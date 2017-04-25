Где ты работаешьЯ работаю в Ельцин Центре
Обитатели центра первого президента России о работе под присмотром Бориса Николаевича
Десять лет назад, 23 апреля, не стало первого президента России Бориса Ельцина. Увековечить память знакового героя эпохи решили в родном Свердловске, и уже больше года здесь работает Ельцин Центр. В рубрике «Где ты работаешь» рассказываем о том, как он перевернул культурную жизнь города и стал его главной медийной площадкой, а также о людях, ставших первыми обитателями первого президентского центра в России.
Непостижимым образом в девятиэтажном здании уживаются интерактивный музей и офисы под аренду, атриум, где проводят концерты, и архив. Каждый день сюда приходит до тысячи человек, а за полтора года насчитали 350 тысяч посетителей. Постепенно центр встает в один ряд с главными городскими ассоциациями: убийством последнего российского императора, конструктивизмом, Ельциным. И внешне и внутренне Ельцин Центр стал феноменом в жизни Екатеринбурга.
Место: центр имени первого президента России Бориса Ельцина
Функции: музей, архив, конференц-зал, образовательный центр, детский центр, арт-галерея, офисы
Строительство: 2006–2015
Площадь: 88 тысяч квадратных метров
Архитекторы: Борис Бернаскони, Сергей Алейников
В музее: 30 тысяч экспонатов и 130 тысяч фотографий
Посещаемость: 250 тысяч человек в первый год
Дата открытия: 25 ноября 2015 года
Ельцин Центр занимает четверть всего здания, остальные площади сдаются в аренду. На первом этаже находится конференц-центр с кинотеатром на 178 человек и кафе, там же работает семейный ресторан «Барборис» с видом на Городской пруд.
Ключевое место, музей, располагается на втором этаже. С ним соседствуют кафе «1991», буфет и книжный магазин «Пиотровский». Арт-галерея занимает второй и третий этажи. Еще на третьем разместились образовательный и детский центры, архив-библиотека и коворкинг. Выше работают офисные пространства и торговые галереи. На пятом этаже есть театральная платформа, а на девятом скоро откроются апартаменты.
Под президентский центр решили переоборудовать очередь недостроенного делового центра «Демидов» на набережной Городского пруда. По проекту «Демидов» должен был состоять из двух частей: стеклянного девятиэтажного здания с конгресс-холлом и 33-этажной башни под офисы высокого класса. Стеклянную девятиэтажку начали строить в середине нулевых, а в 2009 году планировали провести внутри встречу первых лиц на самите ШОС и БРИК. Однако между застройщиками и чиновниками возник конфликт, и стройку заморозили.
Позднее губернатор Эдуард Россель подписал указ о том, что здание займет президентский центр. Когда пришли федеральные деньги, власти возобновили строительство.
Реконструировать недострой, спроектированный екатеринбуржцем Сергеем Алейниковым, поручили архитектору Борису Бернаскони. Бернаскони добавил новую форму и вписал постройку в алюминиевую конструкцию. Получился перспективный пример: по мнению архитектора, в городах много скрытых ресурсов, которые можно использовать заново.
Он же создал фирменный стиль Ельцин Центра — круглую перфорацию по белому металлу. Перфорация встречается повсюду: на фасаде, внутри центра, на всех сувенирах и футболках гардеробщиков.
Музей
Первый президентский музей открылся в конце ноября 2015 года. Экспозицию создавали работники архивов, журналисты, историки и специалисты по мультимедиа. Музей Ельцина состоит из девяти залов. Экспозицию открывает «Лабиринт» с рассказом о семье Ельциных, следом располагается большой комплекс залов под общим названием «Семь дней, которые изменили Россию». Его концепцию придумал режиссер Павел Лунгин.
С экспонатами в музее Ельцина можно взаимодействовать. В зале Свободы каждый может взять на память российскую Конституцию: их раздали уже 150 тысяч. За год с небольшим в музее побывали 350 тысяч посетителей.
Александра Лопата
сотрудник музея Бориса Ельцина
«Однажды ко мне на выставку в краеведческий музей пришел университетский преподаватель. Он позвал меня на загадочное собеседование, которое изменит мою жизнь к лучшему. Тогда я даже не знала, что в Екатеринбурге строится Ельцин Центр и что в нем будет музей. Да и о самом президенте ничего не помнила. По образованию я искусствовед и всегда была совершенно аполитична.
