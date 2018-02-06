Многие родители хотят, чтобы их дети понимали и любили изобразительное искусство. Но часто музеи, в которых нельзя бегать, кричать и трогать предметы, воспринимаются детьми как не самое дружелюбное место — оттуда хочется поскорее уйти. С чего начать и какие приемы взять на вооружение?

Чтобы ребенку было понятно, что такое музеи и зачем туда ходить, проведите дома подготовительную работу: покажите ему художественные альбомы и расскажите о том, что вас самих привлекает в живописи, архитектуре или музыке. Есть несколько книг, которые я часто советую родителям: «Как говорить с детьми об искусстве» и «Пойми, почему это шедевр» Франсуазы Барб-Галль. Они рассчитаны на детей от пяти до 13 лет, и для каждого возраста в них много интересных фактов, неожиданных интерпретаций и нестандартных ответов на вопросы, которые часто ставят взрослых в тупик.

Другая хорошая книга — «Почему в искусстве так много голых людей?» Сьюзи Ходж. В ней автор объясняет, почему нельзя шуметь в музее, почему на картинах все плоское, зачем картинам нужны рамы, как отличить хорошее искусство от плохого и многое другое. Все ответы — состоятельные и доступные детям, а замечательные юмористические иллюстрации превращают чтение в интересную игру.

Для малышей до пяти лет есть несколько красочных раскрасок-путеводителей от издательства Clever: «Музеи Москвы», «Музейные лабиринты» и «Музеи и парки». Вооружившись карандашами и фломастерами, дети смогут дорисовать картины Пикассо и Моне, раскрасить «Девочку с персиками», а потом создать свою картину на специально отведенном для этого развороте. Если рисовать надоело, то можно заняться поиском клада монет, снарядить в поход Илью Муромца или помочь мишкам вернуться в их любимый сосновый бор. Так дети отлично проведут время и узнают много интересных вещей, а в музее будут чувствовать себя в знакомой обстановке.

Планируя посещение, узнайте больше об экспозиции и коллекциях музея и потратьте несколько минут на то, чтобы узнать, где расположены выбранные вами произведения. Ребенок будет чувствовать себя спокойнее, если вы уверенно ведете его по залам, и меньше устанет в процессе поиска той или иной картины или экспоната.

Не стремитесь охватить всю экспозицию, начните с малого. Выберите заранее несколько произведений, которые вы хотите показать. Узнайте об их авторах, о времени, в котором они жили, о важнейших событиях, которые тогда происходили, и о том, как они повлияли на этих художников вообще и на конкретные произведения в частности. Подключайте ребенка к вашей исследовательской работе — так ему будет гораздо интереснее познакомиться с картиной вживую.