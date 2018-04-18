Некоторые покупатели любят посидеть с книгой: есть стол и три стула в отделе искусства, но на всех желающих их не хватает. С одной стороны, я понимаю, что для людей это проблема, с другой — у нас же не библиотека. Мы можем проконсультировать — человек купит книгу и спокойно прочитает ее дома. Сама я читаю только дома. В какой-то момент мы перестали брать книги на обед: их нужно сохранять. Кому приятно покупать потрепанную книгу?

Магазин работает с девяти утра до полуночи, а в летнее время — до часа ночи. Это очень удобно для посетителей: можно зайти до или после работы. Мы работаем по скользящему графику: кто-то два дня через два, кто-то — пятидневку по восемь часов. Расписание составляется так, чтобы люди по максимуму пересекались в рабочее время. На моем этаже в отделе психологии работают два человека, в медицине — тоже два, в социально-экономической литературе — три. Это мало. Коллектив не сугубо женский: у нас на этаже трое молодых людей, во входной зоне работают очень хорошие мальчики. Легенда Дома книги — Александр Геннадьевич, который здесь уже 40 лет.

Если работаем в утреннюю смену, приходим до открытия магазина: идем через служебный вход на набережной канала Грибоедова — там нас встречает охранник, который проверят, чтобы не просочился никто чужой. Если я прихожу в то время, когда магазин уже открыт, иду через центральный вход.

Что касается обеда: мы всегда договариваемся, кто во сколько уходит, так как даже два продавца, одновременно уходящие на обед, уже критично. Многие ходят в «Пироговый дворик» или в столовую на канале Грибоедова. В магазине сувениров «Полянка» можно купить кофе и выпечку. При желании можно воспользоваться кафе «Зингер» (находится на втором этаже Дома книги. — Прим. ред.), это одно из моих любимых мест, особенно столик у окна с видом на Казанский собор.

Дом Зингера — это символ, бренд города. Наверное, он бы не вписывался в застройку Невского проспекта, если бы архитектор воплотил первоначальную задумку — здание по типу нью-йоркского Зингер-Билдинг. Но наши власти вмешались и, чтобы не портить ансамбль, немного подогнали под общий стиль. Мне кажется, Сюзор хорошо выкрутился: здание — в модерне, над шестым этажом — мансарда, которая оканчивается легким куполом и сферой. Кстати, любимый вопрос посетителей: можно ли попасть на крышу? Я там была: выбрала самый лучший день, 9 Мая, чтобы увидеть салют. Идти туда можно только с охраной, не в зимнее время, небольшой группой. В купол, насколько я знаю, тоже можно попасть.