Про работу

Я пришел сюда в 2001 году, когда Дома музыки еще не было, а было чистое поле и из земли только колышки торчали. Но уже тогда думали, какой будет орган, и меня, как эксперта, пригласили стать куратором его постройки. Нужно было придумать, какой инструмент нам нужен, какого он будет размера. Архитекторы изначально предлагали сделать орган гораздо меньше, но нас такой подход не устроил. Сейчас здесь орган высотой с четырехэтажный дом (если смотреть из зала), но над ним еще есть моторы, мехи, электрооборудование, так что реальная высота приближается к 20 метрам, а это уже как пять этажей.

Для органного мастера одно из обязательных условий, по моему убеждению, — не быть органистом. Это совсем другая профессия: органист занимается музыкой, а здесь — техника. Я, конечно, ходил в музыкальную школу по классу фортепиано, но образование у меня — физфак МГУ.

Внутри нашего органа — механика, пневматика, электросистемы, оптоэлектронные элементы. Все это надо правильно эксплуатировать. Три кита, на которых стоит моя жизнь, — музыка, физика и авиация, я в качестве хобби летаю на спортивных самолетах. И как перед вылетом проверяют все системы самолета, так же мы готовим орган перед концертом. В зале сидит 1 700 человек, приезжают звезды со всего мира, так что инструмент должен быть технически в полном порядке и идеально настроен. А строй его определяется температурой и влажностью воздуха, которые все время меняются. В зале есть кондиционеры, которые помогают, но все равно влияет и погода, и нахождение публики в зале. У органа почти 6 тысяч труб, и около 2 тысяч к каждому концерту нам надо подстраивать.

В Доме музыки работают четыре органных мастера. Настройка перед сольным концертом занимает четыре часа, а если человек хотя бы час постоит внутри органа, он выйдет оттуда очень уставшим. Над трубами нельзя нагибаться, потому что своим дыханием мы нагреваем воздух, а это влияет на звучание. Работать надо на вытянутой руке, а настроечный инструмент — это довольно тяжелые длинные металлические стержни. Это только из зала кажется, что язычковая труба поет, а вблизи она звучит как сирена, от чего слух притупляется. Так что работа напряженная, а в лицо кричат сирены, поэтому мастера сменяют друг друга. И конечно, хорошо бы иметь органного мастера, который вообще не настраивает инструмент в день концерта. Его задача — со свежей головой проверить строй перед самым выступлением.

Молодые люди сейчас практически не приходят учиться на органных мастеров. Работа эта не очень благодарная. Здесь ты полностью зависим от концертно-репетиционного графика. А музыканты репетируют и рано утром, и по ночам. К счастью, если мы задерживаемся допоздна, Дом музыки оплачивает нам такси. Бывает время, когда из зала просто не выходишь сутками — например, в конце декабря и январе, когда проходит много рождественских концертов, в которых почти постоянно звучит орган.