Гид The VillageНа фестиваль с ребенком: Мамы-тусовщицы советуют, куда ехать и что брать с собой
Как правильно собрать младенца и тоддлера на музыкальный фестиваль и не пожалеть о поездке
Летние музыкальные фестивали в Москве и Европе идут каждые выходные. Появление в семье младенца — не повод отказываться от очередной поездки, будь то «Ласточка» или Sonar: европейские фестивали довольно дружелюбны к детям и их родителям. Три мамы рассказали The Village, куда отправиться в июле и августе, и поделились личным опытом поездок с детьми на музыкальные мероприятия.
Саша Советова
SMM-менеджер, Серафим, 3 года
Ангелина Шешенина
копирайтер, Ерофей, 2 года и 6 месяцев
Катя Даненова
графический дизайнер, Данила и Никита, 3 года
Куда ехать?
Катя Даненова Формат опен-эйров — самый удачный для похода с детьми: гибкий, ненавязчивый, включающий обычно несколько сцен-площадок, он позволяет совместить музыкальный опыт с развлечениями на природе. В Москве таких фестивалей много: «Усадьба Jazz» в Архангельском, «Джазовые сезоны» в Ленинских Горках, концерты в «Аптекарском огороде», Пикник «Афиши» в Коломенском, Bosco Fresh Fest в Царицыне и так далее. Я действую по принципу «если нравится родителям — понравится и детям». Пока все сходится.
Первый музыкальный фестиваль, на который мы попали с детьми (им тогда было примерно пять месяцев), — это мероприятие проекта «Вместе с мамой». Помню, мы пришли туда, расстелили пледы, легли на травку и наслаждались концертом. Идеальной тишины, как в консерватории, сами понимаете, там не было, зато все прошло очень приятно и ненапряжно.
Чуть позже, когда детям исполнился год, мы побывали на Kids Rock Fest — это семейный музыкальный фестиваль, где не было скучно ни мне с годовалыми сыновьями, ни моим друзьям, у которых дети значительно старше. На мероприятии было несколько сцен, анимация, конкурсы, мастер-классы и разная вкусная еда. И да, это далеко не классическая музыка: на сцене звезды рок-н-ролла выступают вместе с совсем юными артистами.
Саша Советова Если родители планируют поездку с ребенком, важны не только лайнап и атмосфера фестиваля. Есть три вещи, которые обязательно нужно учитывать: во-первых, местоположение мероприятия — как долго и насколько комфортно добираться до нужной локации; во-вторых, наличие в доступности магазинов, аптек, больницы, в конце концов; в-третьих, комфорт непосредственно на площадке. Идеально, когда фестиваль проходит на открытом воздухе, с возможностью укрыться от непогоды и наличием тихого места на случай, если нужно покормить ребенка, уложить его спать или просто прийти в себя от полученных эмоций и впечатлений: все знают, что дети могут немного съехать с катушек от количества пережитого за короткое время. Поэтому я за музыкальные фестивали на открытых площадках, таких как Flow, Primavera Sound, Пикник «Афиши», «Ласточка».
В нашем случае идеальной смесью лайнапа, места и крутой атмосферы стал международный фестиваль Psychobilly Meeting — мы с мужем ездим туда каждое лето с 2013 года. Появление сына на свет не поменяло наших летних планов, и в возрасте 10 месяцев Серафим отправился на свой первый музыкальный фестиваль в жизни. Так уж выходит, что я всегда готовлю себя к худшему, но первый совместный выезд прошел отлично. Фестиваль длится неделю: выступления групп обычно начинаются вечером и идут до двух-трех ночи, а самых стойких после ждет дискотека до пяти утра. Днем все тусуются на пляже — в баре каждый день выступает какая-нибудь группа и играет диджей. Именно такой формат, на мой взгляд, подходит для посещения с ребенком.
Наш день выглядел примерно так: утро и день на пляже — кормили Серафима там же (он ел детское питание), а на дневной сон укладывали его в коляске. И да, музыка в баре не была настолько громкой, чтобы доставить ребенку какой-либо дискомфорт. К тому же пляж большой: всегда можно найти место поспокойнее или уйти в отель. Вечером — прогулки, ужин и музыкальная часть. В то время сын еще засыпал в коляске по дороге, а на площадке мы надевали противошумные наушники, чтобы его не беспокоила громкая музыка.
