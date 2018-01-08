Анна Быкова — о «ленивом» материнстве, воспитании и книгах

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Пару лет назад в интернете появилась заметка «Я — ленивая мама», в которой Анна Быкова, психолог, педагог и арт-терапевт, рассказала, как ей удается сохранять спокойствие и развивать в детях самостоятельность — будь то навыки самообслуживания или принятие тех или иных решений, за которые они несут ответственность. Разница между подходами «лень учить, лучше быстро сделаю сама» и «лень делать, лучше научу» вызвала настолько большой интерес у родителей, что заметка в результате превратилась в блог, а блог, в свою очередь, — в серию книг о «ленивой маме».