Когда я зашла в строящийся Ельцин Центр, сразу же заблудилась. Повсюду была строительная пыль, стояли леса, вокруг них ходили рабочие, которые не говорили по-русски и не могли объяснить, куда идти. Я полчаса блуждала по стройке и удивилась, когда наткнулась на музей. Он уже был таким как сейчас, чистым и светлым, и невероятно контрастировал с окружающей обстановкой.
После собеседования я упала в океан информации. За три недели нужно было подготовиться к открытию музея. Я знала, что скоро приедут высокие гости и мне нужно будет водить экскурсии, поэтому сутками изучала новую информацию, зазубривала конспекты, пересказывала их коллегам, ходила на лекции, общалась с историками. Казалось, я никогда не освою этот массив знаний.
За год мы провели более 3 000 экскурсий. У меня на счету 374, каждая из них идет полтора часа. Сейчас сопровождавшего открытие наплыва нет, однако я по-прежнему трачу два или четыре часа в день на экскурсии. Еще я составляю расписания для экскурсоводов, учитываю, кто из них любит детей, кто пенсионеров, а кто — высоких гостей. Статистика по музею тоже на мне, и я знаю, что среднестатистическим посетителем музея является женщина от 30 до 35 лет, работающая в банке или предпринимателем. Женщин приходит немногим больше, чем мужчин.
Существует стереотип, что сотрудницы музеев целыми днями пьют чай и вяжут носки. Здесь такая жизнь совершенно невозможна. Музей живет бурной жизнью, постоянно раздаются звонки, приходят письма, появляются гости, выходят новые программы. День проходит настолько интенсивно, что я не могу вспомнить, что было вчера или с кем я разговаривала утром. Я перестала сидеть в соцсетях, потому что на это просто нет времени, стала обедать за 15 минут. И мне это нравится. Советский лозунг «Скорей бы понедельник и снова на работу» — это обо мне.
Раньше мой стол находился в помещении, где работало очень много людей. Я уставала от шума и придумала себе секретное место: в одном из залов между стеной и троллейбусом есть небольшая щель, куда можно забраться на несколько минут и отдохнуть от всей окружающей суеты. Сейчас в моем кабинете есть большое панорамное окно с видом на город, и я просто любуюсь прудом».
Медиафасад
Вечером фасад Ельцин Центра превращается в огромный экран. Медиафасад — это сложное инженерное сооружение, за перфорированными панелями которого прячутся 28 километров светодиодных полос. На трех тысячах квадратных метров показывают световое шоу, которое создавал художник из Германии Штефан Хофманн. Он выбрал несколько тем для трансляций: архитектуру, природу, город, скульптуру и графику. За основу взяли уральские пейзажи, кристаллы льда, звездную пыль, народные орнаменты, картины Казимира Малевича и Любови Поповой. Иногда макеты рисует Алексей Кукарин, руководитель арт-дирекции центра. После крушения самолета в Египте и после теракта в метро Санкт-Петербурга на медиафасаде появлялась огромная трепещущая свеча.
Вячеслав Необутов
специалист отдела мультимедиа
«Раньше я работал сетевым инженером, проводил беспроводной интернет. Мультимедиа было для меня хобби, а теперь стало основной работой. Поначалу мне было сложно адаптироваться в Ельцин Центре. В коммерческой структуре из тебя хотят высосать больше жизненных соков и меньше заплатить. В центре все иначе: люди заинтересованы в собственном развитии, чувствуется демократия и свобода. И столько возможностей, что хочется больше работать.
Я прихожу раньше всех, в 8:30, и включаю музей. Он запускается из одной точки, но иногда случаются сбои. Тогда я исправляю неполадки и подключаю остальное руками. Потом решаю задачи по всему Ельцин Центру. Нужно быть не только сетевым инженером, но и уметь смонтировать ролик, быстро сделать презентацию.
За смену я могу делать практически любую работу, связанную с мультимедиа и техникой. Если приходит новое оборудование, я за пару дней должен его изучить и уметь заменить на мероприятии любого человека. Мне было интересно разобраться с работой 4К-проектора в кинотеатре. Кажется, в Екатеринбурге таких только два.
В нашем отделе есть человек, который отвечает за работу медиафасада. Фасад — это по сути большой экран, по которому можно поводить мышкой. На экран транслируют работы художников, световые инсталляции. Его включают около 18:00 и выключают в 23:00. Оператор экрана не только меняет изображения, но и чинит секции, которые выходят из строя. То есть буквально надевает страховку и карабкается по стенам.
