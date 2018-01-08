Гид The VillageКак наладить отношения с ребенком?
Как отвечать на сложные вопросы, нужно ли делать прививки и какая школа лучше
Весь год мы общались с детскими экспертами на совершенно разные темы, которые волнуют современных родителей: как разговаривать с детьми о безопасности, деньгах и сексе, как найти хорошую школу, нужно ли заставлять ребенка делиться, что педиатры говорят о вакцинации против гриппа и в какую раздевалку ходить с детьми в бассейне.
Стыдно, страшно, непонятно: Как говорить с детьми на сложные темы
В конце мая в издательстве «Эксмо» вышла книга Натальи Ремиш «Про Диму и других. Как говорить на сложные темы», первая в серии «Детям о важном». Речь в ней идет о пяти серьезных темах, с которыми чаще всего сталкиваются родители в общении с детьми: деньги, отношение к пожилым и людям с особенностями развития, общение с представителями других национальностей и дружба. К каждой теме написали предисловие известные психологи и детские эксперты: Ирина Млодик, Андрей Максимов, Анна Быкова и Татьяна Цыварева. The Village поговорил с Натальей о проекте и детских вопросах, которые ставят в тупик.
«Не кричать, а уходить»: Правила детской безопасности
Самое первое правило, которому родители учат детей, — не разговаривать с незнакомыми: они могут украсть, причинить вред, сделать больно. И в результате вместо того чтобы научиться общаться и выстраивать границы, говорить «нет» и быть уверенным в себе, ребенок начинает бояться окружающих. Другой вариант развития событий — ребенок вообще не усваивает это правило: не так просто осознать разницу между знакомым и незнакомым. Ольга Бочкова, основательница Академии детской безопасности Safekids Academy, рассказывает о том, как научить детей безопасному поведению и какие навыки для этого необходимо привить детям и их родителям.
Анна Быкова — о «ленивом» материнстве, воспитании и книгах
Пару лет назад в интернете появилась заметка «Я — ленивая мама», в которой Анна Быкова, психолог, педагог и арт-терапевт, рассказала, как ей удается сохранять спокойствие и развивать в детях самостоятельность — будь то навыки самообслуживания или принятие тех или иных решений, за которые они несут ответственность. Разница между подходами «лень учить, лучше быстро сделаю сама» и «лень делать, лучше научу» вызвала настолько большой интерес у родителей, что заметка в результате превратилась в блог, а блог, в свою очередь, — в серию книг о «ленивой маме».
Александр Мурашев — о поисках лучшей в мире школы
Журналист Александр Мурашев, автор книги «Нормальные люди», этим летом начал большое исследование на тему, как устроены самые интересные школы в мире. За это время он побывал в Финляндии, где отказались от школьных предметов, в Грузии — у классика советской педагогики Шалвы Амонашвили, а также в детских лагерях «Кавардак» и «Камчатка». The Village узнал, к каким выводам он пришел и почему заинтересовался этой темой.
Директор финской школы — об отказе от школьных предметов
Финское школьное образование считается одним из лучших в мире, по мнению многих рейтинговых агентств (к примеру, в рейтинге PISA страна стоит на пятой позиции). А школа Ressu, которая признана передовой в самой Финляндии, вызывает у нас двойной интерес. Директор школы Лена Лиусваара рассказала The Village, по какому принципу строится процесс обучения в ее школе, зачем ученики изучают не предметы, а явления и действительно ли Финляндия отказывается от традиционного обучения.
Татьяна Никонова — о том, зачем нужен учебник о сексе
Журналистка и секс-блогер Татьяна Никонова планирует издать в 2018 году секспросвет-учебник «Наука секса для подростков», рассчитанный на детей 13–16 лет. Пока книга в работе, The Village узнал, зачем разговаривать с детьми на эту тему, почему половое воспитание не приводит к ранним занятиям сексом и чем плох курс нравственности, который хотят ввести во всех школах.
Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?
Пик эпидемии гриппа традиционно приходится на январь — февраль, но провести вакцинацию нужно уже сейчас: так иммунитет будет готов к началу сезона заболеваний. Педиатр Сергей Бутрий рассказал The Village, почему вакцинация — единственный надежный способ защитить организм от осложнений после болезни, кому нужно обязательно делать прививки от гриппа и помогает ли в борьбе с вирусами «оксолинка».
В какую раздевалку бассейна идти папе с двухлетней дочкой?
У родителей, которые собираются в бассейн с маленьким ребенком или планируют, например, отдать трехлетку в секцию по плаванию, часто возникает вопрос, какой раздевалкой пользоваться. Понятно, что маме проще переодеть сына в женской раздевалке. Но правильно ли это? И что в подобной ситуации делать папе, если он ведет в бассейн дочку? The Village узнал у экспертов, существуют ли общепринятые правила посещения туалетов и раздевалок в общественных местах и как быть родителям, если специальной детской раздевалки в бассейне нет.
Почему нельзя заставлять ребенка делиться?
Совсем недавно ваш ребенок спокойно играл на детской площадке, не обращая особого внимания на то, что его игрушки берут другие дети, а теперь он с яростью отстаивает свое право собственности, может закричать и даже ударить другого ребенка за свою вещь. Как разобраться, что это — жадность или нормальное отстаивание своих границ? The Village поговорил с психологом Викторией Шиманской о нежелании делиться, правильных эмоциях и принципе «достаточно» в воспитании детей.
Чем опасен вирус Коксаки?
В середине августа на сайте Ростуризма появилось сообщение о том, что отдыхать в Турции небезопасно из-за эпидемии вируса Коксаки. Позже в соцсетях заговорили об эпидемии уже в Москве: вирус якобы привезли с собой семьи, рискнувшие отдохнуть на турецком побережье. Как и любой энтеровирус, Коксаки протекает с очень высокой температурой, а инкубационный период составляет около двух недель. The Village вместе с педиатрами разобрался, опасен ли вирус Коксаки и есть ли надежная профилактика от заражения.
Фотографии: обложка, 7, 8, 9 — Анаит Оганян, 1 — , 3 — Алена Винокурова, 2 — Марго Овчаренко, 4 — Институт Неформального образования «Апельсин», 5 —Ксения Юркова, 6 — Андрей Стекачев, 8 — Даша Скребцова.
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