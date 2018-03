Современным родителям, которым не всегда хватает времени на книги по продуктивному родительству, на помощь приходят телеграм-каналы, где авторы кратко, но очень емко делятся важной информацией и личным опытом выращивания детей. The Village рассказывает о самых интересных из них — на многие подписаны мы сами.

Текст: Юлия Маркова

Нескучное родительство

Авторы этих каналов не знают, как быть идеальными мамами и папами. Но их истории и размышления — это своеобразный курс молодого бойца для новоиспеченных родителей. Написано без ванильных формулировок, зато невероятно интересно и почти всегда смешно и злободневно.

«Будни плохой матери»

telegram, Подписчиков: 2 108

Еще один канал про материнство без прикрас от IT-консультанта Аси Явиц, мамы двухлетнего Яши. Как говорит сама Ася, в блоге она описывает «свои фейлы на материнском поприще. Они смешные (чужие фейлы всегда смешные) и правдивые (но никто, конечно, не знает наверняка)» — точнее про канал не скажешь. Здесь нет важных рассуждений или советов на те или иные темы, но подписаться на Асю стоит — чтобы понять, что у вас все нормально, посмеяться и зарядиться хорошими эмоциями.

«Вашу мать!»

telegram, Подписчиков: 3 004

Настя Красильникова завела канал в телеграме практически сразу после того, как узнала, что беременна. Молодая мама не дает советы, как постоянно пребывать в состоянии эйфории, высыпаться и успевать возить малыша на все развивашки в городе. Зато откровенно и без прикрас рассказывает о суровых буднях молодой матери и доходчиво объясняет, почему самый худший для нее отпуск — декретный.

«Обнять слона»

telegram, Подписчиков: 2 117

Анна Кожара, ведущая этого «вестника родительского дзена», каждое утро публикует одну цитату на тему родительства, детства, взросления, поиска себя, осознанности, обретения счастья, жизни, Вселенной и всего такого. Название канала родилось из переосмысления притчи, в которой семеро мудрецов вслепую ощупывали слона, а потом долго спорили о том, какой же он на самом деле. Анин канал как раз об этом: в поисках истины порой важнее бывает просто насладиться красотой момента или мысли, обнять ненадолго слона и пойти дальше своей дорогой.

«Молодой папа»

telegram, Подписчиков: 2 054

Один из немногих родительских каналов, которые ведет мужчина. Первый пост появился в день рождения сына, а последний, по обещаниям автора, должен быть опубликован к 30-летию отпрыска. Здесь нет полезных советов, зато молодой папа бодро и очень трогательно описывает свои отцовские будни.

Mamapro

telegram, Подписчиков: 4 294

На наш взгляд, самый позитивный из всех авторских каналов про материнство. Блог ведет многодетная мама, родительский посыл которой — «расслабься и получай удовольствие». Здесь собрано много разных полезностей, начиная с советов «как собрать сумку в роддом» и заканчивая вполне вменяемыми инструкциями о том, как все успевать. В общем, почитать есть что, и не только о детях.

Moms Are All Right

telegram, Подписчиков: 2 547

Авторы канала Надя Папудогло и Ольга Левина сделали из него невероятно увлекательное чтиво, состоящее из самых полезных ссылок обо всем, что волнует современных родителей. Как говорят сами создатели, принцип выбора информации для канала — публиковать то, что интересно самим, а значит, понравится и другим родителям.

«Здравствуйте, Кирилл Александрович»

telegram, Подписчиков: 7 001

Автор канала — молодой учитель истории и обществознания, который пишет о детях и для детей, а главное, верит в современное поколение и объясняет, почему с нашими детьми все в порядке. Кирилл Александрович делает заметки о школьной жизни, разбавляя их интересными историческими фактами, старается меньше анализировать и давать больше пищи для ума — как своим ученикам, так и читателям канала.

«Мы покакали»

telegram, Подписчиков: 657

Еще один ироничный канал про материнство. Мама просто рассказывает о тяжелой и забавной жизни с маленькой Полиной: как она растет и чему учится — и объясняет на собственном примере, как спокойно реагировать на выходки ребенка и не сходить с ума по пустякам.

Здоровье и уход за ребенком

В этих каналах родители найдут исчерпывающую информацию, касающуюся здоровья детей.

«Заметки детского врача»

telegram, Подписчиков: 13 356

В канале педиатр Сергей Бутрий публикует все о здоровье детей с доказательной базой из авторитетной медицинской периодики и комментариями специалистов. Его рекомендации — это четкие инструкции, обстоятельные и без лирических отступлений.

