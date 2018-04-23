Гид The VillageЧто читать трехлеткам: 15 хороших детских книг
«14 лесных мышей», «Бумажный змей», «Изучаем транспорт» и другие
Подобрать книги для самых маленьких, еще пассивных читателей — не самая простая задача: в это время родители только начинают разбираться в детском книжном рынке и могут пропустить что-то действительно хорошее. The Village сделал большой гид по книгам, которые должны понравиться малышам.
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Лена Барковская
Кадзуо Ивамура. «14 лесных мышей»
«Самокат», 2017
Если существует идеальная картина семейного уюта, гармонии и счастья, выраженная сразу и в иллюстрациях, и в тексте, то она — в этих книгах. «14 лесных мышей» рассказывают о жизни трех поколений мышат: бабушки и дедушки, мамы, папы и их детей. «Рассказывают» — это, конечно, образное выражение: 90 % страницы занимают акварельные, детально проработанные картинки Ивамуры, текст же умещается буквально в паре предложений: «Пила: вжик-вжик. Ножницы: клац-клац. Чайник на огне посвистывает» и так далее.
Совет: Если вам понравятся лесные мыши, обратите внимание еще на одну чудесную «самокатовскую» книгу — «Почтальон Мышка» Марианны Дюбюк.
Ло Коул. «Сбежавший зоопарк. Где прячутся животные?»
«Манн, Иванов и Фербер», 2017
Смотрителю Ивану Петровичу нужна помощь в том, чтобы вернуть в зоопарк сбежавших животных. Но их надо еще обнаружить: звери «замаскированы», и найти их можно только с помощью специальной лупы, которая лежит в кармашке на форзаце книги. Редкого ребенка не увлечет сама лупа и практически детективный поиск животных. Сейчас книгу можно найти не везде, но осенью «МИФ» обещает новый тираж — и его стоит ждать.
Совет: «Сбежавший зоопарк», помимо своей интерактивной «веселости», может натолкнуть на вполне серьезную тему для разговора с ребенком: могут ли звери жить в неволе и какими должны быть зоопарки.
Деби Глиори. «Что бы ни случилось»
«Поляндрия», 2018
«Поляндрия» переиздавала эту книгу несколько раз: ее общий тираж в России достиг 68 тысячи экземпляров. Это история на все времена, потому что она о главном и неизменном — о родительской любви. «Что бы ни случилось» — рассказ о том, как маленький лисенок капризничает и плачет, но родитель принимает все его жалобы и недовольства с мудростью: кем бы ни был мой ребенок, я все равно буду его любить. Хороший вариант для совместного чтения, после которого, вероятно, захочется крепко обняться с дочкой или сыном.
Совет: Также недавно вышла новинка Глиори «Страшнее не бывает» — о том, как маленький трусишка кролик Пип поборол свои страхи.
Роб Биддальф. «Бумажный змей»
«Поляндрия», 2017
Сильный ветер уносит бумажного змея в небо, а вместе с ним и отважного пингвинчика Блюма и его друзей, которые вцепились в веревку. Это забавная и легкая история в стихах о полете, приземлении и возвращении домой. Те же герои орудуют в книге «Пираты» — только в ней источник приключений не змей, а потонувший галеон.
Совет: Роб Биддальф, у которого, помимо двух книг о пингвинчике Блюме, на русском вышел замечательный «Пес не тот», планирует свой приезд в Россию — ориентировочно осенью. Рекомендуем выбраться на встречу с ним.
Книга-игра «Животные». Иллюстратор Винсент Мати
Clever, 2018
Книга-игра, в которую можно сразиться с родителями или старшими сестрами/братьями. Принцип прост: надо запомнить расположение рисунков животных, чтобы потом быстро их найти, открывая и закрывая окошки-слайдеры. Занимательная вещь: увлекает ребенка, даже когда он запомнил, где находятся картинки.
Совет: Clever выпустил эту книгу и на русском, и на английском — с ней можно начать учить иностранный язык.
Дэвид Макки. «Элмер»
«Самокат», 2017
Один из лучших героев детской литературы — рассудительный, веселый и особенный слон Элмер — не серый, а в разноцветную клеточку. Книга «Элмер» как раз посвящена принятию этой «особенности», а остальные работы Макки рассказывают о приключениях слона и его друзей.
Совет: Кроме собственно «Элмера» обязательно стоит прочесть «Элмер и незнакомец», «Элмер и пропавший мишка», а также «Элмер и бегемоты».
Иль Сунг На. «Тс-тс-тс... Сонная книжка»
«Качели», 2017
Есть авторы, книги которых можно узнать с первой страницы — по уникальным рисункам и текстам. Это точно про Иль Сунг На — молодого корейского художника, который живет в Америке. В России у него вышло несколько произведений, одно из которых «Тс-тс-тс» — красивая и убаюкивающая книга про то, как спят разные животные.
Совет: Предложите ребенку найти сову на каждой странице книги.
