Аплодисменты во время приземления почти не слышны. Самолет громко ревет, я постоянно разговариваю с диспетчерами, так что овации должны быть очень сильными, чтобы пробиться. Но как правило после приземления бортпроводники передают, хлопали пассажиры или нет. Чувствовать благодарность приятно.

Расписание у меня всегда разное. Может быть разворотный рейс, когда я лечу из Екатеринбурга в Москву, а потом сразу обратно. Могу неделю жить в Самаре и летать оттуда. Могу улететь в командировку до Пекина, там два дня простоять, потом в Бангкок и там еще два дня. В это время я могу гулять по городу и смотреть достопримечательности. Виза мне как пилоту не нужна.

Если я лечу как пассажир, получаю визу наравне со всеми. Хотя пассажиром я быть не люблю, потому что от тебя ничего не зависит. У меня своеобразная профдеформация: когда я сажусь на борт или даже захожу в маршрутку, сразу ищу запасной выход и смотрю, где висит молоток, чтобы разбить стекло.

Все пилоты суеверные. Если мне черная кошка перебегает дорогу, я лучше пойду другим путем. Или если компьютер посчитает, что мне нужно заправить 13 тонн топлива, я лучше получу 12 900. Я начинаю гладить самолет или называть ласточкой или дельфинчиком, когда что-то начинает отказывать.

Меня часто спрашивают, почему нужно отключать сотовые телефоны во время полета. Дело в том, что частоты мобильных устройств близки к частотам спутниковой навигации, и они могут создать помехи. Иногда я слышу потрескивание, как в колонках перед звонком. Это значит, что кто-то на борту не отключил телефон. Сотовым приписывают несколько катастроф — например, когда в Швейцарии борт врезался в гору из-за проблем со спутниковой навигацией.

Мы полувоенные люди. Должны носить форму, у нас жесткие порядки и подчинение старшим. От галстука я устаю. В кабине могу сидеть в майке или светоотражающей жилетке, если промокну под дождем во время обхода.

У меня кочевой образ жизни, и я к этому привык. В месяц бываю дома четыре-пять дней. Как говорил Марк Твен, путешествие — один из способов продлить жизнь. Я с ним согласен. Я уже перестал считать страны и города. В пилоты идут по призванию. Моряки поклоняются морю, а мы небу. Вторые пилоты говорят, что любят полеты из-за мига, когда пробиваешь облака, дождь и слякоть остаются внизу, а перед тобой только солнце и подсвеченные облака. Конечно, романтика со временем пропадает. Но когда я чувствую, что надоедает, — напоминаю себе о детской мечте.