В арт-галерее недавно проходила выставка Bring Your Own Beamer, посвященная мультимедиа, и я в ней участвовал. Моя работа называлась „Life Perforation“. Я взял за основу перфорацию, которую придумали в бюро Бернаскони. Когда человек подходил к зеркалу, его изображение складывалось из этих кругов».
Гардеробы
На территории Ельцин Центра работают четыре гардероба. Самый большой находится на первом этаже рядом с конференц-залом и вмещает 400 посетителей. Получается, что одновременно в Ельцин Центре могут раздеться 1 300 человек.
Наталья Балчугова
гардеробщица
«Я проработала 15 лет в банке, где начинала поваром, а закончила старшим кассиром. После того как банк закрылся, устроилась кассиром в паб Rosy Jane. Но он работает круглосуточно, и я начала искать другую работу. Увидела объявление, что в Ельцин Центр набирают гардеробщиков. В итоге из 50 кандидатов выбрали 15, и мне повезло оказаться в их числе.
Моя мама посчитала работу в гардеробе понижением в карьере. Я же очень уважаю новую профессию и называю себя администратором гардероба. Работа здесь интересная и не такая легкая, какой кажется на первый взгляд. Ведь нужно так подать одежду, чтобы человек восхитился, насколько бережно обращаются с его вещами. Еще важно быть неутомимой: весь день на ногах, зимой много тяжелых курток и шуб.
На территории Ельцин Центра пять гардеробов. Тяжелей всего работать в музее, потому что все идут раздеваться туда. Мой рабочий день начинается в 9–10 утра и заканчивается через 12 часов. Когда много посетителей, выхожу на работу чаще. Я живу на Компрессорном и трачу около двух часов на дорогу. Если мероприятия идут допоздна, меня отвозят домой.
К нам приходят студенты, иностранцы и знаменитости. Один из сотрудников гардероба собирает у звезд автографы. Недавно заходил Жванецкий, очень позитивный мужчина. А однажды я весь день напевала песню «Черный ворон» и встретила Михаила Турецкого. В свободное время хожу в галерею на третьем этаже и люблю разглядывать картины, которые рисуют дети с особенностями развития.
У меня есть свои профессиональные секреты. Например, грустному человеку я даю номерок и говорю, что он принесет ему удачу. Люди возвращаются и говорят, что им действительно повезло в тот день».
Образовательный центр
Образовательный центр должен существовать в президентском центре по закону. Под просветительские цели здесь выделено 400 квадратных метров, на которых за год провели более пятисот лекций. В образовательный центр с выступлениями приезжали Максим Кронгауз, Антон Долин, Лев Рубинштейн, Александр Кушнер, Николай Сванидзе, Андрей Лошак, Марина Королева, Кирилл Мартынов, Егор Мостовщиков и другие.
Александр Бакин и Олег Лутохин
команда образовательного центра
Олег Лутохин:
«Раньше я руководил книжным магазином с лекторием „Клейстер“ в уральском ГЦСИ и работал в журнале „WTF Magazine“. Осенью 2015 года мне позвонили Миша Мальцев и Денис Корнеевский, основатели пермского магазина „Пиотровский“. Они предложили мне составить лекционную программу в книжном, который открывается в Ельцин Центре. Чтобы открыться, нам понадобилось трое суток без сна, еды и воды. Но через несколько месяцев Дениса пригласили на должность программного директора Центра, а меня — заниматься образовательной программой.
На мой взгляд, дополнительное образование сейчас переживает расцвет. Предложений и инициатив очень много. Мы фильтруем контент: выбираем самые интересные и актуальные мероприятия. Готовим программу лекций, курсов, мастер-классов ежемесячно. Главные темы образовательных программ Ельцин Центра — это память в контексте истории России, архитектура и дизайн, журналистика и новые медиа, а также открытия в естественных науках.
Цель центра — стать местом для диалога самых разных людей вне зависимости от статуса, культурного уровня и мировоззрения. Образовательная программа помогает идти к этой цели, ведь мы создаем поводы для беседы. Ценность лекции не столько в часовом монологе выступающего, сколько в дискуссии после. Встречу мы считаем удачной, когда между слушателями и лекторами случилось живое общение.
