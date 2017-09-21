Любой вокзал в нашем городе — начальный пункт какой-то железной дороги. Необходимость строительства железной дороги из Москвы в Киев через Брянск, Слобожанщину и Донбасс была очевидна еще с 1870-х годов.

Первый вокзал, который открылся здесь, был расположен ближе к реке и назывался Брянским: в 1897 году железная дорога соединила Москву и Брянск. Через два года открылся весь маршрут, но до 1934-го вокзал назывался Брянским, название «Киевский» было неофициальным.

Сначала вокзал был одноэтажным и деревянным, площадью 400 квадратных метров — как средняя квартира московского чиновника. Хотя на тот момент в Москве уже были Ярославский и Ленинградский вокзалы — красивые капитальные здания. Вокзал имел очень плохую репутацию. Москвичи говорили: «Нет места хуже в Москве, чем ночлежка Кулакова на Хитровке и Брянский вокзал». Грязно, душно, антисанитария… Изначально перевозки планировались грузовыми, поскольку в Донбассе вовсю развивалась промышленность, но и пассажиропоток тоже был огромным.

В 1912 году, по случаю 100-летия Бородинского сражения, в Москву приехал император Николай II. Как всегда это происходит в нашей стране, к праздничной дате было принято решение увековечить победу российского оружия в войне над Наполеоном. Акционерное общество, которое владело Брянским вокзалом, обязали выстроить новое здание. Архитектором проекта стал Иван Рерберг.

Имя Рерберга на тот момент уже было известно в Москве. Архитектор использовал в проекте свои старые наработки. В первую очередь здание обзавелось башней с часами и стало аллюзией на городскую ратушу. Вообще, вокзал в начале XX века был этаким комьюнити-центром. Здесь назначали встречи, проводили свидания и вели переговоры.

Смета строительства вокзала составила 3,5 миллиона золотых рублей. Это астрономические деньги. Значительная часть пошла на отделочные материалы. Например, метлахской плитке под ногами пассажиров 100 лет — она прочнее мрамора и гранита и производится только в одном месте — на границе Франции и Германии.

Киевский вокзал стал последним из вокзалов Москвы, построенным в Российской империи. Все могущество стиля ампир считывается в художественных элементах — это знамена победы, лавровые венки и другие геральдические символы. Сама композиция вокзала — две огромные триумфальные арки.

В то время классовая структура общества была экстраполирована на железнодорожные перевозки. По проекту Рерберга, две арки вокзала — два разных входа: пассажиры первого-второго и третьего-четвертого класса не должны были пересекаться. Для той же цели служил дебаркадер — арочное перекрытие авторства Владимира Шухова. Дебаркадер был призван защитить пассажиров первого класса от непогоды. Другие садились в поезд уже на улице.

Во всем мире (взять, например, вокзал Паддингтон в Лондоне) дебаркадеры — достаточно темные сооружения. Уникальность дебаркадера на Киевском вокзале в огромном и хорошо освещенном пространстве, несмотря на то что стекло заменили на поликарбонат. Сейчас большая часть пассажиров уезжает отсюда не в большое путешествие с 20 чемоданами, как это было раньше, а в аэропорт на аэроэкспрессе.