Большой плюс фестиваля в том, что выступления групп проходят под огромным тентом, а если ты не хочешь толкаться во врэке, стало душно или просто нужно перевести дух, то всегда можно выйти на улицу и посидеть за столиком, перекусить и пообщаться с фанатами фестиваля со всего света. Короче говоря, в первый и последующие годы мы тусовались и слушали музыку, а Серафим спал в коляске. Тогда мне показалось, что мы просто ненормальные чуваки, которые притащили ребенка на ночную тусовку. Но год спустя мы были не единственными родителями, кто приехал на фест с маленькими детьми. Признаюсь, что европейцев на таких площадках больше, чем русских.
Ангелина Шешенина У большинства фестивалей Европы и России есть дневная программа, на которую запросто можно брать детей. Если ребенок готов к толпе и шуму, то вы без труда повеселитесь почти так же, как привыкли веселиться и без него: даже большие фестивали вроде Sonar рады маленьким гостям. Но я лично не была бы готова к такому мероприятию: много людей — разных, создающих грязь, неконтролируемых в движениях. У меня едва бы вышло расслабиться.
Из-за этого я предпочитаю более камерные истории. Например, в той же Барселоне летом проводят дневные рейвы, на которых находиться в разы спокойнее и приятнее. Мои добрые друзья каждое лето ездят c ребенком на Psychobilly Meeting в Испанию: в первый раз ребята отвезли сына в полгода или год, а сейчас ему уже три, это его третье лет там, и он явно рад потусоваться. В России из альтернатив только «Архстояние» и Пикник «Афиши» — даже Outline был грязноват для тоддлеров и младенцев. Хотя каждый волен действовать в рамках своего мировосприятия.
Фестивали июля и августа 2017 года
Фестиваль «Ласточка» — 22 июля, «Лужники», Москва
Главная конкурентка Адель, Иван Дорн и возможность буквально покачаться на волнах
Пикник «Афиши» — 29 июля, парк «Коломенское», Москва, Россия
Главная музыка момента: от Антохи МС и Хаски до «Грибов» и Kasabian
Flow — 11–13 августа, Хельсинки, Финляндия
Образцовый европейский фестиваль с эклектичным лайнапом в доступной близости
Sziget — 9–16 августа, Будапешт, Венгрия
Громкий EDM, хип-хоп и инди на островке посреди Будапешта
Что брать с собой?
Саша Советова Очень нужная и важная штука вне зависимости от возраста юного тусовщика — противошумные наушники. Неважно, спит полуторагодовалый тоддлер в коляске или же десятилетний ребенок танцует — нормально функционирующие органы слуха ему еще пригодятся.
Если фестиваль стартует вечером или предусмотрена ночная программа, которую вы ни за что не хотите пропускать, стоит взять коляску, эргорюкзак, рюкзак для походов с ребенком на дальние расстояния — в общем, обеспечить малышу комфортное место для сна. Или привезти с собой бабушку или няню, которая позаботится о ребенке. Круто, когда есть такая возможность.
В остальном все как обычно: комплект сменной одежды, запас памперсов при необходимости, вода, еда или/и перекус на случай, если на фестивале не предусмотрен фуд-корт, что мне кажется нереальным. Возможно, в силу возраста могут пригодиться какие-то игрушки или книжки для развлечения, но мне кажется, что на фестивале происходит столько захватывающего и нового для ребенка, что ему будет не менее классно, чем родителям. К тому же, по моему опыту, маленькие посетители всегда вызывают приятное удивление у гостей фестиваля, так что внимание вам и ребенку будет обеспечено.
Катя Даненова В целом детям всегда очень нравятся такие мероприятия. Мы стараемся сесть поближе к сцене, чтобы все было видно, но при этом звук из колонок не оглушал. Сразу скажу, мои дети приучены к поездкам: они могут спать где угодно и когда угодно — даже под громкую музыку.
