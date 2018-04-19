Весна, пожалуй, самый коварный сезон — с пронизывающим ледяным ветром, ливнями и перепадами от плюс 5 до плюс 21. Одевая ребенка на прогулку, важно соблюдать два простых принципа. Первый — многослойность: погода может сильно меняться не только в течение дня — от заморозков утром до по-летнему жаркого солнца к обеду, — но и на разных детских площадках (в тени или на солнечной стороне одна и та же температура воздуха будет ощущаться по-разному). Поэтому дайте себе и ребенку возможность регулировать тепло оперативно с помощью нескольких слоев одежды. Второй — влагостойкость и непродуваемость — обязательная защита от внезапных весенних дождей и ветра, которые могут застать на прогулке.

Текст

Ольга Левина

Верхняя одежда

Для температур, которые только начали отрываться от нуля, подойдет легкая куртка с небольшим утеплителем. Дождевики хороши тем, что они не только защищают от влаги, но комфортны в ветреную погоду, а с дополнительным слоем внутри (например, жилеткой) это еще и достаточно теплая одежда без лишней скованности. Жилетку, кстати, можно носить и как самостоятельный предмет верхней одежды на свитеры и флисовые кофты, оставшиеся с зимы. Ветровки же компактны и легки: их удобно сложить в рюкзак или багажник коляски, если солнце начало припекать, и достать обратно, если поднимется ветер.

Стеганый анорак с принтом Mango Kids

Купить за 1 999 рублей

Куртка-дождевик с капюшоном H&M

Купить за 1 699 рублей

Ветровка Button Blue

Купить за 1 599 рублей

Стеганый водоотталкивающий жилет Mango

Купить за 1 499 рублей

Куртка Mini Rodini

Купить за 80 евро

Дождевик Muddy Puddles

Купить за 25 евро

Худи «Небо Лондона» Little Pushkin

Купить за 4 550 рублей

Детский жилет Gulliver

Купить за 1 699 рублей

Обувь

Резиновые сапоги — обувь номер один на весну. Безусловно хороши для тех, кто прыгает по лужам, и неоценимо прекрасны в борьбе с московской грязью. Кроссовки и кеды — базовая и самая используемая обувь, как только улицы более-менее подсохнут. Для промежуточного варианта между резиновыми сапогами и кроссовками и когда надо выглядеть серьезнее, чем обычно, подойдут ботинки.

Сапоги с флисовым утеплителем Nordman

Купить за 990 рублей

Кроссовки H&M

Купить за 1 499 рублей

Резиновые сапоги Taika Reima

Купить за 1 919 рублей

Кроссовки adidas AltaRun

Купить за 2 990 рублей

Высокие полусапоги из искусственной замши Kiabi

Ботинки Deer Brown

Купить за 1 200 рублей

Купить за 9 400 рублей

Повседневная одежда

Тут требования простые: она должна быть приятной телу, хорошо отстирываться от грязи (что особенно актуально для штанов) и быстро сохнуть, если все же удалось влезть в лужу по колено.

Джинсы прямого кроя Zara

Купить за 1 100 рублей

Свитшот Loloclo

Купить за 699 рублей

Лонгслив Loloclo

Купить за 449 рублей

Джинсы Levi's

Купить за 40 долларов

Свитшот Bobo Choses

Купить за 49 евро

Лонгслив Little Acorns

Купить за 1 000 рублей

Обложка: hm