Карьера«Макс задал траекторию движения»
Катя Кириллова — об украденном бизнесе, новом старте и воспитании сына
Времена, когда рождение ребенка означало для молодой мамы конец карьеры и полное погружение в быт, постепенно отходят в прошлое. Современные мамы успевают вести не только хозяйство, но и бизнес — одни строят карьеру, другие развивают собственное дело. Кому-то помогают няни, кому-то бабушки, а кто-то — за равноправное родительство. В новом выпуске — Катя Кириллова, управляющий партнер Euroshow Moscow, крупной компании, поставляющей оборудование на разные мероприятия, — о том, как совмещать бизнес с воспитанием сына.
Про бизнес
Мне кажется, я из тех людей, которые родились бизнесменами. В 13 лет я нашла дополнительный заработок — стала расклеивать объявления на станциях метро. Я проработала сама примерно неделю и поняла, что это слишком утомительно: мне платили 15 рублей за половину ветки. Я набрала знакомых, одноклассников и их родителей, платила им по 10 рублей, а сама потом проверяла сделанную работу.
За два года до рождения сына я создала небольшую компанию, которая занималась техническим обеспечением мероприятий: мы сдавали в аренду свет и звук на свадьбы, корпоративы и небольшие концерты. Бизнес был связан с высокотехнологичным оборудованием, в котором мне нужно было хорошо разбираться: невозможно руководить людьми и процессом, если ты сам не понимаешь в деталях, как все должно работать. К тому же это вопрос не только красоты и творческой реализации, но и безопасности артистов и зрителей.
В один прекрасный момент мой партнер, с которым мы все начинали, просто вывез cо склада все установки, пока я была в другом городе в рабочей поездке
Это стало большим потрясением для меня: вернуть оборудование я так и не смогла. Тем не менее клиенты и вся команда остались со мной. Будучи беременной, со страшным токсикозом я только и занималась тем, что спасала остатки своего дела и пыталась поставить его на ноги. Было очень тяжело: все деньги, которые мы зарабатывали, мы вкладывали либо в переаренду оборудования, либо в покупку нового.
Выбирая между частной клиникой и государственным роддомом я остановилась на последнем. Вообще, я советую выбирать не место, а человека: я долго искала врача, которому могла бы доверять. Им стал мужчина-акушер, который работает спасателем в МЧС. В роддом я приехала за рулем автомобиля, успев перед этим заехать в офис. Роды были естественные, но с анестезией. И даже время родов я провела на телефоне. Но у меня не было выбора: я понимала, что делаю это для нашего с сыном будущего.
Про няню
Когда Максу исполнилось месяца полтора, я стала брать его на все свои встречи: лежа в переноске, сын посетил все модные мероприятия, новые рестораны и концерты звезд. Макс постепенно привык к шуму, поэтому мы обходились без наушников. Когда он просыпался, я отходила, кормила его и снова укладывала спать. Позже стало уже сложнее — пришлось его занимать.
Няню Максу мы взяли, когда ему было два месяца. Для этого мы обратились в агентство. Я очень волновалась — это был мой первый опыт. Из предложенных десяти кандидатур я выбрала троих и пригласила их на собеседование. Я звонила предыдущим работодателям и просила отзывы. Наша няня работала в семье недолго (до этого она была воспитателем в детском саду), но в этом году сыну десять, а она до сих пор с нами.
Мой совет: не пытайтесь найти одну няню, которая сможет совместить все необходимые функции. Сделать это практически невозможно, да и не имеет смысла. Няня должна быть просто няней, которая любит ребенка, заботится о нем и ответственно относится ко всем поручениям. Но, к примеру, английским с ребенком должны заниматься другие люди, да и остальными предметами тоже.
Про возвращение в форму и режим
Восстановить форму сразу после родов мне помогли обычные ролики: когда ближе к ночи сын засыпал, я ездила по городу и преодолевала достаточно большие дистанции — это позволило резко сбросить вес. Cейчас я активно занимаюсь cпортом (три-четыре раза в неделю): тренируюсь в спортзале, бегаю и хожу на пилатес.
