Если вам не близка классическая новогодняя елка в Кремле с хороводом и сладким подарком в коробке причудливой формы, обратите внимание на альтернативные детские представления. Их на декабрь и январь запланировано огромное количество, но с покупкой билетов лучше поспешить — разбирают моментально.

Для самых маленьких

Доброе и увлекательное представление для зрителей от года до 3,5 лет. Дети узнают историю сказочного леса и его обитателей, которые впервые столкнулись с приходом зимы. Спектакль интерактивный, а это значит, что маленькие зрители будут участвовать в представлении. Вместе с родителями и героями им предстоит оборудовать зимний уголок, нарядить елку и сделать поделку, которую разрешат забрать на память. На каждом представлении присутствуют не более десяти детей, а длится оно около получаса. После действия дети получат возможность поиграть и сфотографироваться с персонажами.

Представления: 4, 10, 11, 17, 18, 25 декабря, 6 и 15 января

Адрес: музыкальное интерактивное пространство «Тим-тилим», ул. Большая Спасская, 31

Цена: 750 рублей

Праздничный микромюзикл для малышей по мотивам сказки «До чего же люди трусливы!» шведского писателя Яльмара Бергмана. С помощью музыки детям расскажут историю девочки по имени Анна-Лиза, которая подружилась с большим и страшным медведем. Девочка не испугалась зверя, потому что просто не знала, что его стоит опасаться. В стоимость билета входит сам спектакль, мастер-классы, интерактивная программа, угощения и подарки.

Представления: 16, 17, 18, 23, 25, 28 декабря, 8 января

Адрес: «Мамин садик Seasons», сад «Эрмитаж», ул. Каретный Ряд, 3

Цена: 2 700 рублей (семейный билет на одного взрослого и одного ребенка)

Уютный и спокойный новогодний праздник для детей, которые встречают свой первый в жизни Новый год, от проекта «Вместе с мамой». Малыши познакомятся с Дедом Морозом, Снегурочкой и зайчиком, украсят елку, будут водить хороводы и петь песни под живую музыку. В конце действа маленькие зрители получат по подарку (он входит в стоимость билета).

Представления: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 5, 6, 7, 8 января

Адрес: ул. Покровка, 4

Цена: 1 800 рублей (семейный билет на одного взрослого и одного ребенка)

Авторы спектакля смешали несколько детских сказок, и получилось увлекательное новогоднее путешествие, в котором задействовано большое количество персонажей от Кощея Бессмертного до Деда Мороза, которому, помимо Снегурочки, помогает символ будущего года — петух. Юные зрители тоже не останутся в стороне и будут помогать добру победить зло.

Представления: 24, 25, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5 января

Адрес: театр кукол «Жар-птица», ул. Стромынка, 3

Цена: 700 рублей

Спектакль от «Зеленой школы» длится 45 минут и строится на импровизации и умении актеров реагировать на ситуацию так же простодушно, как это делают дети. В процессе представления-общения малыши смогут прикоснуться ко всем театральным чудесам. В завершение всех ждут чаепитие и подарки.

Представления: 26 декабря

Адрес: ул. Крымский Вал, 9, стр. 4

Цена: 2 000 рублей (семейный билет на одного взрослого и одного ребенка)

Для детей постарше

Новогоднее представление с участием цирковых звезд из разных стран мира, которые будут показывать на сцене культурного центра «Москвич» акробатические номера и фокусы, понравится и детям, и взрослым. Зрителям предстоит разобраться в том, почему люди улыбаются и какие чудеса способна творить добрая улыбка, победить злого волшебника и разморозить добрую фею. Не обойдется и без Деда Мороза. Обратите внимание, что подарок не входит в цену билета, талон на него можно купить за дополнительные 500 рублей.

Представления: 25, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января

Адрес: КЦ «Москвич», Волгоградский просп., 45/15

Цена: от 600 рублей

Традиционная новогодняя история, из которой сделали масштабное шоу с огромным бюджетом. В представлении задействованы олимпийские чемпионы Аделина Сотникова, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, костюмы создают во Франции, вес реквизита и оборудования исчисляется тоннами. Зал тоже огромный, поэтому билеты далеко от сцены можно купить за 800 рублей. Самый дорогой билет в партере обойдется в 3 тысячи рублей.

