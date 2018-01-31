Атмосфера на военной базе очень отличается от обычной военной части. Выходишь из самолета и видишь сплошные автоматы, каски и бронежилеты. Это впечатляет. Когда едешь на автобусе до пункта назначения и видишь эту среду, становится жутковато. А на самой базе уже все по-другому. Никто с оружием не ходит, и появляется ощущение безопасности.

Артисты для солдат в Сирии — как глоток свежего воздуха. Благодаря нам у них появляются эмоции. На войне ведь эмоции у человека стираются. У военных вообще другое восприятие мира, другие ценности. Они более холодные и тщательно скрывают свои чувства. Я первый раз вышла на сцену, начала улыбаться, петь что-то позитивное, а они сидели с каменными лицами. Я тогда подумала, может, это со мной что-то не то, может, лучше просто встать, спеть и уйти. А потом привыкла: я уверена, что солдаты эмоционально реагируют на каждую песню, просто не показывают этого.

Я могу здесь петь тот репертуар, который в театре никогда бы не исполнила: патриотические песни и эстраду 60–80-х. Мне всегда нравились такие песни, и я их слушаю, когда хочется погрузиться, посопереживать, подумать. Сейчас таких вещей уже не пишут. Хоть я и не знаю, что такое война, но не могу исполнять такие песни спокойно — наворачиваются слезы. Современную музыку послушать могу, но она меня не трогает и нужна только для расслабления.

В Доме офицеров вокалистов никто не ограничивает в выборе репертуара. В прошлом году я делала сольный концерт в стиле классикал-кроссовер — это смешение академического и эстрадного звучания. Сейчас, после новогодних праздников, репетиций стало меньше, и я прихожу через день в студию звукозаписи, чтобы придумать с коллегами новые аранжировки.

Здесь я чувствую себя в своей тарелке. Я — человек дисциплины. Люблю порядок, начиная с того, как ты встал, заканчивая тем, как ты существуешь. Поэтому мне комфортно среди военных. Для творческих людей любовь к дисциплине — это редкость.