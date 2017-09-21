Текст: Иванна Боровец

Многие родители, увлеченные теорией раннего развития, пытаются обучить детей устному счету буквально с пеленок — в ход идут яркие карточки, шумные кубики, деревянные бусы и счеты. The Village разобрался в плюсах и минусах пяти популярных методик обучения детей устному счету и узнал у экспертов, действительно ли новомодные способы лучше традиционных и как родителям самостоятельно заниматься с детьми, не прибегая к помощи центров раннего развития.

Традиционная методика Леушиной

Помимо понятных всем способов обучения счету на пальцах или на счетных палочках, есть традиционный подход к обучению устному счету, который разработала советский педагог Анна Михайловна Леушина. Именно по этой методике учат считать в детском саду: дети учатся видеть и перемещать пересчитываемые предметы в пространстве, помогая себе словами. Например, «вишенка, еще вишенка» и так далее. Следующий этап — знакомство с понятиями «больше», «меньше» и «поровну», то есть счет фактически без использования чисел. Наконец, дети называют количество предметов, учатся считать от меньшего к большему и наоборот и могут ответить на вопрос «сколько?».

Плюсы Развивает двигательную активность и речь, так как ребенок проговаривает подсчет. Минусы Не тренирует темп мышления. Может быть скучной для детей, которые быстро осваивают каждый этап счета.

Метод Гленна Домана

Этот метод обучения счету основан на использовании карточек с крупными яркими точками. Принцип обучения прост: родители показывают ребенку карточку и называют число. Для начала берут карточки, на которых количество точек не превышает пяти, затем в ход идут карточки с все большим числом точек: 20, 50 — и так до 100. Благодаря таким тренировкам ребенок учится считать количество предметов зрительно, не прибегая к привычному пересчету с проговариванием или сложению-вычитанию. Правда, чтобы добиться каких-либо результатов, заниматься по карточкам нужно несколько раз в день, что довольно утомительно как для ребенка, так и для родителей.

Плюсы Дети легче усваивают понятие о количестве без привязки к изображению цифры или предметам. Они учатся считать сразу большими числами — до 100 и дальше. Минусы Не подходит подвижным детям, которые не могут долго сидеть на месте. Не развивает логику и пространственное мышление, не отрабатывает практическое применение навыка. Требует активной тренировки в течение дня, что не подойдет сильно занятым родителям. Для обучения нужно приобретать специальные материалы и изучать принципы проведения занятий.

«Стосчет» Николая Зайцева

stoschet.ru

Методика подходит для детей с трех-четырех лет; она основана на специальных таблицах с цифрами от 0 до 9 и их образами. С помощью первой таблицы ребенок легко осваивает сложение и вычитание в уме в пределах сотни. Вторая — помогает в освоении трехзначных чисел и дает представления об их составе: сотнях, десятках, тысячах. Третья знакомит учеников с многозначными числами. Основная задача методики — связать воедино звуковой, количественный и цифровой образы числа, для этого ребенок тренируется в нахождении, узнавании и назывании числа. По задумке автора, научившись находить в таблице любое число, ребенок легко освоит сложение и вычитание в пределах сотни.

Плюсы Легко обучает считать в пределах 100. Таблицы помогают ребенку правильно усвоить суть счета без привязки к предметам или пальцам. Минусы Основана на механическом запоминании чисел. Нет тренировки мелкой моторики, необходимой для письма. Нужно учиться методике, чтобы заниматься с ребенком самостоятельно. Нужно покупать специальные материалы и карточки.

Методика Сергея Полякова

7steps-to-book.com

Основана на целостности детского мышления и задействует сразу два вида памяти: зрительную и двигательную. Тренировки проходят с помощью цифровых кубиков, по которым дети учатся узнавать количество без пересчета. Сначала ребенку нужно освоить счет до десяти, потом научиться вычитать и прибавлять сразу по 3, 5, 6 и так далее. Кроме того, обычно дети интуитивно понимают, что такое «больше» и «меньше». Тренироваться можно во время игр, еды, прогулок — везде, где есть несколько предметов, которые можно пересчитывать.

Плюсы Игровая форма занятий. Небольшая продолжительность занятий (10–20 минут). Минусы Лучше заниматься в небольшой группе из двух-трех человек.

Ментальная арифметика

Новомодная методика быстрого счета, которая активно развивается в последнее время. В ее основе — счеты абакус, придуманные еще в древности. Сначала детям нужно научиться выставлять числа, перебирая кости счетов пальцами. Потом счеты убирают, и дети тренируются быстро выполнять вычисления в воображении. Преподаватели, которые занимаются с детьми ментальной арифметикой, говорят, что занятия со счетами развивают у детей образное и логическое мышление, так как задействуют оба полушария мозга одновременно. При этом развивается креативное мышление и смекалка. Ментальной арифметике учат с четырех до 12 лет.

