Кадзуо Ивамура. «14 лесных мышей»

«Самокат», 2017

Если существует идеальная картина семейного уюта, гармонии и счастья, выраженная сразу и в иллюстрациях, и в тексте, то она — в этих книгах. «14 лесных мышей» рассказывают о жизни трех поколений мышат: бабушки и дедушки, мамы, папы и их детей. «Рассказывают» — это, конечно, образное выражение: 90 % страницы занимают акварельные, детально проработанные картинки Ивамуры, текст же умещается буквально в паре предложений: «Пила: вжик-вжик. Ножницы: клац-клац. Чайник на огне посвистывает» и так далее.

Совет: Если вам понравятся лесные мыши, обратите внимание еще на одну чудесную «самокатовскую» книгу — «Почтальон Мышка» Марианны Дюбюк.