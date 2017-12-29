Гид The Village25 идей, чем заняться с детьми на зимних каникулах
Парки, музеи, мастер-классы, спектакли и премьеры в кино
The Village собрал гид по праздничным мероприятиям и местам, которые будут работать на каникулах. В списке — новогодние представления, елки в музеях, научные мастер-классы, космические приключения, детские спектакли и развлечения в парках.
Новогодние представления
«Научная елка Wow! How?» в РАН
Возраст: 6+
Когда: 30 декабря, 3–6 января, 11:00–12:00, 14:30–15:30 и 18:00–19:00
Где: Ленинский пр-т, 32а
Цена: от 590 до 4 990 рублей
В Академии наук проект «Wow! How?» устраивает огромную новогоднюю лабораторию, опыты в которой будут проводить настоящие ученые и даже Дед Мороз. В интерактивных зонах дети станут физиками, химиками, геологами и архитекторами будущего, а на мастер-классах они сделают новогодние украшения, узнают, как работают разные ультрасовременные приборы, и соберут большую ракету. Подарок тоже сугубо научный: сладости, игрушка от научного шоу сумасшедшего профессора и познавательная книга «Как устроена Земля».
«Спасайте Новый год» в Музее восстания машин
Возраст: 3+
Когда: 30 декабря — 7 января, 13:00
Где: Волгоградский пр-т, 42, корп. 2
Цена: от 1 350 рублей
В Музее восстания машин устраивают киберелку с гигантскими трехметровыми трансформерами, которые сразятся за Снегурочку с роботом-злодеем, яркими декорациями и костюмами, фокусами и дискотекой с Дедом Морозом.
«Научный Новый год» от проекта «Умная Москва»
Возраст: 7–14 лет
Когда: 30 декабря — 8 января, 12:00, 15:00 и 18:00
Где: ул. Восточная, 4, корп. 1
Цена: 2 750 рублей
Еще один «Научный Новый год», где детям придется спасать подарки вместе с Дедом Морозом с помощью непонятных устройств и школьных знаний по физике, химии и биологии. Какой подарок достанется каждому, организаторы держат в секрете, но обещают, что конфет там точно не будет.
«Angry Birds: спасти Новый год»
Возраст: 3+
Когда: 30 декабря — 8 января, 11:00–17:00
Где: ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 11
Цена: От 1 700 до 2 950 рублей
В Loft Event Hall рядом с метро «Автозаводская» устроят красочное шоу по мотивам мультфильма «Angry Birds в кино». В программе: настоящий парк развлечений, 11 гигантских анимационных фигур, огромная рогатка, из которой можно будет стрелять, квесты, аттракционы и классные подарки.
Новогоднее шоу и мастер-классы в «ИнноПарке»
Возраст: 3+
Когда: 30 декабря — 7 января, 11:00–19:00
Где: Театральный пр., 5/1
Цена: от 300 рублей
В «ИнноПарке» в ЦДМ для детей приготовили новогоднее шоу «Дыхание Деда Мороза». Кроме крутых опытов и эффектных экспериментов, будут еще три мастер-класса: «Шоковая заморозка» (опыты с жидким азотом), «ИнноЕлка» (елка из электронного компьютера) и «Пять минут до Нового года», где можно будет собрать хронометр.
Елка на «Станции Марс»
Возраст: 7–10 и 14–16 лет
Когда: 30 декабря — 14 января
Где: ул. Садовая-Кудринская, 5, корп. 1
Цена: 2 350 рублей
«Станция Марс» отправляет очередную группу стажеров и курсантов космической академии колонизировать Красную планету. В новогодней миссии участники квеста станут инженерами, медиками и учеными будущего и попробуют справиться со сказочными марсианскими головоломками, найти на Марсе елки и приготовить праздничный торт.
«Рок-йолка» от Kids Rock Fest
Возраст: 0+
Когда: 3–5 января, 13:00–17:00
Цена: 1 400 рублей (дети до трех лет бесплатно)
В первых числах января проект Kids Rock Fest устраивает три больших представления: в клубе Glastonberry на Дубровке выступят рок-, инди-рок- и рокабилли-группы со своими хитами. Для детей организаторы готовят несколько интерактивных зон: рок-мастерские, танцевальный баттл, «детскую расфигачечную», комнату страха и новогодний маркет.
