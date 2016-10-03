Текст дарья теревцова

Как только выясняется, что семью ждет прибавление, начинаются траты. О том, сколько стоит вести беременность и какую сумму можно отдать за роды, мы уже писали. Теперь с помощью мамы двоих сыновей, журналистки Дарьи Теревцовой мы выяснили, сколько денег придется потратить на ребенка в первый год его жизни, — самый беспокойный и самый затратный для родителей. Ведь новому человеку сразу требуется множество разных вещей — от одежды до кровати и транспорта. Рассчитывая траты на младенца, мы рассматривали тот вариант, когда детские вещи и необходимые предметы не достаются по наследству от знакомых и родственников, но и не покупаются в дорогих магазинах известных брендов.

Одежда

Если ребенок в семье первый и финансы позволяют, родители обычно скупают для новорожденного всю одежду, которая вызывает улыбку умиления, не особенно задумываясь, что и в каком количестве действительно необходимо. К примеру, сносить за несколько месяцев 20 пар почти одинаковых ползунков не успеет ни один малыш.

Первый год дети растут не просто быстро, а стремительно. И то, что было впору вчера, завтра окажется мало, поэтому расходы на одежду получится минимизировать, если снизить ее количество. Примерный список на первый год выглядит так: уличный зимний комбинезон (здорово, если получится найти модель, у которой отстегивается пуховая подкладка: так его будет легко стирать и превратить потом в осенне-весенний) и базовый набор повседневной одежды — боди, кофты, носки, шапки, обувь.

Если не брать распашонки от известных модных домов, траты не окажутся заоблачными. На покупку вещей в сетевом масс-маркете вроде H&M, Zara, Motherсare и прочих за первый год уйдет примерно 40–50 тысяч рублей. То есть вы потратите около 10 тысяч рублей за сезон. Снизить расходы поможет трезвый взгляд на список вещей и отказ от красивых, но не остро необходимых предметов гардероба вроде торжественного конверта для выписки и вечерних платьев и костюмов для ребенка, который пока умеет только лежать.

Одежда 50 тысяч рублей

Мебель

Тут, как и с одеждой, все зависит от ваших личных финансовых границ, а еще от того образа жизни, который вы планируете вести. По-хорошему, вам понадобится кроватка для ребенка с хорошим матрасом и пеленальный стол. Если у вас есть комод, на котором можно разместить пеленальную доску, то ваши расходы здорово сократятся. Специальный детский комод стоит примерно 15 тысяч рублей, пеленальная доска — в десять раз дешевле. Конечно, можно переодевать ребенка прямо на кровати, но спина будет болеть и без этого. Самая простая детская кроватка в IKEA стоит 2 199 рублей, самый дорогой жесткий матрас с кокосом и силиконом обойдется там же в 7 999 рублей. Этот набор прослужит ребенку примерно до двух с половиной — трех лет.

Еще один предмет, который понадобится, — стульчик для кормления. Сориентироваться в их многообразии неподготовленному человеку трудно, но, если функциональность для вас важнее дизайна, выбирайте модели, которые можно использовать с самого рождения. Такие стульчики первое время служат в качестве шезлонга, где новорожденный может безопасно лежать, освобождая руки родителям. У меня был Peg-perego Tatamia. Он качается, опускается и поднимается, имеет ремешки безопасности и съемный столик. Еще он легко передвигается на колесиках. И самое главное — он физиологически подходит для самых маленьких: правильный угол спинки безопасен для новорожденного (я лично показывала ортопеду). Стоит такой или похожий по функционалу стульчик около 18 тысяч рублей.

Мебель 25 тысяч рублей

Транспорт

Коляска «два или три в одном» (когда на одно шасси ставится сначала люлька для младенца, потом прогулочный блок и при необходимости автокресло) удобна, но, как правило, довольно громоздка. Такие коляски тяжело брать с собой куда-то, кроме прогулки в ближайшем парке, до которого можно дойти пешком. По цене они варьируются от 20 тысяч рублей до полумиллиона. Оптимальный по качеству вариант обойдется примерно в 50–70 тысяч рублей. Это будет удобная и проходимая, не слишком тяжелая коляска. Прослужит такой комплект примерно до трех-четырех лет, пока ребенок не начнет полностью передвигаться самостоятельно.

Если вы планируете вести активный образ жизни, то, скорее всего, вам дополнительно понадобится компактная и легкая коляска, которая быстро складывается и не занимает много места. Такая обойдется примерно в 10 тысяч рублей, но станет незаменимым помощником в торговых центрах, аэропортах и на отдыхе.

Если у вас есть машина и вы собираетесь ездить в ней вместе с ребенком, без автокресла не обойтись. Специалисты не рекомендуют слишком экономить на нем, ведь от этого зависит безопасность ребенка. Младенческая автолюлька, в которой ребенок сможет ездить до тех пор, пока не наберет больше 13 килограммов, обойдется в 10–15 тысяч рублей. Еще одна необязательная, но очень удобная вещь для поездок с ребенком, — слинг или эргорюкзак. Разброс цен тут от 3 до 15 тысяч рублей.