Всегда берем с собой:
Плед (а лучше два) — с детьми никогда не знаешь, что может произойти.
Побольше воды. Да, именно самой обычной воды. Конечно, она всегда продается, но зачастую за ней приходится стоять в длинных и долгих очередях, да еще и переплачивать в разы.
Обязательно перекусы или полноценную еду в термосе для ребенка с запасом. В идеале и про себя не забыть — по той же причине.
Зонтик — он всегда пригодится: и от дождя, и от солнца. Под ним, кстати, удобно спать. Можно взять и небольшую палатку для однодневного похода (одна сторона у нее закрыта), но я считаю зонт более универсальным.
Солнцезащитный крем и средство от комаров.
Сменный комплект одежды.
Обязательно что-то из спортивно-развлекательной программы: мячи, фрисби, любимые игрушки, которые вы берете с собой на улицу — чтобы было не слишком тяжело и объемно и в то же время легко мыть. У нас есть любимый дорожный набор небольших книг: в машине, в кафе или на природе дети часто их листают. Особо хочу отметить книги «Времена года» Ротраут Сузанны Бернер — они увлекают детей от года до 12 лет, проверено.
Коляска, тележка или беговел. Для младенцев — слинг или эргорюкзак. Тут все зависит от того, к чему привыкли дети. Самокаты обычно бесполезны, поскольку по траве и неровной поверхности они не катятся. А идти от парковки до сцены, как правило, не близко, да еще и нужно пробираться через толпу народа.
Ангелина Шешенина Маст-хэв любых фестивалей — самые банальные строительные наушники из Obi, слинг Baby K’tan, запасная одежда и снеки. Слинг — единственное на моей памяти приятное глазу изобретение подобного рода, в котором не жарко ни вам, ни детям. А запасная одежда? Все родители знают, зачем она нужна. Причем желательно взять ее для всех. Снеки обеспечат необходимые временные затишья и сытость. В моем идеальном мире я бы всегда ездила и ходила на концерты и фестивали с бебиситтером: лишние руки и глаза очень спасают, когда обстоятельства вдруг истощают терпение, а твой партнер успел напиться и убежал веселиться.
Татьяна Руденко
психолог
Родительство — это творческий процесс. Как вы к нему приспособитесь, зависит от вас, ваших предпочтений и того уровня комфорта, который необходим именно вашей семье. Для одних путешествие — это поездка к бабушке в другой район, а для других обычное дело взять грудничка в Таиланд. Кто сказал, что родительство непременно должно ставить крест на вашем привычном образе жизни? Это совсем не так. Тем более в наше время, когда есть целая куча приспособлений для комфортных передвижений.
Ориентироваться нужно на себя и на свое состояние. Если вы чувствуете себя абсолютно спокойно и уверены в том, что малышу так же комфортно, как и вам, то почему бы и не поехать на музыкальный фестиваль. Безусловно, необходимо будет позаботиться о безопасности и хорошенько продумать необходимые мелочи. Обратите внимание, в какой фазе развития находится малыш: есть ли недомогания, беспокойный сон или прорезывание зубов со всеми вытекающими последствиями. Вода и еда для мамы должны быть с собой на тот случай, если вам не удастся найти что-то приемлемое на месте. Задумайтесь о том, какая это местность, какое время года, какая стоит погода — не пойдет ли дождь, не начнется ли солнцепек, нужен ли вам зонт или покрывало. Не забудьте об аптечке, предварительно проконсультировавшись с врачом.
И запомните: ваше настроение обязательно передается ребенку. Если вы волнуетесь — волнуется малыш, и тут никаких исключений! Если вы сильно тревожитесь, то стоит задуматься о целесообразности похода на крупное мероприятие. В первый год жизни для малыша самое главное — это находиться рядом с мамой, остальное — лишь фон. Быть родителем — это не значит сидеть в четырех стерильных стенах со своим чадом до какого-то определенного возраста. Это новое качество жизни, и каким оно будет, зависит от вас самих.
обложка: Samuli Pentti / Flow Festival Helsinki
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