Гид The VillageЧто читать: 23 интересных телеграм-канала для родителей
Списки книг, афиши детских мероприятий, советы врачей и рассказы молодых родителей о суровых буднях
Современным родителям, которым не всегда хватает времени на книги по продуктивному родительству, на помощь приходят телеграм-каналы, где авторы кратко, но очень емко делятся важной информацией и личным опытом выращивания детей. The Village рассказывает о самых интересных из них — на многие подписаны мы сами.
Текст: Юлия Маркова
Нескучное родительство
Авторы этих каналов не знают, как быть идеальными мамами и папами. Но их истории и размышления — это своеобразный курс молодого бойца для новоиспеченных родителей. Написано без ванильных формулировок, зато невероятно интересно и почти всегда смешно и злободневно.
«Будни плохой матери»
telegram, Подписчиков: 2 108
Еще один канал про материнство без прикрас от IT-консультанта Аси Явиц, мамы двухлетнего Яши. Как говорит сама Ася, в блоге она описывает «свои фейлы на материнском поприще. Они смешные (чужие фейлы всегда смешные) и правдивые (но никто, конечно, не знает наверняка)» — точнее про канал не скажешь. Здесь нет важных рассуждений или советов на те или иные темы, но подписаться на Асю стоит — чтобы понять, что у вас все нормально, посмеяться и зарядиться хорошими эмоциями.
«Вашу мать!»
telegram, Подписчиков: 3 004
Настя Красильникова завела канал в телеграме практически сразу после того, как узнала, что беременна. Молодая мама не дает советы, как постоянно пребывать в состоянии эйфории, высыпаться и успевать возить малыша на все развивашки в городе. Зато откровенно и без прикрас рассказывает о суровых буднях молодой матери и доходчиво объясняет, почему самый худший для нее отпуск — декретный.
«Обнять слона»
telegram, Подписчиков: 2 117
Анна Кожара, ведущая этого «вестника родительского дзена», каждое утро публикует одну цитату на тему родительства, детства, взросления, поиска себя, осознанности, обретения счастья, жизни, Вселенной и всего такого. Название канала родилось из переосмысления притчи, в которой семеро мудрецов вслепую ощупывали слона, а потом долго спорили о том, какой же он на самом деле. Анин канал как раз об этом: в поисках истины порой важнее бывает просто насладиться красотой момента или мысли, обнять ненадолго слона и пойти дальше своей дорогой.
«Молодой папа»
telegram, Подписчиков: 2 054
Один из немногих родительских каналов, которые ведет мужчина. Первый пост появился в день рождения сына, а последний, по обещаниям автора, должен быть опубликован к 30-летию отпрыска. Здесь нет полезных советов, зато молодой папа бодро и очень трогательно описывает свои отцовские будни.
Mamapro
telegram, Подписчиков: 4 294
На наш взгляд, самый позитивный из всех авторских каналов про материнство. Блог ведет многодетная мама, родительский посыл которой — «расслабься и получай удовольствие». Здесь собрано много разных полезностей, начиная с советов «как собрать сумку в роддом» и заканчивая вполне вменяемыми инструкциями о том, как все успевать. В общем, почитать есть что, и не только о детях.
Moms Are All Right
telegram, Подписчиков: 2 547
Авторы канала Надя Папудогло и Ольга Левина сделали из него невероятно увлекательное чтиво, состоящее из самых полезных ссылок обо всем, что волнует современных родителей. Как говорят сами создатели, принцип выбора информации для канала — публиковать то, что интересно самим, а значит, понравится и другим родителям.
«Здравствуйте, Кирилл Александрович»
telegram, Подписчиков: 7 001
Автор канала — молодой учитель истории и обществознания, который пишет о детях и для детей, а главное, верит в современное поколение и объясняет, почему с нашими детьми все в порядке. Кирилл Александрович делает заметки о школьной жизни, разбавляя их интересными историческими фактами, старается меньше анализировать и давать больше пищи для ума — как своим ученикам, так и читателям канала.
«Мы покакали»
telegram, Подписчиков: 657
Еще один ироничный канал про материнство. Мама просто рассказывает о тяжелой и забавной жизни с маленькой Полиной: как она растет и чему учится — и объясняет на собственном примере, как спокойно реагировать на выходки ребенка и не сходить с ума по пустякам.
Здоровье и уход за ребенком
В этих каналах родители найдут исчерпывающую информацию, касающуюся здоровья детей.
«Заметки детского врача»
telegram, Подписчиков: 13 356
В канале педиатр Сергей Бутрий публикует все о здоровье детей с доказательной базой из авторитетной медицинской периодики и комментариями специалистов. Его рекомендации — это четкие инструкции, обстоятельные и без лирических отступлений.