Транспорт (коляска, автокресло, слинг) 60 тысяч рублей

Подгузники и косметика

В среднем в первый год жизни ребенка тратится около четырех-пяти подгузников в день, или 1 825 штук в год. Упаковка из 22 штук стоит около 600 рублей. Значит, на первый год потребуется примерно 82 упаковки и почти 50 тысяч рублей. Влажные салфетки — лучшие друзья родителей, потому что спектр их применения почти безграничен. Большой упаковки из 64 штук (около 180 рублей) хватит примерно на неделю, если не экономить. В году 52 недели. Значит, влажные салфетки обойдутся почти в 10 тысяч рублей. Годовой запас геля для душа, детского крема, крема под подгузник, присыпки, морской воды для промывания носа, детского шампуня обойдется еще в 7 тысяч.

Подгузники и косметика 67 тысяч рублей

Гаджеты

Молокоотсос обычно входит в список вещей, которые нужно взять в роддом. Мне он практически не пригодился, но ситуации бывают разные. Например, если вам понадобится оставить ребенка на какое-то время, чтобы сделать срочные дела, или у вас будет избыток молока, которое необходимо будет сцеживать. В общем, хорошо, если молокоотсос в хозяйстве все же есть. Ручной стоит недорого (около 1 500 рублей), но пользоваться им не слишком удобно. Поэтому лучше выбрать электрический примерно за 6 тысяч рублей.

Видео- и радионяни — удобная штука, которая позволяет родителям спокойно заниматься своими делами, пока малыш спит. Самая дешевая модель (1 500 рублей) работает по принципу рации и включается, только когда ребенок заплачет, более дорогая (от 4 тысяч рублей) транслирует все звуки в режиме нон-стоп, и родители слышат, как сопит ребенок. Видеоняни передают еще и изображение (от 9 тысяч рублей). Если же у вас есть смартфон, который не используется, на него можно скачать программу (229 рублей в Appstore), которая будет передавать звук и изображение на ваш телефон. Для итоговых расчетов возьмем средний вариант — 4 тысячи рублей.

В первые месяцы жизни малыша важно отслеживать мельчайшие изменения его веса. Для этого вам пригодятся домашние детские весы. Их можно взять в аренду: это обойдется примерно в 500 рублей в месяц плюс залог от тысячи до 3 тысяч рублей. Покупка самой простой модели встанет минимум в 2 500 рублей.

Стерилизатор и устройство для подогрева бутылочек — гаджеты, которые опять же не являются обязательными, но здорово облегчают жизнь родителям. За удобство и два прибора в средней ценовой категории придется заплатить еще около 8 тысяч рублей.

Термометр для воды — не самая необходимая, но тоже облегчающая жизнь вещь. Дорогой, симпатичный и долговечный прибор стоит 1 900 рублей, но самый простой градусник можно приобрести и за 350 рублей.

На шестом месяце насупит время вводить прикорм. И если вы не планируете пользоваться готовым баночным пюре (педиатр Евгений Комаровский, кстати, не видит в этом ничего плохого), то блендер-пароварка для приготовления пищи станет правильным приобретением. На него придется потратить около 8 тысяч рублей.

Гаджеты 29 тысяч рублей

Нужные мелочи и игрушки

Еще родителям, пожалуй, пригодится ванночка для купания (от 1 500 рублей), особенно если в квартире душевая кабина. В первый год жизни ребенка на прорезыватели, игрушки и книжки мы тратили примерно 1 500 рублей в месяц. То есть за год на это ушло около 20 тысяч рублей.

Игрушки и мелочи 20 тысяч рублей

Еда

Траты на еду в первые полгода жизни могут и вовсе отсутствовать, если ребенок на грудном вскармливании. Если на смешанном или на смеси, тогда у вас появится дополнительная статья расходов. Одна банка смеси стоит около 400 рублей. Ребенку на искусственном вскармливании требуется около девяти банок в месяц. На первых месяцах жизни требуется меньше, потом — больше, поэтому по средним расчетам получается, что за полгода до начала введения прикорма малыш съест где-то 54 банки молочной смеси, а родители потратят на это около 30 тысяч рублей.

В полгода обычно вводится первый прикорм. Неразбиваемая пластиковая тарелочка, минимум две бутылочки и сама еда (баночное пюре и детские каши) — все это обойдется еще в 30 тысяч рублей за полгода.

Еда ребенка на грудном вскармливании 30 тысяч рублей

Еда ребенка на искусственном вскармливании 60 тысяч рублей

Медицина

Еще в роддоме мы оплатили медицинскую страховку на первый год жизни. Почти все мои знакомые мамы поступили так же и отказались от услуг городской поликлиники в пользу коммерческой. Это и понятно: первый год — самый волнительный для родителей. В среднем контракт с обслуживанием на дому (значит, врач будет приходить к вам сам) стоит 150 тысяч рублей. Но страховка — необязательная вещь: весь набор услуг можно при желании получить и бесплатно.

Медицинская страховка 150 тысяч рублей

Сколько стоит растить ребенка

Итого для ребенка на грудном вскармливании без медицинской страховки 280 тысяч рублей Итого для ребенка на грудном вскармливании с медицинской страховкой 430 тысяч рублей Итого для ребенка на искусственном вскармливании без медицинской страховки 310 тысяч рублей Итого для ребенка на искусственном вскармливании с медицинской страховкой 460 тысяч рублей

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