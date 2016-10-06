Прошедшие детские бои я бы рассматривал с двух точек зрения. Первая — это культурные и национальные особенности Чечни и Северного Кавказа, вторая — насколько инцидент соотносится с более европеизированными представлениями о нормах. Если говорить в таком разрезе, то для Чечни все это норма.

Там дети обучаются боевым искусствам с самого раннего возраста и это приветствуется в культурной среде.

Насколько это имело смысл показывать по центральным каналам — уже другой вопрос. Наверное, лучше было этого не делать. Потому что определенная пропаганда детского насилия здесь все-таки усматривается. Но я хочу подчеркнуть, что рассматривать это в отрыве от культурных особенностей, на мой взгляд, не имеет смысла.

На детскую психику занятия смешанными единоборствами и участие в подобных боях влияет настолько, насколько серьезно и как именно к этому относятся взрослые. Если ребенок растет в среде, в которой воспевается культ силы, но при этом есть высокий уровень уважения к личности и высокий социальный уровень, то это вопрос просто физического развития и спортивного духа. Если ребенок растет в зоне влияния каких-то маргинальных элементов или взрослые относятся к его физическому развитию не как к спорту, а как к возможности решать вопросы силой, то уровень детской агрессии резко возрастает и может вылиться в непредсказуемые последствия.

В принципе, проявление детской агрессии я как психолог считаю нормальным, но с оговоркой. Нужно понимать, какие взрослые находятся рядом с ребенком, потому что дети опираются в первую очередь на их поведение, оценку и опыт.

В заключение хочу поделиться историей из своего опыта. Родители, чьи дети занимались разными боевыми искусствами, подняли вопрос о детской агрессии в самом раннем возрасте (три-четыре года). Психологи, подключенные к дискуссии, пришли к выводу, что ребенку нужно позволять проявлять агрессию, а потом учить ею управлять. Потому что запрет на проявление агрессии в какой-то момент приведет к тому, что ребенок не сможет за себя постоять. И тот же взрослый, который запрещал ему проявлять агрессию, будет спрашивать, почему же он не дал сдачи. Гораздо важнее обозначить границы и объяснить, что есть ответственность и последствия. Не знаю, правда, учитывалось ли все это в контексте вчерашнего поединка.