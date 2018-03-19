В эпоху глобализации, геймификации и цифровых технологий школьным учителям стало гораздо проще анализировать опыт своих зарубежных коллег, заимствовать их инструменты и методы обучения, адаптировать и применять на своих занятиях. The Village рассказывает, как преподаватели московских школ внедряют элементы британской, сингапурской и китайской систем школьного образования и к каким результатам это приводит.

Великобритания

Cheltenham College, Великобритания

Британская система образования существенно отличается от российской — в первую очередь разным подходом к распределению изучаемых в школе предметов. Образовательную систему Великобритании можно сравнить с пирамидой: в основании — младшие классы, в которых даются базовые знания по максимальному спектру предметов. В середине пирамиды — средняя школа, где набор обязательных предметов сочетается с предметами по выбору. На вершине — старшая школа, где школьники готовятся к университету и глубоко изучают небольшое число предметов, которые в дальнейшем и станут специализацией в вузе. Российская же система в большинстве школ напоминает перевернутую пирамиду: минимум предметов в начальной школе и максимум — в старшей. Второе фундаментальное различие — в способах подачи учебного материала: в Великобритании считается важным развивать у детей навыки, необходимые в повседневной жизни, а упор делается на самостоятельную работу, в то время как в среднестатистической российской школе передача преподавателем ученику определенного массива информации съедает большую часть учебного времени.

Пол Ричардсон академический директор международной команды гимназии имени Е. М. Примакова В нашей гимназии существует система домов (House System), хорошо известная в английских школах — если вспомнить Хогвартс, то станет понятно, о чем идет речь. Гимназия работает первый год, поэтому в течение первого учебного модуля учеников с пятого по 11-й класс по итогам спортивных, интеллектуальных и творческих испытаний распределили по четырем домам (North, South, West и East). У каждого из домов есть свои русскоязычные и англоязычные наставники-педагоги. Каждые полгода среди учеников выбирается лидер: проходят настоящие выборы, которым предшествуют предвыборные кампании кандидатов. В октябре состоялась торжественная церемония посвящения, для которой ученики каждого дома подготовили выступления. В течение учебного года гимназисты защищают честь своих домов в различных школьных мероприятиях: «Математической карусели», спортивных состязаниях, сборке роботов и многом другом. За успехи они получают баллы, а в конце каждого модуля на итоговой ассамблее объявляется рейтинг домов, в котором собраны баллы по результатам олимпиад и интеллектуальных конкурсов, за участие в школьных мероприятиях, волонтерской работе, победы в спортивных соревнованиях. Система домов — это, с одной стороны, прекрасная возможность для развития школьного сообщества и его внутренней культуры. С другой — конкуренция между учениками должна быть здоровой. Дома содействуют развитию внеклассной жизни, совместной работы учеников из разных классов и параллелей, помогают наладить позитивные отношения между учителями и учениками, развивают лидерские навыки, прививают осознание общности и ответственности за свои действия. А главное, ученики чувствуют, что школа для них — это второй дом.

Сингапур

Ai Tong School, Сингапур

В основе так называемой сингапурской методики лежат разработки советского психолога Льва Выготского, которые изменили саму суть работы педагога: он больше не должен составлять планы или искать пути донесения информации — нужно лишь подобрать подходящие модули для урока и сгруппировать их в различных комбинациях. Эта методика признает неэффективной модель «педагог — ученик», распространенную в российских школах, и ориентирована на взаимодействие «ученик — ученик» и «ученик — учебный материал».

Светлана Растворова преподаватель русского и литературы школы № 1368 В российской модели образования учитель является безусловным авторитетом для учеников, а сингапурская система направлена на формирование у школьников важных навыков: развитие критического мышления, умение работать в команде и самостоятельно ориентироваться в учебном материале. Именно школьник говорит, делает, презентует, педагог лишь помогает детям добывать знания самостоятельно. На своих уроках я даю детям возможность не только глубже вникать в материал, но и свободно общаться со мной на равных. На уроке ученикам не просто разрешено, но и необходимо разговаривать друг с другом, выражать свое мнение и уважать чужое, выслушивать, вступать в дебаты, совместно искать ответы на вопросы. Согласно сингапурской системе парты в классе расставлены так, чтобы ученики сидели лицом друг к другу: в такой обстановке дети более раскованны и подвижны, охотнее высказывают свою точку зрения. Как-то в 11-м классе мы с ребятами изучали направления в литературе и искусстве Серебряного века: за 15 минут нам удалось охватить огромный пласт культуры. Как такое возможно? Дети работают в группах по четыре человека, каждой дается свое направление: одной — футуризм, другой — акмеизм и так далее. Каждая группа изучает тему, потом группы перемешиваются и делятся полученными знаниями друг с другом. От друзей или одноклассников дети лучше воспринимают информацию, улавливают самое важное и значимое.

