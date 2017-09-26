Исследуя тему детства, студенты «Британки» разрабатывают различные девайсы и предметы, наполненные особыми смыслами. В рамках курса промышленного дизайна они работают над совершенно разными концепциями и идеями, но чаще всего в их основе — уникальное личное переживание или детское воспоминание. The Village рассказывает о необычных работах выпускников «Британки», которые делают жизнь детей и родителей интереснее.

«Устройство, контролирующее поведение родителей»

Екатерина Жохова, студентка BA (Hons) Product Design

Это электронное устройство, основанное на Arduino, было создано, чтобы позволить родителям сделать перерыв и отвлечь их боевой дух во время взаимодействия с ребенком. Когда взрослый находится в детской комнате, устройство начинает проверять уровень шума. Если родитель превысит допустимый уровень шума, то смешная мелодия и картинка отвлекут внимание взрослого от его собственного гнева.

Nematreshki

Анна Нестерова, студентка BA (Hons) Product Design

«Нематрешка» — это современная игрушка, которая объединяет черты двух культовых персонажей — неваляшки и матрешки (отсюда и название). Разрабатывая этот конструктор, Анна отталкивалась от символов традиционного советского детства: по ее мнению, ностальгия по прошлому в таком дизайнерском прочтении связывает поколения и культуры. Игрушки напечатаны на 3D-принтере из безопасного пластика и покрыты матовым тактильно приятным лаком.

«Игра слов»

Влада Назина, выпускница Foundation Art & Design 2017

В теле этого стола-игры находятся 150 брусков с цитатами из любимых стихотворений. С помощью стола можно гадать, вытаскивая по цитате, либо составлять хокку из нескольких брусков. Такая игра прививает детям любовь к поэзии и развивает творческое мышление.

Tamagochi 2.0

Милена Манукян, выпускница BA (Hons) Product Design 2017

Тамагочи 2.0 — новая версия любимой игрушки. Этот социальный робот кормится движением окружающих его людей. Изначально предназначенный для разминки пожилых людей, он впишется и в детскую комнату — в качестве питомца и средства от гиподинамии для малоподвижных подростков.

Conneggtion

Ын Чхон Ли, студент BA (Hons) Product Design

В Корее не принято уходить с работы раньше начальства, даже если работа выполнена — люди жертвуют семейным временем в угоду корпоративным ценностям. Ын Чхон Ли решил помочь своей семье сплотиться. Для этого он придумал светильник в форме яйца, который включается и выключается каждые 30 секунд в условленное время, напоминая родителям о ценности семейной жизни и о том, что их ждут дома.

Radio.Redux

Анастасия Старостина, студентка BA (Hons) Product Design

Современные дети, скорее всего, даже не знают, как выглядит радио в чистом виде, а не в виде приложения в планшете или смартфоне. Анастасия решила воскресить интерес к этому девайсу (а заодно и к физике), сделав радио в форме мягкой подушки. Радио можно управлять с помощью токопроводящих ниток-сенсоров, расположенных на поверхности ткани.

Prismout

Юлия Багрянцева, студентка BA (Hons) Product Design

Эти чехлы для смартфонов придуманы для того, чтобы вытащить детей из мира соцсетей в пространство традиционного общения. Как только расстояние между детьми становится небольшим, встроенные в чехлы диоды начинают светиться. Чтобы они погасли, друзья или абсолютные незнакомцы должны найти друг друга и соединить чехлы вместе. Для рассоединения без повторного включения диодов владельцам чехлов нужно одновременно нажать на кнопки по обоюдному согласию.

Фотографии: Британская высшая школа дизайна