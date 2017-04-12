Кохлеарная имплантация

Мы помчались в Москву прямо из больницы, не заезжая домой. До обследования у нас была надежда, что слух восстановится, что это временно. Но оказалось, что гноем залило все нервные окончания, и единственное, что поможет Кате слышать и разговаривать, — кохлеарная имплантация. Нужно было срочно получить инвалидность и квоту на операцию по установке имплантов. При менингите ушная раковина очень быстро закостеневает, и через месяц имплантация бы нам уже не помогла. Слух был бы потерян безвозвратно.

Меня не пугало, что придется разговаривать на языке жестов, многие люди так живут. Но почему-то перед глазами стояла одна картина: прямо на Катю едет грузовик, я ей кричу, а она меня не слышит.

Человеческая речь распадается за два месяца. Наша дочь вместо «мама», «папа» «дай» стала мычать. Каждый день был на счету. Это сейчас я хорошо все это знаю и сама отвечаю на многочисленные вопросы, как выглядят импланты, как они работают, какие документы нужно собрать, какие обследования пройти. А тогда я только столкнулась со всем этим.

Нам удалось получить квоту на операцию до оформления инвалидности. Потому что оформление инвалидности — это очень долгий процесс. Только заседание комиссии должно было состояться через три месяца. Мой блог помог нам выйти на нужного специалиста. Я написала пост, и через два дня мы уже были у нужного врача. Она пришла на работу на полчаса раньше специально, чтобы осмотреть Катю.

На операцию берут детей весом от десяти килограммов, потому что нужно делать серьезный наркоз. При выписке из больницы Катя весила девять с половиной килограммов, но дома из-за отсутствия аппетита очень похудела. В итоге нам удалось набрать только девять, и я поняла, что операцию могут отложить. Я стала паниковать. Пришлось соврать, что дочь весит десять нужных килограммов, и уже анестезиологу перед самой операцией я сказала правду.

Обычно кохлеарные импланты ставят сначала на одно ухо, а спустя год делают вторую операцию, ведь это сложная высокотехнологичная операция на мозге. Но не в нашем случае: Кате за один раз поставили оба импланта, иначе второе ухо мы бы потеряли. Операция длилась три часа. В это время я билась в истерике в палате, а ассистент врача писал мне сообщения о ходе процесса — это немного успокаивало. Операция прошла успешно.