Район, где расположен Институт биоорганической химии, застроен типовым советским жильем. Это сейчас поздний архитектурный модернизм воспринимается негативно (хотя и ценится историками архитектуры), а в 1964–1970 годах Беляево-Коньковский массив задумывался как образцовый жилой район. Несмотря на амбициозность проекта архитектора Якова Белопольского, «большой Юго-Запад» был, с одной стороны, подчинен проектным нормам того времени, а с другой — строго ограничен набором типовых домов, поэтому оставалось экспериментировать с пространственной организацией — пользоваться особенностями ландшафта, проектировать общественные зоны и изобретать как можно больше способов расстановки одинаковых жилых построек и объектов «соцкультбыта»

В соответствии ли с проектом или из-за сложившихся обстоятельств, но нечетная сторона улицы Академика Волгина оказалась застроена крупнопанельным жильем. В одном из таких домов жил писатель Дмитрий Пригов («герцог Беляевский»), его балкон выходил на «высотное общежитие Медицинского института, таинственную Высшую школу милиции и не менее, а может быть, даже и более таинственный институт им. Шемякина». Эти объекты заполнили пустоту на четной стороне улицы в конце 70-х годов. Особенно эффектным был Институт биоорганической химии — несмотря на то, что был собран из типовых каркасных конструкций с типовыми навесными блоками, а его архитектурный замысел открывался только с воздуха. Сверху блоки институтского корпуса выстраиваются в фигуру, повторяющую цепочку ДНК.