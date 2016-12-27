Гид The VillageЧем развлечь детей на каникулах в январе
Праздничные представления и активности для всей семьи
Если каникулы вы проводите в Москве, то наверняка уже на второй-третий день нового года зададитесь вопросом, чем занять себя и ребенка. Мы подготовили обзор мероприятий, на которых будет интересно как детям, так и взрослым. Советуем поторопиться с покупкой билетов: многие интересные мероприятия не попали в наш материал, потому что все билеты на них уже оказались распроданы.
Активная елка длится 90 минут. За это время дети пройдут квест на батутах с участием Деда Мороза, Снегурочки, Снежной Королевы и зайца — символа батутного парка, а потом полчаса будут веселиться вне батутной зоны.
В разных центрах запланированы разные программы. Кроме того, они разделены по возрастам — для самых маленьких и для ребят постарше. Пока дети заняты, взрослые могут не скучать, а тоже потренироваться на батутах.
Когда: 2–6 января
Где: спортивно-развлекательный центр «Небо», Ленинградский пр-т, 80/11, Севастопольский пр-т, 11е
Цена: 2 400 рублей (входной билет и подарок)
Возраст: 3 +
Новогодняя программа в Музее русского импрессионизма — это игровая экскурсия по экспозиции «Элегантный век», которая сопровождается сказками, и праздничное кукольное представление. Ребята увидят картины художницы Серебряного века Елены Киселевой, узнают о жизни в усадьбе начала XX века, станут участниками рождественской истории и получат подарки.
Когда: 3–5 января
Где: Музей русского импрессионизма, Ленинградский пр-т, 15/11
Цена: 1 900 рублей (входной билет для одного взрослого и одного ребенка и подарок)
Возраст: 7+
Масштабный праздник со множеством активностей для детей разных возрастов и их родителей. В 75-м павильоне на ВДНХ 25 тысяч квадратных метров отведено под мульт-квест, рождественскую ярмарку, аттракционы, роллердром и город мастеров. На празднике детей, помимо традиционных Деда Мороза и Снегурочки, будут развлекать персонажи советских мультфильмов. На этой же площадке можно посмотреть спектакль Юрия Грымова «Затерянный мир». Билеты на него продаются отдельно.
Когда: 1–8 января
Где: ВДНХ, пр-т Мира, 119
Цена: от 300 рублей (детский билет)
Возраст: 3+
Поездка в «Этномир» — хорошая идея, если вам наскучили городские развлечения. Тем более что на праздники в парке запланирована специальная тематическая программа. Посетители смогут узнать о новогодних и рождественских традициях в разных странах, поучаствовать в мастер-классах, совершить покупки на Рождественской ярмарке и покататься на собачьей упряжке. Для детей задумана специальная программа развлечений с участием Деда Мороза и Снегурочки, интересные квесты и другие развлечения.
Когда: 1–10 января
Где: парк-музей «Этномир», Калужская обл., дер. Петрово
Цена: от 600 рублей (вход в парк во время новогодних праздников)
Возраст: 0+
Если вас не пугает встреча с большим количеством москвичей и гостей столицы и вы хотите в полной мере ощутить праздничную суету, то на более чем 40 площадках в городе вас ждут всевозможные рождественские развлечения. От квестов, ярмарок и арт-объектов до любопытных экскурсий и разнообразной уличной еды.
Когда: 1–15 января
Где: 42 площадки в Москве
Цена: бесплатно
Возраст: 0 +
Необычный новогодний праздник для детей, которые не побоятся перенестись на десятки тысяч лет назад, чтобы посмотреть, как праздновали наступление Нового года в каменном веке, когда еще не существовало календаря. Юным путешественникам предстоит вступить в племя Медведя, пройти обряд посвящения и нанести на лицо особы знаки. В конце долгого пути всех участников ждет подарок — набор юного путешественника во времени.
Когда: 1–7 января
Где: Государственный Дарвиновский музей, ул. Вавилова, 57
Цена: 1 800 рублей (входной билет для одного взрослого и одного ребенка)
Возраст: 6 +
фотографии: «Глиняная сказка»
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