Текст: Анастасия Верная

Создатели четырех российских мебельных марок, став родителями, столкнулись с одной и той же проблемой: на рынке катастрофически не хватает красивой, продуманной и качественной детской мебели, доступной при этом по цене. Они решили производить ее сами, вкладывая в дизайн свое видение идеального предмета. The Village рассказывает, какой путь каждому проекту пришлось пройти от идеи до реализации, с какими трудностями ребята столкнулись в процессе и какой должна быть хорошая детская мебель.

Little Street

Основатели: архитектор Ксения Белинская и ее муж

Дата создания: 2014 год

Продукт: шкафы-дома

littlestreet.ru

Идея

История нашей марки началась в 2014 году, когда я ушла в декрет с должности ведущего архитектора московского бюро и стала придумывать интерьер детской. Мы с мужем банально столкнулись с тем, что купить красивую функциональную мебель для детей — большая проблема. В этой нише представлены либо IKEA, которая стоит у большинства знакомых, либо мебель в премиальном ценовом сегменте, который мы не могли себе позволить, либо российская мебель с не самым симпатичным дизайном и жуткой расцветкой.

Судя по продукции отечественных производителей, все девочки мечтают о домике принцессы в максимально неделикатных розовых тонах

Идея собственной детской линейки сложилась из нескольких моментов. Во-первых, я адепт скандинавского дизайна. Во-вторых, готовилась к рождению ребенка, читая книги о воспитании. Плюс наше семейное увлечение — путешествия. Концепция мебели пришла сама собой: функциональные шкафы, которыми ребенок мог бы пользоваться самостоятельно, но удобные и для взрослых. Достаточно простые в плане дизайна, без лишнего украшательства, но с интересной идеей. Мотивом для мебели стали европейские города, они же послужили наименованиями для шкафов-домов. Поставленные в ряд, шкафы создают настоящую улочку — так родилось название нашего бренда.

Вопрос с производством решился очень просто: муж на тот момент делал торговое оборудование для сети магазинов фермерской продукции, и мы использовали эти мощности для разработки мебели. Когда мы начинали, мне казалось, что главное — это красивая идея и качество. Думала, нам хватит опыта, но оказалось, что я многое не учла. Например, то, что эмаль, которой мы покрываем фасады из МДФ, вступает в дикую реакцию с восковым карандашом. Поэтому первый год мебель тестировала наша дочь, а производство мы запустили в 2015-м.

У детской мебели есть свои особенности. Она обычно „веселее“, чем взрослая, но при этом должна быть более безопасной и вандалоустойчивой

Особенности бизнеса

Дети воспринимают все как приглашение к игре, поэтому мы не рекомендуем родителям ставить шкафы по возрастанию высоты, иначе у детей возникнет желание высоко залезть на самый верх, делаем закругленные углы у фасадов, уделяем большое внимание кромке. Также я считаю, что выступающих элементов типа ручек должно быть минимум, а лучше вообще их не делать, поэтому у нас интегрированные ручки, что отвечает скандинавскому дизайну на все 100 %.

Самой большой трудностью для меня оказалась необходимость вести бухгалтерию: считаю я не очень хорошо, как и большинство творческих людей. И еще нелегко дается придерживаться четкого плана: регулярно делать продающие посты в инстаграм, который является отличным инструментом продаж. С производством и логистами общается муж.

И еще одна проблема, с которой наверняка сталкивались и мои коллеги, — эмоциональное выгорание. У меня был момент, о котором я очень жалею, когда я пару месяцев почти не занималась проектом из-за того, что транспортная компания разбила партию мебели. Заказчики были на нашей стороне и очень адекватно отреагировали, но я зависла. Плюс сказалась усталость: я продолжаю активно работать архитектором, а ребенок и мебельный проект занимают много времени.

Конечно, есть и радости. Например, то, что идет много продаж в регионы, возможно, потому что у людей там меньше альтернатив, чем в Москве или Петербурге. И что самые популярные наши цвета — мои любимые серый и горчичный. Когда я вижу результат совместной работы с родителями маленьких владельцев мебели, я испытываю колоссальное удовольствие: все детские разные, но все мне очень нравятся.

Сейчас мы ведем переговоры о том, чтобы выставиться на нескольких московских площадках, потому что заказчики хотят видеть образцы мебели вживую. Также мы активно участвуем в выставках и мероприятиях для детей и родителей: Пикник «Афиши», Furniture Market, мероприятия с журналом «Счастливые родители». Еще я заметила за собой забавную штуку: находясь в положении, я особенно активно генерирую идеи. Мы ждем появления второго ребенка и запустили еще одну, «норвежскую», коллекцию домиков, а также зеркал и тумб-зверят.