Финляндия

В Финляндии школьное образование построено на подготовке детей к жизни, а привычные экзамены и тесты играют второстепенную роль. Преподаватели прививают детям полезные навыки — например, как грамотно составить резюме, создать продающую страницу или работать в школьной мастерской. Мальчики и девочки пекут печенье, пилят лобзиком, девятиклассники в течение двух недель пробуют себя в качестве специалистов разных прикладных профессий, примеряя модель взрослой жизни. Пространство финских школ напоминает опенспейс: в классах не обязательно сидеть за партами, можно работать, где вздумается — например, на диване или в кресле. Вместо охранников и заборов — система автоматического замка на двери, а попасть в школу можно только по расписанию.

Денис Бахарев директор школы № 1392 В нашей школе классы оборудованы прозрачными стенами, вместо доски — магнитно-маркерное покрытие, мебель трансформируется индивидуально под ученика. Сначала педагогов настораживали классы-трансформеры — когда в одной части класса занимаются теорией, а в другой ставят опыты, — но учителя быстро увидели плюсы такой организации и теперь не представляют, как можно работать с детьми иначе. В школе есть классы кулинарии, робототехники, станкостроения, 3D-моделирования, мастерские для работы по дереву и металлу и даже свой коворкинг — библиотека с конференц-зоной, где проходят презентации. Кроме того, при строительстве нового корпуса школы в качестве эксперимента применили систему безбарьерного пространства: входы построили на одной линии с тротуаром. В архитектурном проекте школы мы также создали условия для передвижения людей с ограниченными возможностями: в здании нет замкнутых пространств и порогов.

США

Khan Academy, США

Если традиционный подход к обучению предусматривает, что ученик сначала получает материал на уроке от педагога и постфактум выполняет домашнее задание дома, то в системе «перевернутый класс» (Flipped Class), распространенной в американских школах, теория дается на дом в виде ссылок на тематические статьи в интернете, видеолекций и текстов, а в классе реализуется интерактивная часть с практическими заданиями. Таким образом, формальная подача материала учителем трансформируется в совместную работу, где большую роль играет интерес и инициатива ученика.

Тимур Алексеев учитель истории школы № 1788 Подобный формат обучения нацелен на индивидуальную работу и обсуждение в группах. Сейчас все больше интернет-ресурсов — записи видеоуроков, тесты, программы для создания презентация — становятся союзниками образования, и учителя понимают, что десятиклассникам легче воспринимать видеоуроки в Сети, чем традиционные школьные занятия. Более того, не каждый преподаватель обладает навыками публичного выступления и тем объемом информации, который предоставлен в интернете. Поэтому классическая роль учителя-оратора сместилась в сторону тьюторства, когда практика в классе, повторение теории, обсуждение и осмысление пройденной информации происходит в своеобразной мастерской. В нашей школе технология перевернутого обучения практикуется уже два года и, судя по результатам независимых тестирований, приносит положительные результаты: ребята умеют перерабатывать и анализировать материал, а не бездумно заучивают его ради оценки.

Китай

Школа в Китае

Система образования в Китае направлена на конкуренцию и достижение лучшего результата, поэтому нагрузки в китайских школах огромные: китайские дети учатся более десяти часов каждый день, а после школы старшеклассники часто занимаются с репетиторами дома. Именно поэтому китайские методисты преуспели в разработке техник физической разгрузки учеников как лучшем способе снизить утомляемость детей. Так, например, утро в китайской школе начинается с обязательной зарядки в течение 30 минут, а после второго урока ученики выходят на школьный стадион и устраивают марафон или остаются в школе и делают несколько упражнений для тела и зрения.

Лидия Яринич преподаватель китайского языка школы «Вектор» № 1354 Вместе с учениками я выполняю специальную гимнастику для глаз на основе практики цигун. В Китае этот комплекс упражнений широко применяется и состоит из пяти этапов, в каждом из которых массируются определенные точки и зоны вокруг глаз (лоб, виски и щеки) и выполняются поглаживания и надавливания. Схему этой гимнастики я нашла в одном из китайских учебных пособий: в нем была приведена последовательность воздействий на акупунктурные точки вокруг глаз и на висках, которые детям следует выполнять под спокойную музыку во время отдыха. Думаю, что в наших школах нагрузка хоть и уступает китайским стандартам, но ее нельзя назвать легкой, тем более когда речь идет о таком сложном и трудоемком в изучении языке, как китайский.

Фотографии: обложка — гимназия имени Е. М. Примакова, 1 — Cheltenham College, 2 — Ai Tong School, 3 — Ксения Юркова, 4 — Khan Academy, 5 — shupian — stock.adobe.com