Гид The VillageНе всегда принцессы: Детские книги, которые разрушают гендерные стереотипы
«Мисс Черити», «Мама-фея и Розмари», «Что мы празднуем 8 марта» и другие
Не только в магазинах детской одежды все четко разделено на розовое и голубое — с гендерными стереотипами можно столкнуться и в книжных. В подарок девочке принято покупать книги о принцессах, феях и пони, мальчику — о супергероях, технике и рыцарях. Поэтому специально к 8 Марта The Village сделал подборку книг, в которых главные героини — юные натуралистки, писательницы, программистки и будущие ученые.
Андреа Бети. «Ада Твист, экспериментатор»
«Карьера пресс», 2017
Возраст: 3+
Веселая история в стихах о любознательной почемучке Аде Твист. Ее интересует все: почему в носу растут волосы, а у кошки хвост похож на колбасу и почему часы ходят, хотя стоят? Однажды, почувствовав неприятный запах, Ада решила во что бы то ни стало найти его источник, и в процесс оказалась втянута вся семья. Хорошая книга о том, почему важно задавать вопросы и искать на них ответы (и конечно, о девочке — будущем докторе наук).
Совет: У этого автора есть еще две книги — «Роза Ривера, инженер» и «Гектор-архитектор».
Мара Даль Корсо. «Амелия, которая умела летать»
«Поляндрия», 2016
Возраст: 6+
«У меня есть особая тетрадь. Я вклеиваю туда фотографии женщин, которые совершали разные подвиги. Когда-нибудь я тоже буду в их числе», — думает десятилетняя Амелия. Она бредит полетами, так что ее дядя даже сделал на крыше сарая что-то вроде пусковой установки — и Амелия впервые полетела. Эта книга — сжатый рассказ о детстве Амелии Эрхарт, которая стала первой женщиной, в одиночку перелетевшей через Атлантический океан.
Совет: Можно параллельно изучить и биографию Эрхарт — она настолько интересна, что даже сухая информация в «Википедии» читается как увлекательная книга.
Брижит Минэ. «Мама-фея и Розмари»
«Нигма», 2018
Возраст: 6+
Розмари — маленькая фея, которая не хочет ею быть, потому что феи должны всегда опрятно выглядеть, не ронять крошки на платье и не хлюпать, когда пьют чай. Кататься на роликах тоже нельзя — можно же разбить нос! Розмари хочет быть ведьмой: они балуются, громко хохочут и не боятся испачкаться. Но мама-фея против: ее дочка должна быть красивой и опрятной, и поэтому девочка одна отправляется жить в Ведьмин Лес. В конце родительская любовь побеждает, а мама смиряется с желаниями дочери и ее правом быть разной.
Совет: Обратите внимание на иллюстрации бельгийского художника Карла Кнота — это первая в России книга с его работами.
Жорис Шамблен, Орели Нейре. «Дневники Вишенки. Каменный зоопарк»
«Манн, Иванов и Фербер», 2018
Возраст: 6–7+
Вишенке десять лет, и она хочет стать писательницей, потому что обожает сочинять и придумывать. Девочка считает, что у каждого человека есть тайна, и ей хочется разгадывать секреты людей. Случай представляется: как-то раз она видит странного человека, измазанного краской, и решает за ним понаблюдать. С этого момента начинается ее книга, а заодно и расследование, концовка которого будет поистине удивительной, причем не только для детей, но и для взрослых. Эта красивая книга с интригующим сюжетом станет хорошим подарком для детей, которые обожают разгадывать загадки.
Совет: После «Каменного зоопарка» вышли «Таинственная книга» и «Последнее из пяти сокровищ»; идет предзаказ на четвертый том комиксов — «Богиню без лица».
Лори Уоллмарк. «Ада Байрон Лавлейс — первый программист»
«Пешком в историю», 2017
Возраст: 6+
Это иллюстрированная история жизни Ады Лавлейс, первой в мире программистки. Ада родилась в начале XIX века, ее отцом был английский поэт лорд Байрон, а маму называли «королевой параллелограммов» — благодаря увлечения математикой. Мать поддерживала любовь дочери к цифрам и наняла педагогов для серьезных занятий. Чуть позже Ада познакомилась с математиком Чарльзом Беббиджем и написала для его аналитической машины (которая так и не была построена) алгоритм, а по сути — первую в мире компьютерную программу.
Совет: Как и в случае с Эрхарт, можно познакомиться с судьбой Лавлейс детальнее — это увлекательная история.
