СитуацияПочему недопустимы детские бои?
Как участие в поединке может отразиться на здоровье и психике ребенка
Недавно в Грозном прошли детские поединки, которые были заявлены как показательные, но на самом деле проводились по всем правилам ММА (Mixed Martial Arts, бои без правил), приемлемым лишь для взрослых спортсменов. Российский боец смешанного стиля, президент союза MMA Федор Емельяненко раскритиковал детские бои и пояснил, что дети боролись без специальной защиты, а детской программы для регламента таких боев просто не существует. Мы узнали у психолога и детского травматолога, чем бои по смешанным единоборствам могут быть опасны для ребенка.
Антон Картамышев
психолог
Прошедшие детские бои я бы рассматривал с двух точек зрения. Первая — это культурные и национальные особенности Чечни и Северного Кавказа, вторая — насколько инцидент соотносится с более европеизированными представлениями о нормах. Если говорить в таком разрезе, то для Чечни все это норма.
Там дети обучаются боевым искусствам с самого раннего возраста и это приветствуется в культурной среде.
Насколько это имело смысл показывать по центральным каналам — уже другой вопрос. Наверное, лучше было этого не делать. Потому что определенная пропаганда детского насилия здесь все-таки усматривается. Но я хочу подчеркнуть, что рассматривать это в отрыве от культурных особенностей, на мой взгляд, не имеет смысла.
На детскую психику занятия смешанными единоборствами и участие в подобных боях влияет настолько, насколько серьезно и как именно к этому относятся взрослые. Если ребенок растет в среде, в которой воспевается культ силы, но при этом есть высокий уровень уважения к личности и высокий социальный уровень, то это вопрос просто физического развития и спортивного духа. Если ребенок растет в зоне влияния каких-то маргинальных элементов или взрослые относятся к его физическому развитию не как к спорту, а как к возможности решать вопросы силой, то уровень детской агрессии резко возрастает и может вылиться в непредсказуемые последствия.
В принципе, проявление детской агрессии я как психолог считаю нормальным, но с оговоркой. Нужно понимать, какие взрослые находятся рядом с ребенком, потому что дети опираются в первую очередь на их поведение, оценку и опыт.
В заключение хочу поделиться историей из своего опыта. Родители, чьи дети занимались разными боевыми искусствами, подняли вопрос о детской агрессии в самом раннем возрасте (три-четыре года). Психологи, подключенные к дискуссии, пришли к выводу, что ребенку нужно позволять проявлять агрессию, а потом учить ею управлять. Потому что запрет на проявление агрессии в какой-то момент приведет к тому, что ребенок не сможет за себя постоять. И тот же взрослый, который запрещал ему проявлять агрессию, будет спрашивать, почему же он не дал сдачи. Гораздо важнее обозначить границы и объяснить, что есть ответственность и последствия. Не знаю, правда, учитывалось ли все это в контексте вчерашнего поединка.
Илья Зеленкин
детский травматолог-ортопед клиники «Фэнтези», врач высшей категории
Познакомившись только что с этой темой и ситуацией, я очень удивился, потому что был уверен, что детям вообще запрещено заниматься смешанными единоборствами. Существуют контактные и силовые виды борьбы, а здесь все они объединены в одно. А значит, есть броски, захваты, перевороты, удары и выкручивание конечностей. Эти приемы могут стать причиной достаточно серьезных травм. Особенно опасны удары по голове, которые могут привести к рассечению мягких тканей, к повреждению глаз (вплоть до отслойки сетчатки), к сотрясению головного мозга и кровоизлияниям. Все это может сопровождаться потерей сознания — как правило, это происходит после ударов в переносицу, в нижнюю челюсть, в висок. Поэтому голова ребенка должна быть защищена во всех боевых видах спорта.
А тут на видео и фото видно, что дети дерутся не просто без специальных шлемов, а вообще без какой-либо защиты. Значит, синяки, ссадины, растяжения мышц и связок, травмы суставов и позвоночника тоже вполне реальны. Любая неосторожность, нарушение правил, неудачный удар или падение может быть очень опасно для ничем не защищенных детей на ринге. Это недопустимо. Я не понимаю, что движет взрослыми, которые занимаются этим спортом, а про детей и вовсе молчу.
Мария Дьяченко
мама Ивана (9 лет)
Мой сын занимается дзюдо. В этим виде спорта есть четкие правила, которые нельзя нарушать, а занятия и соревнования проходят в специальном кимоно.
Мы решили отдать ребенка на дзюдо, потому что считаем, что оно тренируют координацию движений, выносливость, гибкость, а еще аналитическое мышление и силу духа. Конечно, случаются синяки и слезы, но они есть в любом виде спорта.
Возможно, в самих занятиях смешанными единоборствами нет ничего плохого. Это все-таки спорт. На мой взгляд, он более опасен в смысле травм, чем то же дзюдо, но я могу ошибаться. И, вероятно, тут многое зависит от тренера, как и в любом другом виде спорта. Но после просмотра видео с соревнований остается очень неприятное ощущение. Тут явно что-то не так. Дети не должны бороться без защиты, и правила для них должны быть все же мягче, чем для взрослых. Особенно в таких жестоких дисциплинах.
обложка: РСК АХМАТ
В подготовке текста принимала участие Ануш Долуханян
КомментарииПодписаться