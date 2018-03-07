Андреа Бети. «Ада Твист, экспериментатор»

«Карьера пресс», 2017

Возраст: 3+

Веселая история в стихах о любознательной почемучке Аде Твист. Ее интересует все: почему в носу растут волосы, а у кошки хвост похож на колбасу и почему часы ходят, хотя стоят? Однажды, почувствовав неприятный запах, Ада решила во что бы то ни стало найти его источник, и в процесс оказалась втянута вся семья. Хорошая книга о том, почему важно задавать вопросы и искать на них ответы (и конечно, о девочке — будущем докторе наук).

Совет: У этого автора есть еще две книги — «Роза Ривера, инженер» и «Гектор-архитектор».