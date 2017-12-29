The Village собрал гид по праздничным мероприятиям и местам, которые будут работать на каникулах. В списке — новогодние представления, елки в музеях, научные мастер-классы, космические приключения, детские спектакли и развлечения в парках.

Новогодние представления

«Научный Новый год» от проекта «Умная Москва»

«Научная елка Wow! How?» в РАН

elkawowhow

Возраст: 6+

Когда: 30 декабря, 3–6 января, 11:00–12:00, 14:30–15:30 и 18:00–19:00

Где: Ленинский пр-т, 32а

Цена: от 590 до 4 990 рублей

В Академии наук проект «Wow! How?» устраивает огромную новогоднюю лабораторию, опыты в которой будут проводить настоящие ученые и даже Дед Мороз. В интерактивных зонах дети станут физиками, химиками, геологами и архитекторами будущего, а на мастер-классах они сделают новогодние украшения, узнают, как работают разные ультрасовременные приборы, и соберут большую ракету. Подарок тоже сугубо научный: сладости, игрушка от научного шоу сумасшедшего профессора и познавательная книга «Как устроена Земля».

«Спасайте Новый год» в Музее восстания машин

msk.musbot

Возраст: 3+

Когда: 30 декабря — 7 января, 13:00

Где: Волгоградский пр-т, 42, корп. 2

Цена: от 1 350 рублей

В Музее восстания машин устраивают киберелку с гигантскими трехметровыми трансформерами, которые сразятся за Снегурочку с роботом-злодеем, яркими декорациями и костюмами, фокусами и дискотекой с Дедом Морозом.

«Научный Новый год» от проекта «Умная Москва»

smartmsk

Возраст: 7–14 лет

Когда: 30 декабря — 8 января, 12:00, 15:00 и 18:00

Где: ул. Восточная, 4, корп. 1

Цена: 2 750 рублей

Еще один «Научный Новый год», где детям придется спасать подарки вместе с Дедом Морозом с помощью непонятных устройств и школьных знаний по физике, химии и биологии. Какой подарок достанется каждому, организаторы держат в секрете, но обещают, что конфет там точно не будет.

«Angry Birds: спасти Новый год»

facebook

Возраст: 3+

Когда: 30 декабря — 8 января, 11:00–17:00

Где: ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 11

Цена: От 1 700 до 2 950 рублей

В Loft Event Hall рядом с метро «Автозаводская» устроят красочное шоу по мотивам мультфильма «Angry Birds в кино». В программе: настоящий парк развлечений, 11 гигантских анимационных фигур, огромная рогатка, из которой можно будет стрелять, квесты, аттракционы и классные подарки.

Новогоднее шоу и мастер-классы в «ИнноПарке»

park-inno

Возраст: 3+

Когда: 30 декабря — 7 января, 11:00–19:00

Где: Театральный пр., 5/1

Цена: от 300 рублей

В «ИнноПарке» в ЦДМ для детей приготовили новогоднее шоу «Дыхание Деда Мороза». Кроме крутых опытов и эффектных экспериментов, будут еще три мастер-класса: «Шоковая заморозка» (опыты с жидким азотом), «ИнноЕлка» (елка из электронного компьютера) и «Пять минут до Нового года», где можно будет собрать хронометр.

Елка на «Станции Марс»

marstefo

Возраст: 7–10 и 14–16 лет

Когда: 30 декабря — 14 января

Где: ул. Садовая-Кудринская, 5, корп. 1

Цена: 2 350 рублей

«Станция Марс» отправляет очередную группу стажеров и курсантов космической академии колонизировать Красную планету. В новогодней миссии участники квеста станут инженерами, медиками и учеными будущего и попробуют справиться со сказочными марсианскими головоломками, найти на Марсе елки и приготовить праздничный торт.

«Рок-йолка» от Kids Rock Fest

kidsrockfest

Возраст: 0+

Когда: 3–5 января, 13:00–17:00

Где: ул. 1-я Дубровская, 13а

Цена: 1 400 рублей (дети до трех лет бесплатно)

В первых числах января проект Kids Rock Fest устраивает три больших представления: в клубе Glastonberry на Дубровке выступят рок-, инди-рок- и рокабилли-группы со своими хитами. Для детей организаторы готовят несколько интерактивных зон: рок-мастерские, танцевальный баттл, «детскую расфигачечную», комнату страха и новогодний маркет.

Фильмы

«Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество»

Мультфильм «Большой злой лис и другие сказки» в «Каро»

karofilm

Возраст: 6+

Когда: 2–7 января, 12:00–13:30

Где: ул. Новый Арбат, 24

Цена: 450 рублей

Большой фестиваль мультфильмов покажет в «Октябре» «Большого злого лиса». Приключенческий мультфильм, нарисованный в нежной акварельной технике, — это новая лента французской студии, которая сняла «Эрнеста и Селестина». «Большой злой лис» — это смешная и трогательная рождественская история об удивительных событиях, которые случились в одной деревне.

«Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество» в «Космосе»

multfest

Возраст: 3+

Когда: 2–7 января, 09:00–20:00

Где: пр-т Мира, 109

Цена: 350 рублей

Рождественский мультфильм про Петсона и Финдуса — еще одна лента в рамках Большого фестиваля мультфильмов. Любимую историю про приключения двух друзей можно будет увидеть в кинотеатре «Космос» на ВДНХ.

«Величайший шоумен» в детском «Пионере»

pioner-cinema

Возраст: 12+

Когда: 7 января, 11:30

Где: Кутузовский пр-т, 21

Цена: 300 рублей

В детском лектории «Пионера» пройдет спецзаказ фильма «Величайший шоумен» о человеке, который создал бродячий цирк и стал отцом мирового шоу-бизнеса, — с комментариями кинокритика Антона Долина, танцами и традиционным чаепитием после просмотра.

Спектакли

«Маленький Дед Мороз» в театре «Практика»

«Новогодняя сказка для Ежика с оркестром»

meloman

Возраст: 6+

Когда: 2–3 января, 12:00 и 15:00

Где: ул. Тверская, 31/4

Цена: от 300 рублей

В Концертном зале имени Чайковского Московская филармония и «Антикварный цирк» покажут новогоднюю сказку про Ежика и Медвежонка. История о дружбе и празднике — это микс классической музыки, акробатики и пантомимы: друзей ждут веселые приключения и неожиданные повороты сюжета, а детям понравятся метаморфозы, которые будут происходить на сцене.

«Маленький Дед Мороз» в театре «Практика»

praktikatheatre

Возраст: 3–6 лет

Когда: 3–6 января, 11:00 и 13:00

Где: Большой Козихинский пер., 30

Цена: От 1 500 рублей

В «Практике» покажут спектакль по мотивам книг про маленького Деда Мороза Ану Штонер. Любимые истории о волшебных желаниях оживут на сцене под аккомпанемент оркестра в постановке театра «Бусы».

Спектакль «История года» в Центре имени Мейерхольда

meyerhold

Возраст: 6+

Когда: 4, 5, 6, 8 января, 13:00, 18:00

Где: ул. Новослободская, 23

Цена: 1 000–2 200 рублей

Проект «Антикварный цирк» покажет историю про разные времена года, в основе которой одноименная сказка Андерсена. Каждый спектакль «Антикварного цирка» — это смесь театральной постановки и элементов цирковых номеров: трюков, иллюзий, аттракционов, плюс потрясающее световое и музыкальное сопровождение, погружающее детей и взрослых в необычную атмосфер.

Спектакль «Финдус и Механический Дед Мороз»

Возраст: 4–10 лет

Когда: 4, 7 и 8 января, расписание есть на сайте

Где: ул. Большая Никитская ул., 23/14, корп. 9 или Подколокольный пер., 8, стр. 2

Цена: 1 350 рублей (1 850 рублей с подарком)

Новогодняя сказка Свена Нурдквиста о том, как Петсон собрал механического Деда Мороза, а тот внезапно ожил — это история про чудеса, которые случаются совсем рядом.

Мастер-классы

Рождественские мастерские в «Зеленой школе»

Рождественские мастерские в «Зеленой школе»

park-gorkogo

Возраст: 3+

Когда: 4–6 и 8 января, расписание есть на сайте

Где: ул. Крымский Вал, 9, стр. 4

Цена: от 500 рублей

На каникулах в «Зеленой школе» заработают рождественские мастерские: здесь можно будет сделать новогодние поделки и елочные игрушки, поработать на гончарном круге вместе с родителями, смастерить ангела на елку из дерева и проволоки и заняться еще кучей интересных вещей.

Курс «Искусство видеть» в Центре фотографии братьев Люмьер

lumiere

Возраст: 12+

Когда: 2–6 января, 12:00–15:00

Где: Болотная наб., 3, стр. 1

Цена: 6 400 рублей

Для подростков в Центре фотографии организуют короткие курсы по практической фотографии, где детям расскажут про основы композиции и правила работы со светом и формой и объяснят, как правильно снимать в разных условиях.

Воркшоп по фотографии в ММОМА

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Возраст: 7–12 лет и 13–17 лет

Когда: 6 января, 12:00–14:00 и 7 января, 12:00–15:00

Где: Гоголевский б-р, 10/2

Цена: бесплатно

Фонд V-A-C в рамках выставки «Дипломатия образа» организует бесплатные однодневные курсы по фотографии для детей. Вместе с родителями можно будет посетить выставку и поучаствовать в воркшопе: каждый участник сделает свой снимок и проявит его в настоящей лаборатории. Занятия рассчитаны на детей 7–12 лет и 13–17 лет — обращайте на это внимание при регистрации на воркшоп.

