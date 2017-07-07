Саша Советова Если родители планируют поездку с ребенком, важны не только лайнап и атмосфера фестиваля. Есть три вещи, которые обязательно нужно учитывать: во-первых, местоположение мероприятия — как долго и насколько комфортно добираться до нужной локации; во-вторых, наличие в доступности магазинов, аптек, больницы, в конце концов; в-третьих, комфорт непосредственно на площадке. Идеально, когда фестиваль проходит на открытом воздухе, с возможностью укрыться от непогоды и наличием тихого места на случай, если нужно покормить ребенка, уложить его спать или просто прийти в себя от полученных эмоций и впечатлений: все знают, что дети могут немного съехать с катушек от количества пережитого за короткое время. Поэтому я за музыкальные фестивали на открытых площадках, таких как Flow, Primavera Sound, Пикник «Афиши», «Ласточка».

В нашем случае идеальной смесью лайнапа, места и крутой атмосферы стал международный фестиваль Psychobilly Meeting — мы с мужем ездим туда каждое лето с 2013 года. Появление сына на свет не поменяло наших летних планов, и в возрасте 10 месяцев Серафим отправился на свой первый музыкальный фестиваль в жизни. Так уж выходит, что я всегда готовлю себя к худшему, но первый совместный выезд прошел отлично. Фестиваль длится неделю: выступления групп обычно начинаются вечером и идут до двух-трех ночи, а самых стойких после ждет дискотека до пяти утра. Днем все тусуются на пляже — в баре каждый день выступает какая-нибудь группа и играет диджей. Именно такой формат, на мой взгляд, подходит для посещения с ребенком.

Наш день выглядел примерно так: утро и день на пляже — кормили Серафима там же (он ел детское питание), а на дневной сон укладывали его в коляске. И да, музыка в баре не была настолько громкой, чтобы доставить ребенку какой-либо дискомфорт. К тому же пляж большой: всегда можно найти место поспокойнее или уйти в отель. Вечером — прогулки, ужин и музыкальная часть. В то время сын еще засыпал в коляске по дороге, а на площадке мы надевали противошумные наушники, чтобы его не беспокоила громкая музыка.

Большой плюс фестиваля в том, что выступления групп проходят под огромным тентом, а если ты не хочешь толкаться во врэке, стало душно или просто нужно перевести дух, то всегда можно выйти на улицу и посидеть за столиком, перекусить и пообщаться с фанатами фестиваля со всего света. Короче говоря, в первый и последующие годы мы тусовались и слушали музыку, а Серафим спал в коляске. Тогда мне показалось, что мы просто ненормальные чуваки, которые притащили ребенка на ночную тусовку. Но год спустя мы были не единственными родителями, кто приехал на фест с маленькими детьми. Признаюсь, что европейцев на таких площадках больше, чем русских.