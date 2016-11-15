Педиатр Юлия Маринина и директор сети магазинов «Олант» Ольга Тесля рассказали, как одевать ребенка на прогулку в холодное время года, чтобы он не замерз, не вспотел, ему было удобно и комфортно, а вам — спокойно.

Комментарии Юлия Маринина Комментарии Ольга Тесля

Главный принцип

Юлия: «Одежда как для младенцев, которые большую часть прогулки проводят в коляске, так и для детей постарше, должна быть многослойной. Первый слой призван отводить влагу, второй — сохранять тепло, третий — не пропускать влагу внутрь, но выпускать ее наружу и сохранять тепло. Обратите внимание на то, что термобелье и колготки должны быть подходящего размера, иначе ребенок будет испытывать дискомфорт».

Ольга: «Многослойность поможет родителям регулировать количество одежды и уровень тепла в зависимости от температуры воздуха на улице. Убирайте, добавляйте и варьируйте слои в зависимости от погодных условий. В качестве первого слоя подойдет термобелье, в состав которого входит хлопок, или шерстяное (для более холодной погоды), но только из мягкой шерсти, приятной к телу. Второй слой — это, как правило, флис, третий — комбинезон».

Может ли тонкая и легкая куртка быть теплой?

Ольга: «Это частый повод для сомнений. Но современная одежда при небольшом объеме и весе действительно может очень хорошо сохранять тепло. Лучшие куртки, которые делают для исследователей Севера с наполнителем из пуха канадского гуся, весят не очень много, а работают благодаря уникальной структуре этого пуха. Он создает множество воздушных ячеек, которые удерживают естественное тепло, производимое человеком. По этому же принципу работают современные искусственные утеплители.

Вес утеплителя чаще всего указывают на этикетке. Оптимальный утеплитель для зимних прогулок весит 160 грамм, для активных занятий спортом — 110 грамм. Особая ответственность лежит на верхнем слое: он должен защищать от ветра, не пропускать влагу внутрь, но выводить ее наружу. Защита от ветра обеспечивается плотностью ткани, а защита от влаги — мембраной.

Мембрана — это пористая пленка, которая пропускает воздух, но удерживает влагу. Мембраны бывают разными по степени защиты от промокания. Мембрана может выглядеть как пленка внутри изделия или наноситься на изнаночную сторону верхней ткани комбинезона или куртки.

Наносят ее изнутри, чтобы она не могла повредиться при внешних воздействиях. Мембрана имеет пористую структуру, чтобы „дышать“, но может забиваться и терять свои рабочие свойства. Именно поэтому мембранные изделия важно стирать специальными средствами, в составе которых нет кондиционеров».

Как выбрать теплую одежду для младенцев?

Ольга: «Мембрана совсем не нужна новорожденным детям, которые гуляют в коляске. Лишняя пленка, даже дышащая, все равно затрудняет движение воздуха: ребенок находится не только в самом комбинезоне, но и в коляске и часто в колясочном конверте. Поэтому в зимних комбинезонах для новорожденных скорее важно отсутствие мембраны. Правильный комбинезон должен защищать ребенка от ветра, сохранять его в тепле и хорошо „дышать“, то есть быть максимально воздухопроводимым, тогда как защита от внешней влаги не является важным (мембрана в этом случае работает как пленка и только мешает). Также желательно использовать теплый овечий конверт для дополнительного слоя и для защиты от ветра. Лучше всего подойдет конверт из меха ягненка — это самое теплое, что существует для младенцев в коляске или санках».

Правильные аксессуары

Юлия: «Вместо шарфа я рекомендую выбирать специальные шерстяные воротнички, которые не съезжают, не развязываются и не мешают ребенку. Выбрать удачную шапку также очень важно. С моей точки зрения, самая удобная — это шапка-шлем, так как она плотно закрывает уши и создает надежную защиту от холода со всех сторон. Шапка должна быть правильно подобрана по размеру, не покупайте ее на вырост».

Ольга: «При прогулках в морозы важно не пропустить холодный воздух внутрь, ведь термос с незакрытой крышкой никогда не сохранит тепло: используйте горловины и плотно закрывайте рукава варежками или перчатками, фиксируйте их специальными липучками. Нижний край курток также важно плотно фиксировать по бедрам кулисками».

Правильная обувь

Юлия: «Обувь должна быть с непромокаемым верхним слоем и внутренним утеплителем. Важно хорошо подобрать сапоги или ботинки по размеру».

Ольга: «Если малыш сидит в коляске и выходит лишь иногда, выбирайте сапожки на овечьем меху с подошвой. Для активных детей подойдут непромокаемые сапоги. В сильную слякоть желательно отдавать предпочтение обуви на резиновой основе. При выборе учитывайте, что поверх сапог будут зимние брюки, поэтому меховые опушки могут оказаться неудобными».



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