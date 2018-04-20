У меня двое детей: старшему четыре года, дочке — полтора. Машины у нас пока нет, поэтому мы всей семьей передвигаемся на общественном транспорте, и чаще всего, конечно, на метро. Метрополитеном мы с детьми пользуемся практически каждый день: гуляем в центре или в парках, ходим вместе в театры, ездим в гости и за покупками. Так получилось, что с сыном нам часто приходится ездить в различные медучреждения: он ребенок-инвалид, и мы активно лечимся и проходим реабилитацию. Дочка еще слишком мала для сада, и из-за того, что муж работает, нам приходится ездить по медцентрам втроем — естественно, на коляске, ведь дочь очень быстро устает.

Сейчас передвигаться на метро нам вполне комфортно: почти везде есть пандусы, а там, где их нет, всегда найдутся добровольцы из числа мужчин или женщин, чтобы помочь с коляской. Услугами службы метрополитена (для малоподвижных групп населения. — Прим. ред.) я не пользовалась, но думаю, что при необходимости попросила бы о помощи. Проект новых правил, который представил Минтранс — с формулировкой, что ребенка на коляске перевозить нельзя в принципе, — лишит меня и других людей с маленькими детьми возможности нормально пользоваться метро при поездках по городу. И как тогда быстро и легко добираться с двумя детьми, один из которых инвалид, до поликлиники, например? Да, это логично, что на эскалаторе ребенка нужно брать на руки. Но я с трудом могу представить, как можно перейти с одной станции на другую по бесконечным переходам с детьми, особенно в час пик.

Я понимаю, что в одиночку бороться очень трудно, поэтому решила обратиться в Минтранс с этой петицией. Правда, с представителями министерства я еще не общалась: по опыту знаю, что частные обращения в государственные органы заканчиваются стандартными отписками — все по закону и так далее.