Представления: 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января

Адрес: ледовый дворец «Парк легенд», ул. Автозаводская, 23

Цена: от 800 рублей

Даже такой праздник, как Новый год, в Политехе получился очень научным. Действо пол названием «Обычный Новый год на Проксиме b» начинается с истории о том, как ученые обнаружили ближайшую к Земле экзопланету — Проксиму Центавра b, на которой может существовать жизнь. А где жизнь, там и Новый год. Но чтобы его отпраздновать, ребятам нужно будет решить немало задач по биологии, физике, химии и математике. В конце всех ждут подарки. Организаторы обращают внимание родителей на то, что елка рассчитана на детей от семи лет, ребенка младшего возраста могут просто не пустить.

Представления: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января

Адрес: КЦ «ЗИЛ», ул. Восточная, 4, корп. 1

Цена: 2 000 рублей

Город детских профессий «Кидзания» тоже запланировал специальную праздничную программу. Детям предстоит встреча со всевозможными сказочными существами и, разумеется, Дедом Морозом, а также участие в разнообразных конкурсах и викторинах. Всех ждут угощения и подарки. В праздничные дни в «Кидзании» появятся новогодние профессии, заработает уличная ярмарка, а город будет украшен яркими огнями.

Представления: 25, 26, 29, 30 декабря, 3, 6 января

Адрес: ТЦ «Авиапарк», Ходынский бул., 4

Цена: 3 750 рублей

Еще одна увлекательная научная елка под названием «Новогоднее путешествие в заколдованное БИОцарство». Это не просто представление с традиционным спасением праздника, а настоящий квест по всей территории музея, интересные опыты, игры и подарки. Дети до десяти лет допускаются на елку только в сопровождении взрослых, за взрослый билет придется заплатить дополнительные 950 рублей.

Представления: 24, 25, 28 декабря

Адрес: биоэкспериментариум «Живые системы», ул. Бутырская, 46/2

Цена: 1 950 рублей

Новогодняя космическая сказка «Снежные братья» — это история о том, как Зима решила женить одного из своих сыновей (их зовут Декабрь, Январь и Февраль) на Снегурочке и о том, что из этого вышло. На сайте представления говорится, что спектакль получил официальное одобрение космонавтов, вернувшихся с орбиты. Их имена, правда, не уточняются. В стоимость билета включено самостоятельное посещение экспозиции музея.

Представления: 24, 25 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января

Адрес: просп. Мира, 111

Цена: от 1 100 рублей

Впервые за свою историю театр устраивает новогоднюю елку. В качестве площадки выбрали необычное место — корабль «Брюсов». Всего запланировано два спектакля: «Новогодний портрет» для детей от шести лет и «Сказки детского мира» для детей от четырех лет. Гостей каждого из этих представлений ждут интерактивная программа и новогодние подарки.

Представления: 24, 25 декабря

Адрес: корабль «Брюсов», Крымская наб., 9

Цена: от 800 рублей

Зрителей ждет праздничное путешествие в мир кинематографа. Сказочное представление, главными героями которого станут юные зрители, строится на сюжете, напоминающем антиутопию. Новый директор волшебной Киноакадемии запретил чудеса, творчество, праздники и любовь. С этим и предстоит бороться детям, а помогать им будут Дед Мороз и Снегурочка. В программе запланированы впечатляющие спецэффекты, музыка, песни и танцы. После представления в специально оборудованной кинодеревне можно будет сфотографироваться, поучаствовать в мастер-классах, загримироваться и поиграть с аниматорами.



Представления: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января

Адрес: ул. Мосфильмовская, 1

Цена: от 1 370 рублей

Интерактивная театрализованная программа для детей 5–10 лет. Участники отправятся в путешествие во времени и узнают, как раньше москвичи отмечали Новый год. Элемент квеста здесь тоже присутствует: ребятам предстоит по пути разгадывать загадки и искать драгоценные сокровища прошлого для новогодней елки.

Представления: 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 декабря, 5, 6, 8 января

Адрес: Зубовский бул., 2

Цена: 1 600 рублей

Новогоднее научное приключение с полным погружением в атмосферу настоящей космической станции. Все действо происходит в игровой реальности в полноразмерных декорациях с действующим оборудованием и экипажем. Для удобства миссии разделены по возрастам, чтобы дети решали посильные задачи. Есть программы для детей 7–10 лет, 11–13 лет и для подростков старше 16 лет. В стоимость билета входит подарок.

Представления: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января

Адрес: ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1

Цена: от 1 650 рублей

Обложка: Олеся С. Лось/Проект "Вместе с Мамой"