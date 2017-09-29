Р. Дж. Паласио. «Чудо»

«Розовый жираф», 2017

Август страшно боится идти в пятый класс. И не потому, что идет в школу впервые (до этого он занимался дома), а потому что не знает, как его там примут — мальчика, который не похож на остальных. У Августа генетическое заболевание, он перенес уже 27 операций, но его лицо все же вызывает ужас и отвращение у других. «Если бы я нашел волшебную палочку и мог загадать одно желание, я бы попросил нормальное лицо, на которое никто не обращает никакого внимания. Я хотел бы ходить по улицам и чтобы люди, увидев меня, не отводили взгляд». Этому храброму ребенку приходится вытерпеть унижения и издевательства других учеников школы, стать объектом насмешек. Правда, все это оказывается не таким важным по сравнению с тем, что он приобретает: новых друзей, знания, уважение сверстников. Нынешнего подростка во взрослом возрасте обязательно кто-нибудь спросит, какие книги на него повлияли в детстве, и совсем не удивительно, если у многих в списке будет стоять «Чудо».