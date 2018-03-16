Уже много лет «Лиза Алерт» читает детям и родителям лекции по безопасности. Но дети так устроены, что если услышанное не закрепить и не проговорить после, то вся информация очень быстро забудется. К тому же в родительском сообществе давно звучит запрос о необходимости подобного материала, который бы научил детей тому, как вести себя в опасных ситуациях. Мы этот запрос услышали и совместно с «Лизой Алерт» сделали такой проект. В наших «Карточках...» собраны главные правила из лекций по безопасности с заданиями для их закрепления. Гладкая поверхность карточки позволяет стирать с нее фломастер, которым задание выполнено: так закреплять правило можно снова и снова.

Важный момент: в карточках мы затронули самые распространенные опасные ситуации, которые поджидают ребенка. Мы также сделали подробную инструкцию для родителей, которые, как оказалось, не всегда сами знают, с чего начать разговор с ребенком о безопасности. А «Карточки» как раз подталкивают родителей к тому, чтобы обсудить различные ситуации и выучить вместе с ребенком правила поведения. Потому что в жизни мы не всегда их проговариваем, нам кажется, что с нашими детьми ничего такого не произойдет. Однако стоит один раз случайно не успеть войти в вагон метро вслед за ребенком, как стресс и паника обеим сторонам обеспечены. Карточки их не допустят. Все — и взрослые, и дети — будут знать, как себя вести.

Хочу отметить, что люди, которые работали над карточками, — это еще и родители. Формат разрабатывали Ксения Кнорре-Дмитриева, журналистка, представитель группы СМИ и инструктор по безопасности поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», и Катерина Антонова, журналистка и мама троих детей. Отрисовывать карточки мы доверили современному художнику Тиму Яржомбеку: стилистически его рисунки очень доступны детям (карточки рассчитаны на детей от шести лет), и он отлично справился с задачей.