Плюсы Быстрые результаты в усвоении навыков счета. Отрабатывается мелкая моторика. Минусы Навык формируется постепенно на протяжении одного-двух лет. Навык может угасать, если прекратить тренировки на счетах. Высокая стоимость занятий (от 5 тысяч рублей в месяц). Не подойдет детям, которые физиологически не склонны к быстрому темпу мышления и соревнованиям на уроках: у них такой подход вызовет стресс. Обещанная работа обоих полушарий достигается не за счет методики как таковой, а за счет дополнительных упражнений на двигательную активность, которые преподаватель вводит на свое усмотрение.

Какой способ обучения счету выбрать?

Женя Кац игровой педагог, автор сайта «Математика вприпрыжку» Важнее всего не зацикливаться на какой-то одной методике, а чередовать разные счетные материалы и задания. Умение пересчитывать предметы куда важнее, чем умение писать цифры и примеры. Традиционная методика Леушиной имеет свои недостатки: занимаясь по ней, дети тратят много сил и времени на то, чтобы научиться узнавать цифры, произносить числа по порядку и учить наизусть состав числа. Зачастую дети выучивают, что «пять плюс три равно восемь», как стишок без понимания и не могут сказать, сколько будет 3 + 5 и сколько будет 3 + 3 + 2. Это для них совершенно новая отдельная информация, которую нужно запоминать отдельно. У методики Домана, на мой взгляд, есть определенный минус: дети запоминают в лицо данную карточку с хаотично расставленными точками. Но, к примеру, если сделать новую карточку c таким же числом точек, то детям придется запоминать ее заново. Ментальная арифметика — раскрученная модная методика, и родителей часто подкупает именно то, что она обещает одновременно развитие межполушарных связей, устный счет и многое другое. Реально же сама методика подходит далеко не всем детям, и зависит это в первую очередь от преподавателя. Многие дети очень хорошо осваивают устный счет, играя в настольные игры из серии «Банды умников»: «Турбосчет», «Фрукто10», «Этажики», «Проныры» и другие. Кроме того, существует большое число различных счетных материалов: помимо счета на пальцах и счетных палочках, я бы отметила «счетные бусы» — веревочку с пятью синими и пятью красными бусинами; счетные кубики Unifix, при помощи которых можно знакомить детей со сложением, вычитанием, умножением; счетные наборы Base Ten, куда входят кубики для обозначения единицы, палочки — для десятки, плоскости — для сотни, а тысяча представлена в виде большого куба. Еще есть прекрасный английский счетный материал «Нумикон» — плашки с круглыми дырочками. При работе со всеми этими счетными материалами дети задействуют и моторику, и визуальную опору.

Юрий Новоселов основатель школы устного счета «Соробан» Японские разработчики не скрывают тот факт, что ментальную арифметику могут освоить люди с определенными интеллектуальными задатками. Поэтому методика в том виде, в котором ее преподают в других, классических школах ментальной арифметики, срабатывает лишь для 25 % учеников. Обычно изучение теории растягивается до полугода, лишь потом дети могут попробовать себя в устном счете. Мы доработали теоретическую базу таким образом, чтобы в процессе обучения ребенок мог выполнять практические задания: в «Соробане» есть онлайн-тренажер, который в игровой форме выдает упражнения. Ребенок самостоятельно выполняет задания и сразу видит результат, что повышает его мотивацию. На самом деле, практической пользы в обычной жизни от быстрого умения считать немного. Мы тренируем мозг: учим образному мышлению, нестандартным решениям и многому другому. А быстрый счет — это лучший способ, тренажер для достижения цели.

Как заниматься дома?

Надежда Шульга преподаватель курсов «Интеллект» и «Развитие математического интеллекта» «Президентской школы» Желательно показать ребенку наглядно, как применяется навык счета в жизни. Так, счету можно учить, измеряя ладошками длину стола или других объектов, на кубиках «Лего» во время игры (считать детали при изготовлении поделок), считать количество предметов, например, определенного цвета или формы. Так ребенок освоит понятие числа комплексно, сможет «пощупать», «почувствовать» цифры. Обычно к началу занятий в школе дети не только осваивают счет то 0 до 10 и обратно, но и умеют соотносить цифры со счетом реальных предметов, решают несложные арифметические и логические задачки и узнают простые геометрические фигуры.

Женя Кац Очень полезно играть с детьми в магазин, причем монетками могут быть те же счетные палочки или счетные кубики. Важно давать дошкольникам много заданий по принципу «перевода с языка на язык», например: бросать игральный кубик, и если выпало 5, то приклеивать пять наклеек или строить домик из пяти кубиков и так далее. Кроме того, детям важно любые знания пропускать через тело, поэтому полезно переводить числа в движения: считать число шагов, прыжков, хлопков в ладоши. Например: если я говорю «ква-ква-ква», то надо три раза подпрыгнуть, а если «кар-кар» — два раза махнуть руками, ну а если «кар-ква-ква», то один раз махнуть руками и два раза прыгнуть. Чтобы дети лучше запомнили цифры и их последовательность, полезно вместе играть в классики на асфальте, прыгая по цифрам в нужном порядке. Заниматься счетом можно и нужно между делом, лишь бы эти занятия вас радовали.

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