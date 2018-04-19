Гид The VillageВ луже по колено: Как одевать ребенка весной?
От ветровок и дождевиков до свитшотов и лонгсливов
Весна, пожалуй, самый коварный сезон — с пронизывающим ледяным ветром, ливнями и перепадами от плюс 5 до плюс 21. Одевая ребенка на прогулку, важно соблюдать два простых принципа. Первый — многослойность: погода может сильно меняться не только в течение дня — от заморозков утром до по-летнему жаркого солнца к обеду, — но и на разных детских площадках (в тени или на солнечной стороне одна и та же температура воздуха будет ощущаться по-разному). Поэтому дайте себе и ребенку возможность регулировать тепло оперативно с помощью нескольких слоев одежды. Второй — влагостойкость и непродуваемость — обязательная защита от внезапных весенних дождей и ветра, которые могут застать на прогулке.
Текст
Ольга Левина
Верхняя одежда
Для температур, которые только начали отрываться от нуля, подойдет легкая куртка с небольшим утеплителем. Дождевики хороши тем, что они не только защищают от влаги, но комфортны в ветреную погоду, а с дополнительным слоем внутри (например, жилеткой) это еще и достаточно теплая одежда без лишней скованности. Жилетку, кстати, можно носить и как самостоятельный предмет верхней одежды на свитеры и флисовые кофты, оставшиеся с зимы. Ветровки же компактны и легки: их удобно сложить в рюкзак или багажник коляски, если солнце начало припекать, и достать обратно, если поднимется ветер.
Стеганый анорак с принтом Mango Kids
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Куртка-дождевик с капюшоном H&M
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Ветровка Button Blue
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Стеганый водоотталкивающий жилет Mango
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Обувь
Резиновые сапоги — обувь номер один на весну. Безусловно хороши для тех, кто прыгает по лужам, и неоценимо прекрасны в борьбе с московской грязью. Кроссовки и кеды — базовая и самая используемая обувь, как только улицы более-менее подсохнут. Для промежуточного варианта между резиновыми сапогами и кроссовками и когда надо выглядеть серьезнее, чем обычно, подойдут ботинки.
Высокие полусапоги из искусственной замши Kiabi
Ботинки Deer Brown
Повседневная одежда
Тут требования простые: она должна быть приятной телу, хорошо отстирываться от грязи (что особенно актуально для штанов) и быстро сохнуть, если все же удалось влезть в лужу по колено.
Джинсы прямого кроя Zara
Купить за 1 100 рублей
Свитшот Loloclo
Купить за 699 рублей
Лонгслив Loloclo
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Обложка: hm
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