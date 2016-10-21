Детский вопросНе вредно ли носить ребенка в слинге?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Многие современные родители не представляют свою жизнь без слинга или эргорюкзака, ведь это очень удобные вещи, которые дают практически безграничную свободу передвижений и освобождают руки. Единственный минус — возникающий вопрос, действительно ли слинги и специальные рюкзаки безопасны для детей и сколько времени малыши могут в них находиться. Мы спросили детских хирургов-ортопедов, с какого возраста и как долго можно пользоваться слингом.
Анастасия Алещева врач-педиатр
семейный врач «СМ-Клиника»
Для начала разберемся, в чем сходство и в чем отличие эргорюкзака и слинга. Эргорюкзак позволяет родителям с комфортом носить своего малыша рядом с собой в физиологически правильном положении. По сути, это усовершенствованный слинг. Слинг — это кусок эластичной ткани, которая наматывается определенным образом на торс, позволяя носить малыша в физиологичном положении. Слинг полностью можно подстроить под параметры вашего ребенка. Но чтобы правильно намотать слинг, нужно тренироваться.
Эргорюкзак более прост в использовании, но менее адаптирован под физические параметры ребенка. Поэтому использовать эргорюкзак лучше с четырех месяцев, когда ребенок уверенно держит голову, опирается на предплечья и у него сформированы тазобедренные суставы, сделано УЗИ тазобедренных суставов, ребенок осмотрен ортопедом и исключен риск дисплазии тазобедренных суставов.
Малышей, у которых при осмотре выявлен риск развития дисплазии тазобедренных суставов во время диспансерного осмотра в возрасте одного месяца, рекомендуется носить в слинге, тщательно подстраивая его под физические параметры ребенка. Как определить, физиологично ли положение малыша в слинге и эргорюкзаке? Необходимо обращать внимание на следующие критерии:
Ребенок не упирается в верхнюю часть пояса эргорюкзака, он не сидит на нем. Попка малыша нависает над поясом, немного его перекрывая.
Колени малыша чуть выше попы и обязательно образуют правильную букву М при посадке в эргорюкзак.
Нет никаких складок на спинке эргорюкзака, ткань хорошо натянута.
Ручки малыша — под лямками эргорюкзака.
Лямки эргорюкзака затянуты стропами плотно, но не перетянуты. Прогиба в пояснице малыша быть не должно, спинка в эргорюкзаке образует правильную дугу.
Проконтролируйте симметричное расположение ребенка в эргорюкзаке.
Несмотря на то что слинг и эргорюкзак сконструированы так, что нагрузка на позвоночник и тазовые кости родителя распределяется оптимально, носить ребенка постоянно тяжело. Поэтому слинг и эргорюкзак — это средства комфортного переноса малыша, когда нет возможности взять коляску.
Мамы не должны носить ребенка в слинге постоянно еще и потому, что физическая и психологическая сепарация (отделение) ребенка от матери — это нормальный физиологический процесс, который не менее важен для ребенка, чем контакт с ней. Постоянное ношение ребенка в слинге и эргорюкзаке создает ненужную физическую и эмоциональную нагрузку и на ребенка, и на маму.
Ирина Бут-Гусаим
ортопед-травматолог детской клиники ЕМС, кандидат медицинских наук
Слинги и рюкзаки нужны в первую очередь родителям, а не ребенку. Это приспособления, которые помогают в уходе за ребенком. Это физиологичный, удобный способ переноски ребенка в случае, когда необходимо иметь свободные руки или невозможно использовать коляску. Кроме того, слинги и рюкзаки снимают нагрузку с плеч и спины родителей, распределяя вес ребенка более равномерно по сравнению с тем, когда вы носите ребенка на руках.
Вариантов этих приспособлений может быть много: слинги, кенгуру и эргорюкзаки. На руках ребенка носят с самого рождения, поэтому носить ребенка в слинге или эргорюкзаке тоже можно с рождения. Для этого в эргорюкзаке имеются специальные вставки для детей до трех месяцев, которые поддерживают ребенку голову.
А до какого возраста вы будете его там носить, зависит только от вас. Даже ребенка, который умеет ходить (от 12 до 18 месяцев), можно периодически сажать в рюкзак или слинг на длительных прогулках, во время которых он может устать и попроситься на ручки.
А вот ответить на вопрос, как долго можно носить ребенка в слинге, поможет другой вопрос. Как долго вы бы носили ребенка на руках? Не думаю, что это постоянное и непрерывное ношение. Есть необходимость — взяли ребенка на руки. Нет такой необходимости — ребенок занят своим делом, а не висит на маме или папе. Все-таки слинг — это удобный способ переноски ребенка, но не место его жительства. Поэтому не надо утром надевать слинг и жить с ребенком в нем с утра до вечера.
иллюстрация: Даша Кошкина
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