ключи обойдется вам в 1 000–7 500 песо (в среднем), футболка — 14 тысяч песо. Поход по магазинам сравним с Москвой: цены на платья начинаются от 15 тысяч песо (1,5 тысячи рублей), джинсы стоят от 18 тысяч песо.

Хорошую качественную кожаную обувь встретить сложно, зато здесь очень распространены спортивные линейки. Так, ботинки для треккинга фирмы Lippi (или North Face) по акции можно купить за 60 тысяч песо, обычная же цена начинается от 85 тысяч. Куртки тоже начинаются от 80 тысяч песо (8 тысяч рублей).

Индустрия красоты развита довольно слабо и представлена небольшими салонами на первых этажах зданий или в частных домах. Маникюр с шеллаком начинается от 14 тысяч песо (1,4 тысячи рублей), но максимум дизайна, на который вы сможете рассчитывать, — это френч. Покрасить волосы можно за 30–45 тысяч песо (3–4,5 тысячи рублей), подстричься за 20–25 тысяч (2–2,5 тысячи рублей).

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