Музеи

Спектакль «Механическое чудо» в «Царицыно»

«Лаборатория по созданию спектаклей» в Музее русского импрессионизма

rusimp

Возраст: 6+

Когда: 4 января, 17:00–19:00

Где: Ленинградский пр-т, 15, стр. 11

Цена: от 700 рублей

Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов, авторы одного из лучших спектаклей в Театре наций, вместе с детьми сделают кукольных героев и декорации для театра теней, расскажут им об основах актерского мастерства и драматургии и поставят спектакль, который дети покажут родителям.

Мастер-классы «Авангард в квадрате» в детском центре Еврейского музея

jewish-museum

Возраст: 7–12 лет

Когда: 3–5 января, 10:00–16:00

Где: ул. Образцова, 11, стр. 1а

Цена: 2 000 рублей

На каникулах в детском центре Еврейского музея целых три дня будут работать авангардные мастерские. Каждый день посвящен новой теме: 3 января дети сделают арт-объект из повседневных предметов и создадут свое выставочное пространство, 4 января постоят дом и смастерят робота, 5-го — напишут стихотворение и создадут собственную книгу.

Спектакль «Механическое чудо» в «Царицыно»

tsaritsyno-museum

Возраст: 6+

Когда: 2–3 января, 11:00, 13:00, 15:00

Где: ул. Дольская, 1

Цена: 1 500 рублей

В большом дворце музея «Царицыно» детям расскажут историю о волшебном городе и его главном механике по мотивам сказки «Городок в табакерке».

Парки

Тюбинговая горка «Ракета» на ВДНХ

Каток в парке Горького

park-gorkogo

Возраст: 0+

Когда: все каникулы, 10:00–23:00

Где: ул. Крымский Вал, 9

Цена: от 300 рублей

Каток в парке Горького на время каникул превратится в поле битвы добра со злом: Оптимус Прайм сразится с Мегатроном — его удалось заковать в лед прямо на катке. Чтобы Мегатрон не смог выбраться, трансформерам нужна помощь детей. Что нужно делать, расскажут на катке в парке.

Тюбинг-парк в «Музеоне»

park-gorkogo

Возраст: 0+

Когда: все каникулы, 10:00–22:00, кроме понедельника

Где: Крымская наб., 16, с. 1

Цена: от 350 рублей

В «Музеоне» заработает большой тюбинг-парк, в котором будет целых семь горок. Кататься можно детям с семи лет и взрослым — вместе с входным билетом каждому выдадут тюб подходящего размера. В выходные парк будет работать до полуночи — можно не переживать, что времени покататься не хватит.

Спектакль «Новогодние приключения бременских музыкантов» на «Городской ферме»

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Возраст: 3+

Когда: 3–8 января, 11:00 и 16:00

Где: пр-т Мира, 119, стр. 195

Главные герои детского спектакля «Новогодние приключения бременских музыкантов» от «Трогательного театра» — это животные, которых можно трогать, гладить и кормить. Дети должны помочь музыкантам попасть на новогодний праздник — для этого всем на входе выдают специальную карту. После представления можно будет познакомиться с главными героями поближе и выпить горячего чая с угощением.

«Фабрика Рождества» в парке «Сказка»

parkskazka

Возраст: 0+

Когда: все каникулы, 10:00–20:00

Где: ул. Крылатская, 18

В «Сказке» до середины января идет большой новогодний фестиваль, гостей которого ждут открытый каток и ледовые шоу, пещера троллей и цирковые спектакли, зимние мастер-классы и катание на оленьих и собачьих упряжках. На время зимних праздников парк станет одной из резиденций Деда Мороза. А еще дети узнают, как празднуют Новый год в разных странах, поучаствуют в новогоднем квесте в замке Снежной королевы и станут клоунами на «ЧудЕлке» в «Клоунариуме».

Тюбинговая горка «Ракета» на ВДНХ

vdnh

Возраст: 3+

Когда: 30 декабря — 4 февраля, 10:00–23:00

Где: пр-т Мира, 119

Цена: от 50 рублей за спуск

В конце декабря на ВДНХ рядом с павильоном «Космос» открыли самую большую тюбинговую горку: высота спусков — 20 и 12 метров, длина — 180 и 120 метров; одновременно на ней смогут кататься 100 человек. Для подъема тюбингов есть бугельные подъемники, а по вечерам на горке включают классную подсветку.

Фотографии: обложка, 2 – Tradewind Pictures/Senator Film München, 1 – «Умная Москва», 3 — «Практика», 4 – «Зеленая школа», 5 – «Царицыно», 6 – ВДНХ