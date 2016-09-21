Подготовка к холодам идет полным ходом. Мы уже рассказали о том, что купить для дома, какую выбрать верхнюю одежду и обувь для взрослых. На очереди — детская одежда. 

Правильная детская одежда должна быть теплой, но не объемной, чтобы не сковывать движения. Из верхней одежды для осени подойдет шерстяное пальто, невесомая куртка с наполнителем из пуха или парка. Джинсы и брюки выбирайте утепленные. Педиатры советуют не кутать детей чрезмерно и, ориентируясь на собственные ощущения, одевать ребенка не сильно теплее, чем себя. Впрочем, про осеннюю шапку и шарф все-таки лучше не забывать. 

Пальто Ko-ko-ko

купить за 5 650 рублей

Куртка Mini Rodini

купить за 9 800 рублей

Верхняя одежда

Куртка-бомбер с капюшоном Mango

купить за 3 990 рублей

Легкая парка Uniqlo

купить за 2 999 рублей

Джемпер Bobo Choses 

купить за 5 600 рублей

Водолазка Boyhood

купить за 1 530 рублей

Теплая одежда

Cвитшот с нашивками

купить за 1 500 рублей

Вязаный кардиган 

купить за 4 200 рублей

Джинсы
и брюки

Брюки из шерсти Lu Kids

купить за 2 600 рублей

Брюки на подкладке H&M

купить за 1 499 рублей

Комбинезон из денима Zara Kids

купить за 2 799 рублей

Утепленные брюки-джоггеры

купить за 1 999 рублей

Аксессуары

Варежки Decathlon

купить за 499 рублей

Балаклава Bangbang Сopenhagen

купить за 1 490 рублей

Комплект из шапки и снуда Lia and Little Mir

купить за 3 000 рублей 

Наушники Zara Kids

купить за 699 рублей

Обувь

Ботинки из кожи Decathlon

купить за 1 299 рублей

Кеды Mango Kids

купить за 3 299 рублей

Ботинки с помпонами Zara

купить за 2 599 рублей

Резиновые сапоги

купить за 1 950 рублей

Для малышей

Комбинезон Roxy

купить за 6 990 рублей 

Комбинезон Filemon Kid

купить за 2 850 рублей

Кашемировые рейтузы H&M

купить за 1 499 рублей

Шерстяной комбинезон Lauha

купить за 3 299 рублей

обложка: Mango