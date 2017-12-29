Фонд V-A-C в рамках выставки «Дипломатия образа» организует бесплатные однодневные курсы по фотографии для детей. Вместе с родителями можно будет посетить выставку и поучаствовать в воркшопе: каждый участник сделает свой снимок и проявит его в настоящей лаборатории. Занятия рассчитаны на детей 7–12 лет и 13–17 лет — обращайте на это внимание при регистрации на воркшоп.