«Намочи манту»

telegram, Подписчиков: 60 805

В этом канале, который ведут три медицинских журналиста, собраны самые свежие новости из мира медицины (в том числе касающиеся детского здоровья). Причем представлены они в весьма доступной для обывателя форме в виде кратких, но основательных рекомендаций, без воды и бесконечных лонгридов. Бонус канала — «список хороших врачей».

«Федиатрия»

telegram, Подписчиков: 15 341

Педиатр Федор Катасонов затрагивает не только вопросы своей узкой специализации (доктор лечит несовершенный остеогенез у детей), а вообще все, что важно знать о здоровье детей. Появление постов зависит исключительно от интересов читающей канал публики — по принципу «запрос — ответ».

«Домашний логопед»

telegram, Подписчиков: 3 265

Из публикаций можно узнать, как формируется детская речь, что тормозит ее развитие и как этого избежать. Ведущий его педагог-логопед в очень доходчивой форме рассказывает о проблемах развития речи и их решении, а также дополняет свои посты очень полезными развивающими занятиями, которые самая обычная мама легко сможет провести в домашней обстановке.

«Детская психиатрия»

telegram, Подписчиков: 10 351

В канале собрана информация об аутизме, СДВГ и других диагнозах. Его ведут опытнейшие врачи-психиатры Елисей Осин и Елизавета Машкова, которые дают доступные и понятные рекомендации, основываясь исключительно на собственной врачебной практике.

«О прививках без истерик»

telegram, Подписчиков: 2 203

Блог о прививках ведет врач, медицинский переводчик и мама, которая столкнулась с отсутствием подробной информации о вакцинации не только в Сети, но и в детских поликлиниках и стала самостоятельно разбираться, когда и как делать прививки своим детям, используя доказательную медицину.

Развлечения для всей семьи

Каналы с самыми интересными подборками книг и мультфильмов для детей и взрослых, важными новостями для родителей и цитатами из блогов об образовании и детской психологии.

«Крокодил полетел»

telegram, Подписчиков: 1 026

Трогательный залипательный канал, который ведут админы Moms Are All Right. Здесь собраны забавные высказывания и перлы детей в возрасте от трех до 11 лет.

«Книжный лис»

telegram, Подписчиков: 31 604

Огромная библиотека из самых последних книжных новинок (красочно проиллюстрированных и толково представленных) и признанных бестселлеров мировой литературы. Здесь можно найти любые книги для любого возраста — не только новые, но и подборки, например, лучшей фантастики и книг, которые уже стали классикой.

Grownups Not Only

telegram, Подписчиков: 2 854

Классный канал о детской литературе и мультфильмах для взрослых. Создан специально для тех мам и пап, которые периодически хотят вернуться в детство.

Cartoonas

telegram, Подписчиков: 1 550

Большая подборка самых интересных и красивых мультфильмов и анимационных сериалов со всего света. Канал на раз решает проблему «нечего посмотреть и все уже видели». Многое из того, что представлено в канале, удивит и вас, и ваших детей.

«Только детские книги читать»

telegram, Подписчиков: 2 759

Книги для детей и подростков с обязательным указанием, в каком возрасте их лучше читать. Автор канала филолог Анна Пивоварова выбирает лучшие книги для детей 5–18 лет и не просто пересказывает сюжет, а кратко и доходчиво объясняет, чем книга хороша, почему ее полезно прочитать и детям, и взрослым, и с какими другими книгами она ассоциируется. Примерно раз в месяц в канале появляются тематические подборки.

«Путешествия родителей с детьми»

telegram, Подписчиков: 1 654

Канал, в котором мама рассказывает о путешествиях с детьми и делится полезной информацией — от подготовки к поездке и списков вещей с собой до небольших гидов по разным городам: куда отправиться с ребенком, чтобы было интересно всей семье, как не сойти с ума в дороге и хорошо отдохнуть.

«ЕжикЕжик»

telegram, Подписчиков: 4 547

Онлайн-афиша детских и семейных мероприятий в Москве и Питере — от хороших спектаклей до занимательных мастер-классов, — и статьи на самые разные темы, которые волнуют современных родителей.

«Мел»

telegram, Подписчиков: 13 853

Канал большого образовательного ресурса, где самое ценное — блоги родителей, психологов и учителей о школьном образовании, психологии подростков и реальных историях, которые случаются с детьми (и объяснением, что с этим делать).

«Нет, это нормально»

telegram, Подписчиков: 5 319

В канале не только делятся материалами ресурса, которые вы могли пропустить, но и тематическими новостями из проверенных источников и постами из соцсетей — об обычном материнстве и всем, что с ним связано. И да, это нормально.