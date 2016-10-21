Многие современные родители не представляют свою жизнь без слинга или эргорюкзака, ведь это очень удобные вещи, которые дают практически безграничную свободу передвижений и освобождают руки. Единственный минус — возникающий вопрос, действительно ли слинги и специальные рюкзаки безопасны для детей и сколько времени малыши могут в них находиться. Мы спросили детских хирургов-ортопедов, с какого возраста и как долго можно пользоваться слингом.  

Анастасия Алещева врач-педиатр

семейный врач «СМ-Клиника»

Для начала разберемся, в чем сходство и в чем отличие эргорюкзака и слинга. Эргорюкзак позволяет родителям с комфортом носить своего малыша рядом с собой в физиологически правильном положении. По сути, это усовершенствованный слинг. Слинг — это кусок эластичной ткани, которая наматывается определенным образом на торс, позволяя носить малыша в физиологичном положении. Слинг полностью можно подстроить под параметры вашего ребенка. Но чтобы правильно намотать слинг, нужно тренироваться.

Эргорюкзак более прост в использовании, но менее адаптирован под физические параметры ребенка. Поэтому использовать эргорюкзак лучше с четырех месяцев, когда ребенок уверенно держит голову, опирается на предплечья и у него сформированы тазобедренные суставы, сделано УЗИ тазобедренных суставов, ребенок осмотрен ортопедом и исключен риск дисплазии тазобедренных суставов.

Малышей, у которых при осмотре выявлен риск развития дисплазии тазобедренных суставов во время диспансерного осмотра в возрасте одного месяца, рекомендуется носить в слинге, тщательно подстраивая его под физические параметры ребенка. Как определить, физиологично ли положение малыша в слинге и эргорюкзаке? Необходимо обращать внимание на следующие критерии:

 Ребенок не упирается в верхнюю часть пояса эргорюкзака, он не сидит на нем. Попка малыша нависает над поясом, немного его перекрывая.

 Колени малыша чуть выше попы и обязательно образуют правильную букву М при посадке в эргорюкзак.

 Нет никаких складок на спинке эргорюкзака, ткань хорошо натянута.

 Ручки малыша — под лямками эргорюкзака. 

 Лямки эргорюкзака затянуты стропами плотно, но не перетянуты. Прогиба в пояснице малыша быть не должно, спинка в эргорюкзаке образует правильную дугу. 

 Проконтролируйте симметричное расположение ребенка в эргорюкзаке.

Несмотря на то что слинг и эргорюкзак сконструированы так, что нагрузка на позвоночник и тазовые кости родителя распределяется оптимально, носить ребенка постоянно тяжело. Поэтому слинг и эргорюкзак — это средства комфортного переноса малыша, когда нет возможности взять коляску. 
Мамы не должны носить ребенка в слинге постоянно еще и потому, что физическая и психологическая сепарация (отделение) ребенка от матери — это нормальный физиологический процесс, который не менее важен для ребенка, чем контакт с ней. Постоянное ношение ребенка в слинге и эргорюкзаке создает ненужную физическую и эмоциональную нагрузку и на ребенка, и на маму. 

Ирина Бут-Гусаим

ортопед-травматолог детской клиники ЕМС, кандидат медицинских наук

Слинги и рюкзаки нужны в первую очередь родителям, а не ребенку. Это приспособления, которые помогают в уходе за ребенком. Это физиологичный, удобный способ переноски ребенка в случае, когда необходимо иметь свободные руки или невозможно использовать коляску. Кроме того, слинги и рюкзаки снимают нагрузку с плеч и спины родителей, распределяя вес ребенка более равномерно по сравнению с тем, когда вы носите ребенка на руках.

Вариантов этих приспособлений может быть много: слинги, кенгуру и эргорюкзаки. На руках ребенка носят с самого рождения, поэтому носить ребенка в слинге или эргорюкзаке тоже можно с рождения. Для этого в эргорюкзаке имеются специальные вставки для детей до трех месяцев, которые поддерживают ребенку голову.

А до какого возраста вы будете его там носить, зависит только от вас. Даже ребенка, который умеет ходить (от 12 до 18 месяцев), можно периодически сажать в рюкзак или слинг на длительных прогулках, во время которых он может устать и попроситься на ручки. 

А вот ответить на вопрос, как долго можно носить ребенка в слинге, поможет другой вопрос. Как долго вы бы носили ребенка на руках? Не думаю, что это постоянное и непрерывное ношение. Есть необходимость — взяли ребенка на руки. Нет такой необходимости — ребенок занят своим делом, а не висит на маме или папе. Все-таки слинг — это удобный способ переноски ребенка, но не место его жительства. Поэтому не надо утром надевать слинг и жить с ребенком в нем с утра до вечера. 

иллюстрация: Даша Кошкина