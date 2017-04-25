«Однажды ко мне на выставку в краеведческий музей пришел университетский преподаватель. Он позвал меня на загадочное собеседование, которое изменит мою жизнь к лучшему. Тогда я даже не знала, что в Екатеринбурге строится Ельцин Центр и что в нем будет музей. Да и о самом президенте ничего не помнила. По образованию я искусствовед и всегда была совершенно аполитична.

Когда я зашла в строящийся Ельцин Центр, сразу же заблудилась. Повсюду была строительная пыль, стояли леса, вокруг них ходили рабочие, которые не говорили по-русски и не могли объяснить, куда идти. Я полчаса блуждала по стройке и удивилась, когда наткнулась на музей. Он уже был таким как сейчас, чистым и светлым, и невероятно контрастировал с окружающей обстановкой.

После собеседования я упала в океан информации. За три недели нужно было подготовиться к открытию музея. Я знала, что скоро приедут высокие гости и мне нужно будет водить экскурсии, поэтому сутками изучала новую информацию, зазубривала конспекты, пересказывала их коллегам, ходила на лекции, общалась с историками. Казалось, я никогда не освою этот массив знаний.

За год мы провели более 3 000 экскурсий. У меня на счету 374, каждая из них идет полтора часа. Сейчас сопровождавшего открытие наплыва нет, однако я по-прежнему трачу два или четыре часа в день на экскурсии. Еще я составляю расписания для экскурсоводов, учитываю, кто из них любит детей, кто пенсионеров, а кто — высоких гостей. Статистика по музею тоже на мне, и я знаю, что среднестатистическим посетителем музея является женщина от 30 до 35 лет, работающая в банке или предпринимателем. Женщин приходит немногим больше, чем мужчин.

Существует стереотип, что сотрудницы музеев целыми днями пьют чай и вяжут носки. Здесь такая жизнь совершенно невозможна. Музей живет бурной жизнью, постоянно раздаются звонки, приходят письма, появляются гости, выходят новые программы. День проходит настолько интенсивно, что я не могу вспомнить, что было вчера или с кем я разговаривала утром. Я перестала сидеть в соцсетях, потому что на это просто нет времени, стала обедать за 15 минут. И мне это нравится. Советский лозунг «Скорей бы понедельник и снова на работу» — это обо мне.

Раньше мой стол находился в помещении, где работало очень много людей. Я уставала от шума и придумала себе секретное место: в одном из залов между стеной и троллейбусом есть небольшая щель, куда можно забраться на несколько минут и отдохнуть от всей окружающей суеты. Сейчас в моем кабинете есть большое панорамное окно с видом на город, и я просто любуюсь прудом».