PlayPly

Основатели: дизайнер Андрей А. Анисимов и архитектор Мария Анисимова-Карасик

Дата создания: 2013 год

Продукт: детская мебель-трансформер

playply.ru

Идея

Когда нашей дочери Марфе исполнился год, мы начали искать для нее удобные, безопасные и красивые стол и стул. Задача выглядела простой, но все предложения либо не соответствовали нашим запросам, либо были слишком дорогими (мебель американских и европейских брендов. — Прим. ред). И тогда Андрей решил спроектировать идеальную мебель самостоятельно — так на свет появилась мебель серии CLIC. Она сделана по ГОСТу для четырех ростовых категорий, не переворачивается и не ломается.

Для нас детская мебель — это не дизайн и стилизация взрослых предметов под детские

Именно стилизаций мы осознанно избегаем, предлагая детям самостоятельно создавать свой образный мир и иметь возможность его трансформировать. Детское пространство и наполняющая его мебель — это место, где ребенок живет и развивается, где ему удобно. А значит, главное здесь — эргономика, функциональность и возможность выбора. Важно предоставлять ребенку возможности: рисовать красками на мольберте, лазать, танцевать, красоваться перед зеркалом, играть, доставать и убирать игрушки, одежду — чем больше выбор, тем больше шанс, что ребенок им воспользуется.

Особенности бизнеса

После того как наша мебель засветилась на выставке Moscow Design Week 2013, нас заметила пресса, стали поступать заказы, и мы поняли, что нужно срочно искать производство и запускать проект. Тут нас ждало большое разочарование: оказалось, найти производство, готовое работать качественно и в срок с небольшими объемами не так уж просто. Заказы поступали, но мы не могли их реализовывать. Мы сменили десять производств, и ни одно из них не справилось с задачей. Промучившись около года, мы решили приостановить прием заказов и бросили все силы на поиск надежного партнера. И только в начале 2016 года мы нашли производителей, обеспечивающих нормальный поток нашей продукции, а в 2017-м еще нескольких — и теперь готовы делать хорошую мебель в больших объемах.

С 2016 года с нами в команде работает очень важный для нашей компании человек — Роман Раух. Роман — педагог, психолог, работает в Хорошевской гимназии. А еще он тренер и разработчик в «Школе диалога с препятствием», где создают систему комплексов и упражнений, нацеленных на развитие ребенка и его адаптацию к жизни. Вместе с Романом мы придумываем и реализуем проекты детских комнат, где создаем возможность для игры, во время которой ребенок двигается, решает разные задачи и преодолевает препятствия. Совместно мы создали линейку MOVE — мебели, по которой можно лазать.

Moonk

Основатели: маркетолог Вера Середа и Мария Бурцева, ранее развивавшая образовательный проект

Дата создания: 2016 год

Продукт: столы-мольберты

moonk-design.com

Идея

Мы — две подруги и мамы, которые задумали создавать что-то свое. С последнего курса университета мы хотели начать свое дело как раз в детской тематике, но приблизились к мечте только несколько лет спустя, когда у нас родились дети: пришла пора покупать игровую мебель, и стало ясно, что с этим направлением на рынке дела обстоят неважно. В это же время муж одной из нас занялся столярным производством, и мы решили, что такую возможность упускать нельзя. Нам захотелось создавать лаконичную и современную детскую мебель, поэтому мы решили добиться эффекта «взрослой» детской мебели, не забывая про безопасность, качество и функциональность.

Вся наша мебель изначально была сделана для себя и испытана на наших детях

Особенности бизнеса

Каждый из наших опытных образцов мы долго тестировали и совершенствовали, пока не привели мебель к тому виду, в котором она производится сейчас. Абсолютно все — материалы, внешний вид, функциональность — мы оцениваем с точки зрения безопасности: у нашего стола-мольберта нет острых углов, а столешницу ребенок может поднимать и опускать самостоятельно, не прищемляя пальчики. Те же стандарты мы применили к стулу: на нем не получится раскачаться и упасть, а если ребенок встанет на него и облокотится на спинку, стул не перевернется.

Также важно было учесть быстрый рост детей, ведь мебель при этом должна оставаться эргономичной: мы спроектировали все наши предметы в двух ростовках. Материалы тоже выбираются с точки зрения безопасности и экологичности, но еще они должны быть износостойкими и хорошо моющимися, особенно это касается рабочей поверхности стола. Мы изготавливаем столешницы столов и ножки всей мебели из фанеры, покрытой дубовым шпоном и прочным прозрачным лаком. На таком покрытии меньше видны царапины и сколы, с него легко смываются краски.