«Намочи манту»
telegram, Подписчиков: 60 805
В этом канале, который ведут три медицинских журналиста, собраны самые свежие новости из мира медицины (в том числе касающиеся детского здоровья). Причем представлены они в весьма доступной для обывателя форме в виде кратких, но основательных рекомендаций, без воды и бесконечных лонгридов. Бонус канала — «список хороших врачей».
«Федиатрия»
telegram, Подписчиков: 15 341
Педиатр Федор Катасонов затрагивает не только вопросы своей узкой специализации (доктор лечит несовершенный остеогенез у детей), а вообще все, что важно знать о здоровье детей. Появление постов зависит исключительно от интересов читающей канал публики — по принципу «запрос — ответ».
«Домашний логопед»
telegram, Подписчиков: 3 265
Из публикаций можно узнать, как формируется детская речь, что тормозит ее развитие и как этого избежать. Ведущий его педагог-логопед в очень доходчивой форме рассказывает о проблемах развития речи и их решении, а также дополняет свои посты очень полезными развивающими занятиями, которые самая обычная мама легко сможет провести в домашней обстановке.
«Детская психиатрия»
telegram, Подписчиков: 10 351
В канале собрана информация об аутизме, СДВГ и других диагнозах. Его ведут опытнейшие врачи-психиатры Елисей Осин и Елизавета Машкова, которые дают доступные и понятные рекомендации, основываясь исключительно на собственной врачебной практике.
«О прививках без истерик»
telegram, Подписчиков: 2 203
Блог о прививках ведет врач, медицинский переводчик и мама, которая столкнулась с отсутствием подробной информации о вакцинации не только в Сети, но и в детских поликлиниках и стала самостоятельно разбираться, когда и как делать прививки своим детям, используя доказательную медицину.
Развлечения для всей семьи
Каналы с самыми интересными подборками книг и мультфильмов для детей и взрослых, важными новостями для родителей и цитатами из блогов об образовании и детской психологии.
«Крокодил полетел»
telegram, Подписчиков: 1 026
Трогательный залипательный канал, который ведут админы Moms Are All Right. Здесь собраны забавные высказывания и перлы детей в возрасте от трех до 11 лет.
«Книжный лис»
telegram, Подписчиков: 31 604
Огромная библиотека из самых последних книжных новинок (красочно проиллюстрированных и толково представленных) и признанных бестселлеров мировой литературы. Здесь можно найти любые книги для любого возраста — не только новые, но и подборки, например, лучшей фантастики и книг, которые уже стали классикой.
Grownups Not Only
telegram, Подписчиков: 2 854
Классный канал о детской литературе и мультфильмах для взрослых. Создан специально для тех мам и пап, которые периодически хотят вернуться в детство.
Cartoonas
telegram, Подписчиков: 1 550
Большая подборка самых интересных и красивых мультфильмов и анимационных сериалов со всего света. Канал на раз решает проблему «нечего посмотреть и все уже видели». Многое из того, что представлено в канале, удивит и вас, и ваших детей.
«Только детские книги читать»
telegram, Подписчиков: 2 759
Книги для детей и подростков с обязательным указанием, в каком возрасте их лучше читать. Автор канала филолог Анна Пивоварова выбирает лучшие книги для детей 5–18 лет и не просто пересказывает сюжет, а кратко и доходчиво объясняет, чем книга хороша, почему ее полезно прочитать и детям, и взрослым, и с какими другими книгами она ассоциируется. Примерно раз в месяц в канале появляются тематические подборки.
«Путешествия родителей с детьми»
telegram, Подписчиков: 1 654
Канал, в котором мама рассказывает о путешествиях с детьми и делится полезной информацией — от подготовки к поездке и списков вещей с собой до небольших гидов по разным городам: куда отправиться с ребенком, чтобы было интересно всей семье, как не сойти с ума в дороге и хорошо отдохнуть.
«ЕжикЕжик»
telegram, Подписчиков: 4 547
Онлайн-афиша детских и семейных мероприятий в Москве и Питере — от хороших спектаклей до занимательных мастер-классов, — и статьи на самые разные темы, которые волнуют современных родителей.
«Мел»
telegram, Подписчиков: 13 853
Канал большого образовательного ресурса, где самое ценное — блоги родителей, психологов и учителей о школьном образовании, психологии подростков и реальных историях, которые случаются с детьми (и объяснением, что с этим делать).
«Нет, это нормально»
telegram, Подписчиков: 5 319
В канале не только делятся материалами ресурса, которые вы могли пропустить, но и тематическими новостями из проверенных источников и постами из соцсетей — об обычном материнстве и всем, что с ним связано. И да, это нормально.
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