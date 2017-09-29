Гид The VillageНичуть не страшно: 8 книг о детских страхах и их преодолении
«Я не боюсь темноты!», «Охота на монстра», «Когда я тревожусь» и «Мэрилин и ее чудище»
Чего только не боятся дети: темноты, людей в белых халатах, монстров и публичных выступлений. Помочь им разобраться в своих чувствах могут не только разговоры со взрослыми, но и истории про малышей и подростков, которые борются со своими страхами. The Village рассказывает о книгах, которые научат ребенка справляться с разными волнительными ситуациями.
Хелена Хараштова, Якуб Ценкл. «Я не боюсь темноты!»
«Манн, Иванов и Фербер», 2017
У кого в детстве такого не было: поздно вечером, лежа в кровати, всматриваешься в какой-то привычный предмет, и воображение рисует разных уродливых чудовищ? Или просто страшно зайти в темную комнату — что ждет внутри? Возможно, новинка «МИФа» позволит ребенку сделать смелый шаг в комнату без света или понять, что рядом с кроватью не может быть чудища — там всего лишь привычное трюмо. Эта книга с выдвижными элементами: сначала ребенок видит картинку в темноте, а потом — раз! — тянет закладку, и на двух ночных монстров проливается свет — это оказываются мама и папа!
Возраст: с двух-трех лет
Про что: страх темноты
Норберт Ланда, Тим Уорнс. «Охота на монстра»
«Мелик-Пашаев», 2014
Однажды утром гусыня услышала под кроватью странный звук «пш-пш». Она взволнованно рассказала об этом поросенку, и тот побежал за подмогой: он встретил медведя, волка и сову, и они из уст в уста передавали, что произошло с гусыней. К моменту, когда звери пришли к ней на помощь, они были уверены, что под кроватью сидит монстр, который издает невообразимые звуки. Лесные обитатели, конечно, раздули из мухи слона — там оказался всего лишь маленький… Впрочем, разгадать эту загадку лучше самим.
Возраст: с двух лет
Про что: страх неизвестного
Корнелия Спилман, Кэти Паркинсон. «Когда я тревожусь»
«Питер», 2017
Это не книга с сюжетом, а картинки-сценки, которые помогут малышу немного понять свои эмоции. На иллюстрациях он сможет узнать типичные ситуации, при которых проявляется волнение (приемная врача, незнакомое место, ссора), и то, как близкие могут рассеять страх: выслушать, обнять, взять на руки. «Когда я тревожусь» предназначена для совместного чтения, чтобы помочь ребенку осознать, что его волнует и как с этим справиться.
Возраст: с двух лет
Про что: ситуации, которые вызывают волнение
Мишель Кнудсен, Мэтт Фелан. «Мэрилин и ее чудище»
«Поляндрия», 2016
Эта книга способна лишить слово «чудище» хоть сколько-нибудь негативного контекста, потому что они здесь — милые друзья детей, которые возникают, когда ребенок попадает в сложную ситуацию. У Ленни, например, огромное чудище появилось, когда на него напали хулиганы, а у Ребекки — когда она каталась на велосипеде. Вот только к Мэрилин чудище никак не приходит! И в один прекрасный день, решив не оставлять столь важные вещи на волю судьбы, девочка собралась и пошла сама искать своего доброго монстра.
Возраст: с пяти лет
Про что: страшных чудовищ
Ульф Нильсон, Эва Эриксон. «Одни на всем белом свете»
«Самокат», 2016
Главный герой книги научился в садике определять время: девять часов, десять, час, два. В три его не забрал папа, и ребенку пришлось самому пойти домой. Но там никого не оказалось, и мальчику пришло в голову страшное: родители попали под грузовик. Его захлестнула волна отчаяния, как вдруг он вспомнил о младшем брате — ведь теперь он обязан опекать его. Мальчик незаметно забрал малыша из сада, и они начали строить во дворе домик, в котором будут жить. Глава семьи до последнего старался не разрыдаться, но все же не сдержался. Благо в этот момент домой прибежали испуганные родители (дети-то исчезли из детского сада), и всем вдруг стало ясно, что время их старший сын определяет не очень хорошо. У Нильсона и Эриксон есть еще одна книга про страх с теми же героями: в ней старший ребенок до ужаса боится выступать на сцене (но и здесь все заканчивается благополучно).
Возраст: с шести лет
Про что: страх потери
Арне Свинген. «Баллада о сломанном носе»
«Белая ворона», 2017
Семья 13-летнего Барта из тех, которые обычно называют проблемными: квартира в социальном жилье, в подъезде живут наркоманы, счета не оплачены, мама выпивает. Мать с мальчиком очень хотят вырваться из всего этого, но получается с трудом. Барт занимается боксом, но любовь всей его жизни — пение. Правда, это не только любовь, но и огромный страх: он очень боится выступать публично. Однако однажды о его таланте узнает одноклассница Ада и рассказывает об этом учителю: теперь Барту не отвертеться — придется выступить на школьном концерте. И это обстоятельство многое меняет в его жизни.
Возраст: с 12–13 лет
Про что: страх публичных выступлений
Гюс Кёйер. «Книга всех вещей»
«Самокат», 2014
Когда девятилетнего Томаса спрашивают, кем он хочет стать, он отвечает: «Счастливым человеком». Сейчас он вряд ли может назвать себя таким: его верующий отец, разозлившись, бьет мать, да и самого мальчика. Томасу жалко маму, и если поначалу он боится перечить отцу, то постепенно находит в себе мужество на осуждение поступков родителя. В этом ему помогают сестра и пожилая соседка, которая говорит мальчику заветную фразу: «А знаешь, когда начинается счастье? Когда перестаешь бояться». Не стоит воспринимать «Книгу всех вещей» как произведение о насилии — напротив, это светлый, отлично написанный текст о храбрости Томаса и его сестры и о справедливости, которая в подобных случаях просто обязана восторжествовать.
Возраст: с 12 лет
Про что: страх перед агрессией отца
Р. Дж. Паласио. «Чудо»
«Розовый жираф», 2017
Август страшно боится идти в пятый класс. И не потому, что идет в школу впервые (до этого он занимался дома), а потому что не знает, как его там примут — мальчика, который не похож на остальных. У Августа генетическое заболевание, он перенес уже 27 операций, но его лицо все же вызывает ужас и отвращение у других. «Если бы я нашел волшебную палочку и мог загадать одно желание, я бы попросил нормальное лицо, на которое никто не обращает никакого внимания. Я хотел бы ходить по улицам и чтобы люди, увидев меня, не отводили взгляд». Этому храброму ребенку приходится вытерпеть унижения и издевательства других учеников школы, стать объектом насмешек. Правда, все это оказывается не таким важным по сравнению с тем, что он приобретает: новых друзей, знания, уважение сверстников. Нынешнего подростка во взрослом возрасте обязательно кто-нибудь спросит, какие книги на него повлияли в детстве, и совсем не удивительно, если у многих в списке будет стоять «Чудо».
Возраст: с 12 лет
Про что: страх быть непринятым
Фотографии: обложка, 5, 7 — ИД «Самокат», 1 — Издательство «МИФ», 2 — Издательство «Мелик-Пашаев», 3 — Издательский дом «Питер», 4 — Издательский дом «Поляндрия», 6 — «Белая ворона», 8 — Детское издательство «Розовый жираф»
КомментарииПодписаться