Большинство встреч мы проводим бесплатно для слушателей. Сложно установить цену на лекцию Брумфилда о наследии Прокудина-Горского или на разговор об иезуитских традициях в русском образовании. Здесь посетитель расширяет свой кругозор, увеличивает культурный багаж, но каких-то реальных навыков, которые можно потом конвертировать в заработок, не получает. Платными мы делаем только те мастер-классы, которые дают прикладные навыки в сфере дизайна, городского планирования, робототехники или предпринимательства».
Александр Бакин:
«Мы с Олегом учились на философском факультете и вместе работали в журнале. Когда я перешел на должность выпускающего редактора, Олег уже работал в Ельцин Центре. На одной из вечеринок он подошел и предложил присоединиться к команде, так я устроился сюда весной прошлого года. С тех пор моя жизнь кардинально изменилась. Каждый день я учусь общаться с самыми разными людьми, планировать время, которого постоянно не хватает. Я бронирую билеты и гостиницы для всех гостей Ельцин Центра, иногда сам встречаю людей в аэропорту, пишу бесконечное количество писем, бумаг и записок, слежу за хозяйственной частью.
С Олегом мы разрабатываем образовательную программу, договариваемся с лекторами и даже носим стулья. Большинство мероприятий проходят в субботу и воскресенье, и в выходные нам нужно быть на работе. Такой жизнью живут почти все наши коллеги.
Из всего потока предложений о лекциях мы реализуем около 30 %, а в отборе отталкиваемся от текущей повестки. Всегда присутствуем на них сами, потому что нужно убедиться, что рассказ лектора интересен слушателям.
Есть образование, а есть просвещение. Образование, скорее, про навыки. А просвещение — о другом. Ирина Прохорова, когда приезжала на „Остров 90-х“, сказала мне в интервью, что просвещение — вещь, эффект от которой будет виден спустя 10 или 20 лет постоянной работы. Нам кажется очень важным оставить просветительскую часть бесплатной для всех».
Офисы
Сейчас в здании живут около тридцати организаций. Среди них рекламное агентство «Космос», юридические компании, архитектурные бюро, веб-студии и студии дизайна, магазин одежды Freedom Store, супермаркет «Перекресток», парк научных развлечений Newton. Большинство съемных площадей пока свободны. Офисы и торговые галереи распределены по всему Ельцин Центру, но большинство площадок располагаются между четвертым и восьмым этажами.
Евгения Тимофеева
арт-директор рекламного агентства «Космос»
«Мы с коллегами называем друг друга космонавтами. Так все говорят, но мы и правда очень дружные. Зимой вместе катаемся на горке, которую заливают на лестнице центра, ведущей к пруду. Когда в Ельцин Центре устраивают концерты, слушаем их в переговорке. Во время фестиваля „Старый новый рок“ разбили там палатку, принесли кресла и смотрели выступления с высоты. Мы любуемся, как во время заката солнце отражается в окнах домов и наши стекла становятся живыми фотообоями. Медиафасад вечером подсвечивает менеджеров красными и зелеными цветами и создается впечатление, что мы снимаемся в фильме „Неоновый демон“. Наш директор работает по ночам и наблюдает за звездами в телескоп.
В Ельцин Центре платная парковка. Поэтому те, кто приезжает на машине, оставляют автомобиль в радиусе нескольких километров. Я раньше жила далеко и добиралась до работы нервничая и в слезах. Сейчас переехала в центр и хожу пешком. До дома идти десять минут, но я все равно опаздываю. Другая проблема — еда. Здесь есть кафе и рестораны, но цены на бизнес-ланч негуманные. Я не люблю носить еду в контейнере, поэтому обеды заказываю. А в Екатеринбурге, оказывается, нет нормальной доставки: или готовят невкусно, или везут долго, или цены указаны неправильно. Мои лучшие друзья — это буфет на первом этаже. У них очень вкусное мороженое, и это меня погубит.
Атмосфера внутри Ельцин Центра нетипичная для Екатеринбурга. Она очень европейская, пусть это и пошловато звучит. Здесь суровые охранники здороваются с каждым гостем, все очень дружелюбные и открытые. Когда я поднимаюсь по лестнице мимо памятника Ельцину, когда прохожу рядом с шикарной черной президентской „чайкой“ 1983 года, чувствую гордость, что работаю именно тут. Это вдохновляет и заряжает. Хочется соответствовать месту».
