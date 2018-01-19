Действительно, эскалация подростковой агрессии сейчас налицо. Прежде всего это связано с тем, что само по себе общество стало агрессивным. Отношения между подростками, вообще подростковая субкультура во всех ее проявлениях, в том числе в агрессивных, — это всегда отражение общих эмоциональных, психологических, культурных, экономических, социальных отношений и климата в самом обществе. Поэтому само по себе информационное окружение, которое содержит агрессию, социальное расслоение, общие установки ненависти, злости, ревности, социальной несправедливости в общем-то формируют тот агрессивный фон и тенденции, которые мы наблюдаем. Есть еще один момент: сейчас агрессия подростков оценивается ими самими как инструмент для самопопуляризации в соцсетях. Потому что есть тенденция — выкладывание тех агрессивных актов, которые совершаются, в собственных аккаунтах, группах и так далее — и эти видео набирают просмотры и повышают популярность подростка в Сети.

Если говорить о безопасности в самих школьных учреждениях, то это вопрос, скорее, не к школьным психологам, а к правоохранительным органам, системе образования. Если мы говорим о том, чтобы подобных агрессивных форм поведения было меньше, то речь идет о профилактике, которая должна носить более векторный характер. С одной стороны, это профилактика среди семей, потому что подростки в огромном количестве черпают негатив из семейных отношений, отношений между родителями. С другой — профилактика в рамках внутришкольной агрессии, в частности буллинга. И это довольно-таки сложно, потому что сама по себе школьная система, как бы парадоксально это ни звучало, на данный момент очень закрытая. Для психологических профилактических работ (я не говорю про школьных психологов, которые номинально там существуют), проведения исследований, практических мероприятий, направленных на профилактику агрессии, девиантных форм поведения, зависимостей, экстремизма, — школа остается крайне закрытым и недружелюбным институтом для социально-психологических инноваций.

Виноваты ли социальные сети — очень болезненный вопрос. Соцсети сейчас выступают ведущим агентом социализации подростков, формирования подростковой субкультуры как таковой. Я не могу однозначно обвинить соцсети в том, что в подростковой среде присутствует агрессия: не всегда социальные сети являются транслятором агрессии, она в общем-то проявляется в реальной жизни. Но можно сказать, что ряд характеристик соцсетей (их доступность, отсутствие цензуры, некая анонимность и, соответственно, безнаказанность), конечно, способствуют тому, что агрессия — как в самих соцсетях, так и та, которая просто демонстрируется через соцсети, — становится более приемлемой, более доступной. Из-за этого порог агрессивного поведения у подростков снижается.