Грейс Лин. «Где гора говорит с луной»
«Розовый жираф», 2017
Возраст: 9+
В нищей деревушке у Бесплодной горы живет маленькая девочка Миньли со своими родителями. Работает семья тяжело, их существование скрашивают только сказки папы: по просьбе дочки он вечерами рассказывает истории о Лунном старце, который может дать ответ на любой вопрос. Воодушевившись рассказами, Миньли отправляется на поиски Лунного старца, чтобы изменить судьбу своих родителей. Ее ум, смелость и доброта помогут ей подружиться с драконом, перехитрить обезьян, догнать правителя Города Яркого Лунного Света и, наконец, добраться до цели. Девочка своего добьется — правда, не так, как она изначально планировала.
Совет: Надо отметить, что «Где гора говорит с луной» — это практически сундучок сказок: в основную, связанную с приключениями Миньли, вплетены другие истории.
Сасса Бурегрен, Элин Линделл. «Что мы празднуем 8 марта»
«Белая ворона», 2017
Возраст: 12+
Без этой книги обзор представить сложно: шведские авторы объясняют, что означает слово «феминизм» и что именно отмечают 8 марта, и рассказывают о том, как женщины боролись за свои права. Для российского читателя в книге не все будет однозначно: дело в разнице менталитета и культурном коде, но общая информация о необходимости равноправия мужчин и женщин будет полезна.
Совет: На форзаце книги есть тест для читателей — можно пройти его перед тем, как перейти к чтению.
Мари-Од Мюрай. «Мисс Черити»
«Самокат», 2017
Возраст: 12+
В комнате десятилетней мисс Черити живут еж Джек, крыса Джулиус, жаба Дорогуша Номер Два, цыплята Цыпа и Дрипа, мыши Дентия и Физия и одноногая сойка Клювохлоп. Впрочем, это не постоянный состав ее друзей: кто-то умирает, кто-то сбегает, а на их место приходят новые животные. Компания для девочки смелая, если учесть, что на дворе конец XIX века — юная леди должна заниматься музыкой, пением и рисованием, а не возиться с питомцами. И никакой науки — зачем она женщине? Но Черити мягко и как будто без усилий раздвигает границы: публикует книгу под своим именем (что для женщины того времени редкость), не зацикливается на замужестве и занимается делом, которое по-настоящему любит.
Совет: Мари-Од Мюрай написала этот роман, вдохновившись жизнью английской писательницы и художницы Беатрис Поттер. Если хотите познакомиться с ее работами, то «История о кролике Питере» и еще несколько книг есть в продаже.
Группа «Плантель». «Женщины и мужчины»
«Самокат», 2018
Возраст: 10+
Одна из четырех книг новой серии «Книги завтрашнего дня», которая выходит в «Самокате». По сути, это емкие рисованные энциклопедии, которые были опубликованы в конце 70-х в Испании, спустя два года после смерти диктатора Франко. В 2015-м серию перепечатало испанское издательство Media Vaca, сделав новые иллюстрации. Эта книга посвящена тому, как воспринимают женщин и мужчин в обществе, как родители воспитывают мальчиков и девочек, с какими стереотипами сталкиваются люди обоих полов. Основной посыл: мужчины и женщины — одинаковые люди разного пола, а ум, профессионализм и храбрость не зависят от того, «М» ты или «Ж».
Совет: Обратите внимание на остальные книги серии — «Знакомьтесь, диктатура», «Что такое демократия» и «Социальное неравенство есть!».
Жаклин Келли. «Эволюция Кэлпурнии Тейт»
«Самокат», 2015
Возраст: 12+
11-летняя Кэлпурния Тейт живет в Техасе на стыке веков — действие книги начинается в 1899 году. Она единственная девочка в семье, у нее шесть братьев. Кэлпурния — юная натуралистка: наблюдает за природой, проводит мини-опыты и очень хочет стать биологом. Родные не воспринимают ее занятия всерьез: по их мнению, истинное предназначение юной леди — стать хорошей женой, вязать, ухаживать за детьми. Верит в ироничную и умную девочку только ее дед, который также увлечен наукой: вместе они ежедневно выходят на прогулки или сидят в лаборатории, где внучка как губка впитывает новые знания.
Совет: После первой книги можно взяться за вторую — «Удивительный мир Кэлпурнии Тейт».
Фотографии: обложка, 5 — «Пешкомв историю», 1 — Издательство «Карьера Пресс», 2 — Издательства «Поляндрия», 3 — Издательский Дом НИГМА, 4 — Издательство «МИФ», 6 — Детское издательство «Розовый жираф», 7 — ООО «Издательство Альбус Корвус», 8,9,10 — ИД «Самокат»
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