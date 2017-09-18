Про бизнес

Мне кажется, я из тех людей, которые родились бизнесменами. В 13 лет я нашла дополнительный заработок — стала расклеивать объявления на станциях метро. Я проработала сама примерно неделю и поняла, что это слишком утомительно: мне платили 15 рублей за половину ветки. Я набрала знакомых, одноклассников и их родителей, платила им по 10 рублей, а сама потом проверяла сделанную работу.

За два года до рождения сына я создала небольшую компанию, которая занималась техническим обеспечением мероприятий: мы сдавали в аренду свет и звук на свадьбы, корпоративы и небольшие концерты. Бизнес был связан с высокотехнологичным оборудованием, в котором мне нужно было хорошо разбираться: невозможно руководить людьми и процессом, если ты сам не понимаешь в деталях, как все должно работать. К тому же это вопрос не только красоты и творческой реализации, но и безопасности артистов и зрителей.