Активная елка длится 90 минут. За это время дети пройдут квест на батутах с участием Деда Мороза, Снегурочки, Снежной Королевы и зайца — символа батутного парка, а потом полчаса будут веселиться вне батутной зоны.

В разных центрах запланированы разные программы. Кроме того, они разделены по возрастам — для самых маленьких и для ребят постарше. Пока дети заняты, взрослые могут не скучать, а тоже потренироваться на батутах.

Когда: 2–6 января

Где: спортивно-развлекательный центр «Небо», Ленинградский пр-т, 80/11, Севастопольский пр-т, 11е

Цена: 2 400 рублей (входной билет и подарок)

Возраст: 3 +