Ник Окланд. «Изучаем транспорт»
Clever, 2018
За прозаичным названием кроется классная книжка для малышей с «волшебными раздвижными дверцами». Здесь действует принцип пряток: «Что взлетает в аэропорту?» — «дверки» открываются — «Самолет!» «Что плавает в океане?» — оп! — «Лодка!» На каждой странице, помимо новых знаний, ожидание и удивление.
Совет: Если ребенок любит эффект неожиданности в книгах, обратите внимание на «Большой сюрприз» и «Преврати 1 во множество» Агнезе Баруцци — в них одни предметы превращаются в другие движением руки.
Эрик Карл. «Очень голодная гусеница»
«Розовый жираф», 2016
В следующем году этой книге исполнится 50 лет, а она все равно входит почти в каждый современный список лучших произведений для малышей. Родители объясняют это просто: книга учит счету и разбираться в днях недели, с ней можно понять минусы переедания, узнать названия фруктов. А еще детей завораживают дырочки в страницах, которые «прогрызает» гусеница, и необыкновенное превращение героини в прекрасную бабочку.
Совет: У «Розового жирафа» есть много книг Эрика Карла, в том числе и его дебют в качестве иллюстратора — «Мишка, бурый мишка, кто там впереди», которая познакомит ребенка с животными.
«В мире сказок»
«РОСМЭН», 2018
Этот виммельбух (с нем. — книга для рассматривания) — для любителей сказок. Герои самых известных произведений хаотично раскиданы по страницам книги: рядом с Русалочкой и Дюймовочкой «пушкинский» старик поймал золотую рыбку, а Рапунцель опустила косу из башни. Эту книгу можно начинать «читать» до трех лет и продолжать после: здесь спрятаны как герои «Колобка» и «Курочки Рябы», так и «Снежной королевы», и «Белоснежки и семи гномов».
Совет: Если в семье растет любитель рассматривать большие картинки, не пропустите виммельбухи Ротраут Сузанны Бернер, которые выпускает «Самокат».
Крис Хоутон. «Немножко потерялся», «О нет, Джордж!»
«Поляндрия», 2017
Эти книги не на одну тему, но все же очень похожи — рисунками и чувством юмора. «Немножко потерялся» — смешная история незадачливого совенка, который выпал из гнезда и ищет свою маму, а «О нет, Джордж!» — поучительная зарисовка про непослушного пса, который шалит дома, пока хозяин уходит. Книги вышли парой, и обе сделаны в выигрышном формате — небольшие, специально для рук малышей.
Совет: До этого издательство выпустило ироничную «Тихо! У нас есть план» и успокаивающую «Всем спокойной ночи» Хоутона.
Джулия Дональдсон. «Груффало. Стихи»
«Машины творения», 2017
Мышонок в лесу встречает нескольких хищников и, чтобы не стать их добычей, сочиняет легенду про своего друга-монстра Груффало, к которому идет на обед: у того и клыки, и когти, и ножища как столбы. Никто не хочет связываться с таким страшилищем, мышонок спасается, как вдруг... встречает реального Груффало — с клыками, ножищами и когтями! Теперь маленькому зверю придется сочинить новую историю, но уже для Груффало. У этой книги большое количество поклонников, в том числе из-за необычайно колоритного монстра. Ее лучше покупать ближе к трем годам.
Совет: Можно также посмотреть одноименный мультфильм, который, кстати, был номинирован на «Оскар».
«Я ищу противоположности»
Clever, 2018
Еще одна отличная книга-игра от издательства Сlever: она поможет ребенку узнать противоположности и выучить новые слова. Вот на картинке малыш сидит на самом верху горки — клапан отгибается — и он уже внизу! Помимо интерактива, в книге есть стихи и задания на счет.
Совет: Со словами-антонимами можно поиграть и в книге «Противоположности с разных точек зрения», выпущенной «Поляндрией».
Маркус Остервальдер. «С днем рождения, Бобо!»
«КомпасГид», 2018
Пятый, недавно выпущенный сборник про малыша Бобо, состоит из семи рассказов, в одном из которых главному герою исполняется три года. Истории очень простые: они об играх Бобо, его занятиях, общении с мамой и папой. Но это такая удивительная простота — она наполнена теплом, любовью и радостью открытий, которые малыш совершает ежедневно.
Совет: Все рассказы про Бобо заканчиваются тем, что он засыпает, так что это неплохой вариант чтения перед сном.
Самуил Маршак. «Где обедал воробей?»
«Лабиринт Пресс», 2017
Это издание советской классики попало в наш в обзор исключительно благодаря формату книги. Воробей тут как живой: он и вправду летает от животного к животному в зоопарке — на веревочке, прикрепленной к книге. Ест отруби у носорога, морковку у слона, пьет у моржа и далее по знакомому тексту.
Совет: Если для вас важны хорошие иллюстрации к советской детской литературе, посмотрите книги издательства «Мелик-Пашаев»: они переиздают литературу в ее «эталонном» виде — например, «Игрушки» Агнии Барто с иллюстрациями Владимира Конашевича или «Краденое солнце» Корнея Чуковского с рисунками Юрия Васнецова.
Обложка: Поляндрия
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