Фильмы
Мультфильм «Большой злой лис и другие сказки» в «Каро»
Возраст: 6+
Когда: 2–7 января, 12:00–13:30
Где: ул. Новый Арбат, 24
Цена: 450 рублей
Большой фестиваль мультфильмов покажет в «Октябре» «Большого злого лиса». Приключенческий мультфильм, нарисованный в нежной акварельной технике, — это новая лента французской студии, которая сняла «Эрнеста и Селестина». «Большой злой лис» — это смешная и трогательная рождественская история об удивительных событиях, которые случились в одной деревне.
«Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество» в «Космосе»
Возраст: 3+
Когда: 2–7 января, 09:00–20:00
Где: пр-т Мира, 109
Цена: 350 рублей
Рождественский мультфильм про Петсона и Финдуса — еще одна лента в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Любимую историю про приключения двух друзей можно будет увидеть в кинотеатре «Космос» на ВДНХ.
«Величайший шоумен» в детском «Пионере»
Возраст: 12+
Когда: 7 января, 11:30
Где: Кутузовский пр-т, 21
Цена: 300 рублей
В детском лектории «Пионера» пройдет спецзаказ фильма «Величайший шоумен» о человеке, который создал бродячий цирк и стал отцом мирового шоу-бизнеса, — с комментариями кинокритика Антона Долина, танцами и традиционным чаепитием после просмотра.
Спектакли
«Новогодняя сказка для Ежика с оркестром»
Возраст: 6+
Когда: 2–3 января, 12:00 и 15:00
Где: ул. Тверская, 31/4
Цена: от 300 рублей
В Концертном зале имени Чайковского Московская филармония и «Антикварный цирк» покажут новогоднюю сказку про Ежика и Медвежонка. История о дружбе и празднике — это микс классической музыки, акробатики и пантомимы: друзей ждут веселые приключения и неожиданные повороты сюжета, а детям понравятся метаморфозы, которые будут происходить на сцене.
«Маленький Дед Мороз» в театре «Практика»
Возраст: 3–6 лет
Когда: 3–6 января, 11:00 и 13:00
Где: Большой Козихинский пер., 30
Цена: От 1 500 рублей
В «Практике» покажут спектакль по мотивам книг про маленького Деда Мороза Ану Штонер. Любимые истории о волшебных желаниях оживут на сцене под аккомпанемент оркестра в постановке театра «Бусы».
Спектакль «История года» в Центре имени Мейерхольда
Возраст: 6+
Когда: 4, 5, 6, 8 января, 13:00, 18:00
Цена: 1 000–2 200 рублей
Проект «Антикварный цирк» покажет историю про разные времена года, в основе которой одноименная сказка Андерсена. Каждый спектакль «Антикварного цирка» — это смесь театральной постановки и элементов цирковых номеров: трюков, иллюзий, аттракционов, плюс потрясающее световое и музыкальное сопровождение, погружающее детей и взрослых в необычную атмосфер.
Спектакль «Финдус и Механический Дед Мороз»
Возраст: 4–10 лет
Когда: 4, 7 и 8 января, расписание есть на сайте
Где: ул. Большая Никитская ул., 23/14, корп. 9 или Подколокольный пер., 8, стр. 2
Цена: 1 350 рублей (1 850 рублей с подарком)
Новогодняя сказка Свена Нурдквиста о том, как Петсон собрал механического Деда Мороза, а тот внезапно ожил — это история про чудеса, которые случаются совсем рядом.
Мастер-классы
Рождественские мастерские в «Зеленой школе»
Возраст: 3+
Когда: 4–6 и 8 января, расписание есть на сайте
Где: ул. Крымский Вал, 9, стр. 4
Цена: от 500 рублей
На каникулах в «Зеленой школе» заработают рождественские мастерские: здесь можно будет сделать новогодние поделки и елочные игрушки, поработать на гончарном круге вместе с родителями, смастерить ангела на елку из дерева и проволоки и заняться еще кучей интересных вещей.
Курс «Искусство видеть» в Центре фотографии братьев Люмьер
Возраст: 12+
Когда: 2–6 января, 12:00–15:00
Цена: 6 400 рублей
Для подростков в Центре фотографии организуют короткие курсы по практической фотографии, где детям расскажут про основы композиции и правила работы со светом и формой и объяснят, как правильно снимать в разных условиях.
Воркшоп по фотографии в ММОМА
Возраст: 7–12 лет и 13–17 лет
Когда: 6 января, 12:00–14:00 и 7 января, 12:00–15:00
Цена: бесплатно
Фонд V-A-C в рамках выставки «Дипломатия образа» организует бесплатные однодневные курсы по фотографии для детей. Вместе с родителями можно будет посетить выставку и поучаствовать в воркшопе: каждый участник сделает свой снимок и проявит его в настоящей лаборатории. Занятия рассчитаны на детей 7–12 лет и 13–17 лет — обращайте на это внимание при регистрации на воркшоп.