Неожиданностей на первом этапе работы было много. Так, например, наши надежды на дружественную столярную мастерскую рухнули после первых попыток сделать опытные образцы стула. Затем последовало разочарование от еще двух производств. Затем еще от нескольких десятков. Поиск мастерской для первой партии стал самым долгим и сложным этапом. Технические сложности тоже были: оказалось, что в Москве, да и в стране в целом, практически невозможно купить подходящую мебельную фурнитуру, ее пришлось заказывать из Китая. А после получения первых заказов мы вдруг обнаружили, что закупленные нами в большом количестве эмали для покраски плохо ложатся на фанеру. Причину этого мы так и не нашли, пришлось вернуть производителю весь закупленный материал и в срочном порядке подбирать другие эмали.

В день запуска проекта мы решили участвовать на выставке Wood Works, на всю подготовку было всего пять дней. После первого дня выставки нас переполняли эмоции: мы получили огромное количество исключительно положительных отзывов, дети рисовали за нашими столами-мольбертами весь день, и все были очень довольны. Для нас это было самой лучшей наградой. Все наши сомнения, в том ли мы двигаемся направлении, развеялись. В первые месяцы продаж мы иногда сами отвозили заказы, и это было очень здорово — мы видели довольные лица мам и детей, слышали восторженные комментарии в адрес нашего продукта. Общение с клиентами всегда дает мощный заряд двигаться дальше.

DoodyWoodyDom

Основатели: экономист Катерина Грачева и предприниматель Дмитрий Шангалеев

Дата создания: 2014 год

Продукт: домики-кровати

doodywoody.ru

Идея

После появления на свет одна за одной трех дочерей мне стали очень интересны детские проекты. А опыт работы креативным директором в сети детских центров дал возможность близко соприкоснуться с родительской аудиторией, прочувствовать разные характеры, вкусы и требования. Так возникла идея создания маленького дома для ребенка не просто как интерьерного объекта и места для сна, а как инструмента развития самостоятельной, свободной и творческой личности. В таком доме я прежде всего видела решение собственных проблем по организации пространства комнаты дочерей, а Дмитрий, которого всегда вдохновляли тепло и жизненность деревянных объектов, предложил делать каркасные домики-кровати — до нас ничего подобного в стране не производилось.

Первый домик был скручен на даче из подручных материалов. Мои девчонки (шести, восьми и десяти лет на тот момент) отреагировали на новый предмет мебели крайне положительно. Они не могли оторваться от дома несколько дней, превращая его в песочницу, замок и кухню или используя как спортивный снаряд. После возвращения в квартиру интерес к домику не пропал: девочки даже составили график очередности сна в нем. Тогда мы начали разрабатывать первый серьезный образец.

Мебель для детей — это то, что они постоянно видят, с чем взаимодействуют

Особенности бизнеса

Каждый предмет детского интерьера можно использовать для развития заложенных в ребенке творческих начал и самостоятельности. Поэтому обязательные этапы создания мебели для нас — консультации с детскими психологами и педагогами, дизайнерами, архитекторами и увлеченными родителями. В дизайне и производстве мы прежде всего обращаем внимание на безопасность: в каждом из своих воплощений (а дети ведь мастера давать привычным предметам непривычные роли) объект должен быть полностью надежен. Мы смогли сконструировать домики так, что соединения и балки спокойно выдерживают вес даже взрослого человека, а поверхности исключают возможность поцарапаться или получить занозу.

Второй важный момент — возможность трансформации. Дети растут, и каждые два-три года детская естественным образом требует обновлений. Мы закладываем в свои объекты возможность долговременного использования и со стороны качества мебели, и со стороны ее адаптируемости к переменам. Например, дом из кровати может перерасти в уголок художника или открытый шкаф. А еще мы разработали программу «Растем вместе»: родители покупают первый дом, ориентируясь на актуальные потребности ребенка, а мы каждые два года бесплатно меняем его на новый, нужного теперь размера и конфигурации.

Первый выход домиков в свет состоялся на осеннем фестивале Seasons в саду «Эрмитаж» в 2014 году. Они очень понравились и детям, и родителям — там мы получили первые заказы. А следом пришел черед неудач: пилотные образцы, подготовленные своими руками, дали неверную картину себестоимости, и когда первая партия ушла в производство, мы столкнулись с тем, что проект просто-напросто убыточный. Конструкция также требовала доработки: фестиваль показал, что домики недостаточно антивандальны. Мы преодолевали напряжение от сорванных сроков и бессонных ночей на производстве в полной уверенности, что эта партия станет единственной. Но отклик покупателей, реакция родителей и детей, которую мы увидели, вернули нам энтузиазм. В итоге проект, начатый на азарте и без финансирования в разгар экономического кризиса, уже три года доказывает, что мы нашли свою нишу.

Фотографии: обложка, 3 – Moonk, 1 – Little Street, 2 – PlayPly, 4 – DoodyWoodyDom