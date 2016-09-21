Подготовка к холодам идет полным ходом. Мы уже рассказали о том, что купить для дома, какую выбрать верхнюю одежду и обувь для взрослых. На очереди — детская одежда.

Правильная детская одежда должна быть теплой, но не объемной, чтобы не сковывать движения. Из верхней одежды для осени подойдет шерстяное пальто, невесомая куртка с наполнителем из пуха или парка. Джинсы и брюки выбирайте утепленные. Педиатры советуют не кутать детей чрезмерно и, ориентируясь на собственные ощущения, одевать ребенка не сильно теплее, чем себя. Впрочем, про осеннюю шапку и шарф все-таки лучше не забывать.