Музеи
«Лаборатория по созданию спектаклей» в Музее русского импрессионизма
Возраст: 6+
Когда: 4 января, 17:00–19:00
Где: Ленинградский пр-т, 15, стр. 11
Цена: от 700 рублей
Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов, авторы одного из лучших спектаклей в Театре наций, вместе с детьми сделают кукольных героев и декорации для театра теней, расскажут им об основах актерского мастерства и драматургии и поставят спектакль, который дети покажут родителям.
Мастер-классы «Авангард в квадрате» в детском центре Еврейского музея
Возраст: 7–12 лет
Когда: 3–5 января, 10:00–16:00
Где: ул. Образцова, 11, стр. 1а
Цена: 2 000 рублей
На каникулах в детском центре Еврейского музея целых три дня будут работать авангардные мастерские. Каждый день посвящен новой теме: 3 января дети сделают арт-объект из повседневных предметов и создадут свое выставочное пространство, 4 января постоят дом и смастерят робота, 5-го — напишут стихотворение и создадут собственную книгу.
Спектакль «Механическое чудо» в «Царицыно»
Возраст: 6+
Когда: 2–3 января, 11:00, 13:00, 15:00
Где: ул. Дольская, 1
Цена: 1 500 рублей
В большом дворце музея «Царицыно» детям расскажут историю о волшебном городе и его главном механике по мотивам сказки «Городок в табакерке».
Парки
Каток в парке Горького
Возраст: 0+
Когда: все каникулы, 10:00–23:00
Где: ул. Крымский Вал, 9
Цена: от 300 рублей
Каток в парке Горького на время каникул превратится в поле битвы добра со злом: Оптимус Прайм сразится с Мегатроном — его удалось заковать в лед прямо на катке. Чтобы Мегатрон не смог выбраться, трансформерам нужна помощь детей. Что нужно делать, расскажут на катке в парке.
Тюбинг-парк в «Музеоне»
Возраст: 0+
Когда: все каникулы, 10:00–22:00, кроме понедельника
Цена: от 350 рублей
В «Музеоне» заработает большой тюбинг-парк, в котором будет целых семь горок. Кататься можно детям с семи лет и взрослым — вместе с входным билетом каждому выдадут тюб подходящего размера. В выходные парк будет работать до полуночи — можно не переживать, что времени покататься не хватит.
Спектакль «Новогодние приключения бременских музыкантов» на «Городской ферме»
Возраст: 3+
Когда: 3–8 января, 11:00 и 16:00
Главные герои детского спектакля «Новогодние приключения бременских музыкантов» от «Трогательного театра» — это животные, которых можно трогать, гладить и кормить. Дети должны помочь музыкантам попасть на новогодний праздник — для этого всем на входе выдают специальную карту. После представления можно будет познакомиться с главными героями поближе и выпить горячего чая с угощением.
«Фабрика Рождества» в парке «Сказка»
Возраст: 0+
Когда: все каникулы, 10:00–20:00
Где: ул. Крылатская, 18
В «Сказке» до середины января идет большой новогодний фестиваль, гостей которого ждут открытый каток и ледовые шоу, пещера троллей и цирковые спектакли, зимние мастер-классы и катание на оленьих и собачьих упряжках. На время зимних праздников парк станет одной из резиденций Деда Мороза. А еще дети узнают, как празднуют Новый год в разных странах, поучаствуют в новогоднем квесте в замке Снежной королевы и станут клоунами на «ЧудЕлке» в «Клоунариуме».
Тюбинговая горка «Ракета» на ВДНХ
Возраст: 3+
Когда: 30 декабря — 4 февраля, 10:00–23:00
Где: пр-т Мира, 119
Цена: от 50 рублей за спуск
В конце декабря на ВДНХ рядом с павильоном «Космос» открыли самую большую тюбинговую горку: высота спусков — 20 и 12 метров, длина — 180 и 120 метров; одновременно на ней смогут кататься 100 человек. Для подъема тюбингов есть бугельные подъемники, а по вечерам на горке включают классную подсветку.
Фотографии: обложка, 2 – Tradewind Pictures/Senator Film München, 1 – «Умная Москва», 3 — «Практика», 4 – «Зеленая школа», 5 – «Царицыно», 6 – ВДНХ
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