Рестораны
В центре работают четыре заведения. Есть президентский буфет на втором этаже, где можно выпить кофе и съесть десерт, «Детское кафе» на третьем, рядом с парком Newton, где есть одновременно бизнес-ланчи и детское меню. Напротив музея работает кафе европейской кухни «1991» — там подают черемуховый торт и печенье по рецептам Наины Ельциной. Большую площадь на первом этаже занимает семейный ресторан русской кухни «Барборис», где в конце недели играют живую музыку и откуда открывается панорама Городского пруда. Средний чек тут — 2 000 рублей.
Татьяна Батурина
менеджер ресторана «Барборис»
«С детства была уверена, что никуда не уеду и жить буду только в Екатеринбурге. Хочу развивать свой город и делать его лучше. Когда я узнала, что здесь скоро откроется большой семейный ресторан, мне очень захотелось в него попасть. Напросилась на собеседование и ждала ответа почти месяц. Мне было важно работать именно в Ельцин Центре, потому что это современное и топовое место, которое у всех на слуху.
Это первый стартап в моей жизни. Раньше не знала, что могу столько работать. За два часа до открытия, в 10 часов утра, я включаю освещение и музыку, смотрю как ночью поработала строительная команда в новых залах. Мы сервируем столы, проводим влажную уборку и планерку. В течение дня я слежу чтобы ресторан работал как часы. Могу проводить людей в музей, в детскую комнату или на парковку. В 12 вечера ресторан прекращает работу, и я контролирую, чтобы сотрудники добрались домой, все закрываю и в начале второго не спеша еду домой по пустому городу. С открытия „Барбориса“ прошло два месяца, и за это время я стала жестче и сильнее.
Старшее поколение порой очень категорично относится к первому президенту и к самому Ельцин Центру. Но каким бы ни было ваше отношение к Ельцину, нужно здесь побывать, просто погулять по музею. Я заставила своих подруг, свою маму прийти сюда, так как это очень интересное место. Мне, например, было мало полутора часов в музее с экскурсоводом».
Арт-галерея
За год в арт-галерее одна за другой сменились девять экспозиций: «90-е», «Берлинский случай», «Живопись слепых», «Неизвестный», Bring Your Own Beamer, прошло четыре спектакля, семь кинопоказов, 40 лекций. Входной билет в галерею стоит 100 рублей.
Илья Шипиловских
руководитель арт-галереи
«В течение пяти лет я был куратором в уральском филиале ГЦСИ, занимался современным искусством, организовывал выставки. Последний год мне хотелось чего-то большего, и я искал работу, но не мог найти ничего подходящего. То, что было потом, можно считать просто стечением обстоятельств.
Когда открывался Ельцин Центр, меня позвали провести экскурсию по городу для главного редактора The Art Newspaper Russia Милены Орловой и художника Дмитрия Гутова. После мы вместе пошли смотреть выставку «90-е», с которой открывалась арт-галерея Ельцин Центра, где я познакомился с ее куратором, Еленой Селиной. Спустя некоторое время я получил предложение о работе здесь. Изначально я приходил работать только в арт-галерею, но потом круг обязанностей несколько изменился, и теперь я отвечаю за выставки во всем Ельцин Центре.
В арт-галерее много сложных, а потому интересных задач. У нас нет своей коллекции произведений искусства, поэтому все выставки здесь временные. У нас они приобретают форму, а потом некоторые из них едут дальше. Так случилось с выставкой «Август 91-го. Люди на площади»: сейчас мы ведем переговоры с Пермью, чтобы показать ее там. В дальнейшем планируем создавать больше собственных проектов, а пока привозим уже готовые выставки, которые адаптируем под наше пространство.
Мое утро начинается с микропланирования. Я разговариваю с администраторами и охраной, узнаю об инцидентах, о состоянии работ, определяю задачи на день и ближайшее будущее. Помимо административной работы и переговоров, ищу потенциально интересных художников, формирую выборку больших проектов, которые могут быть реализованы.
Мне нравится бывать на Площади Свободы в музее. Это место, где находится картина художника Эрика Булатова, и кажется, что за окном она продолжается: та же голубая синева, облака и простор. В арт-галерее же нет ни одного окна. Я понимаю, зачем так сделано, но не ожидал, что работать в помещении без окон будет немного грустно.
Центр — это большой организм. Есть музей, который является ядром, смыслообразующим элементом, есть атриум, в котором проходят масштабные проекты. А есть арт-галерея, которая привносит искусство в жизнь Ельцин Центра. И здесь я чувствую себя частью чего-то большего».
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