Когда я в Москве, то каждое утро готовлю сыну завтрак и отправляю его в школу. Чаще всего мы встречаемся уже вечером: готовим вместе ужин дома, идем в гости или общаемся с друзьями в кафе. По субботам мы рисуем в художественной студии — это тоже очень интересный эксперимент для меня: терапия от стрессов и возможность находиться там вместе с Максом.
Я стараюсь выделять больше времени на общение с сыном, заранее отмечаю какие-то даты у себя в календаре, чтобы не планировать встречи на это время. У меня есть и обычный гугл-календарь, Wunderlist — сервис задач, который мы используем в компаниях, и Trello — для сложных проектов.
Про учебу и новые направления в бизнесе
Уже через год после рождения Макса я нашла инвестора, а сейчас наша компания входит в тройку лидеров по обеспечению концертов по всей Восточной Европе. Успех, которого я добилась, случился потому, что появился сын, который задал траекторию движения. Я решила, что мне нужно пойти учиться еще, и год назад я окончила программу Executive MBA двух ведущих мировых бизнес-школ. Мне приходилось раз в месяц на неделю улетать в один из кампусов — в Лондон, Нью-Йорк, Дубай, Гонконг, Шанхай. Сын не успевал сильно соскучиться, поддерживал меня, ездил со мной на получение диплома в Нью-Йорк вместе с моей мамой.
После обучения я поняла, что у меня есть силы, навыки и желание попробовать себя в чем-то новом. Важный совет мне дал один из наших профессоров, который на самом первом занятии на курсе сказал: «После окончания учебы вам захочется все изменить. Старайтесь искать ниши в тех индустриях, которые вы хорошо знаете. Если вы хотите начать новый бизнес, просто посмотрите на индустрию шире и поймите, какие в ней еще есть неразрешенные проблемы». Большой потенциал я видела в билетном рынке. Так, помимо моего текущего бизнеса, я окунулась в стартап-среду и стала партнером онлайн-платформы для организаторов мероприятий. Снова «неженский», сложный технологичный бизнес, но именно за новыми технологиями сегодня будущее.
Новая ниша меня сильно вдохновила: появилось желание не только заниматься бизнесом, но и развивать индустрию. Так появилось и третье дело — я стала директором международного форума в билетной индустрии.
Что касается Макса, он знает, что мама постоянно «в какой-то движухе»,
и все время удивляется, если вечером у нас дома нет гостей:
«А что, к нам сегодня никто не придет?»
Я вижу, что ему это нравится: он общается со всеми моими друзьями и со многими коллегами по работе. Также я готовлю своего сына к тому, чтобы он был человеком мира, чтобы спокойно мог в любой момент переехать со мной в любую другую страну. Я считаю, что мир стоит на пороге очень фундаментальных изменений. Мне хочется быть частью этих изменений, быть в эпицентре и влиять на них. Я готовлю своего сына к такому темпу, чтобы он тоже был со мной всегда.
Про страхи и будущее
Я помню свои страхи, c которыми я долго боролась: из-за потерянного бизнеса я не могла расслабиться и начать тратить деньги. Все, что я зарабатывала, я откладывала: было очень страшно вновь всего лишиться. Я отчетливо помню тот момент, когда эти страхи ушли окончательно и бесповоротно, — я вдруг поняла, что, чтобы ни случилось, чтобы ни произошло, я смогу встать заново и сделать что-то еще.
Хочу ли я, чтобы Макс стал бизнесменом? Я вложу все свои возможности и ресурсы, чтобы дать ему максимально разностороннее образование. Но я не буду давить на него своими ожиданиями и не думаю, что стоит готовить его к определенной профессии, он должен сделать выбор сам, а я буду поддерживать его во всех начинаниях.
Наверное, я совсем не идеальная мама: несколько раз я ходила к хорошему психологу и обсуждала с ним свои переживания. За несколько сессий я поняла самое главное, и это то, что я пытаюсь объяснить Максу: работа — это большая часть моей жизни, и если мама счастлива, то будет счастлив и ребенок.
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