Весна, пожалуй, самый коварный сезон — с пронизывающим ледяным ветром, ливнями и перепадами от плюс 5 до плюс 21. Одевая ребенка на прогулку, важно соблюдать два простых принципа. Первый — многослойность: погода может сильно меняться не только в течение дня — от заморозков утром до по-летнему жаркого солнца к обеду, — но и на разных детских площадках (в тени или на солнечной стороне одна и та же температура воздуха будет ощущаться по-разному). Поэтому дайте себе и ребенку возможность регулировать тепло оперативно с помощью нескольких слоев одежды. Второй — влагостойкость и непродуваемость — обязательная защита от внезапных весенних дождей и ветра, которые могут застать на прогулке.