Для начала разберемся, в чем сходство и в чем отличие эргорюкзака и слинга. Эргорюкзак позволяет родителям с комфортом носить своего малыша рядом с собой в физиологически правильном положении. По сути, это усовершенствованный слинг. Слинг — это кусок эластичной ткани, которая наматывается определенным образом на торс, позволяя носить малыша в физиологичном положении. Слинг полностью можно подстроить под параметры вашего ребенка. Но чтобы правильно намотать слинг, нужно тренироваться.

Эргорюкзак более прост в использовании, но менее адаптирован под физические параметры ребенка. Поэтому использовать эргорюкзак лучше с четырех месяцев, когда ребенок уверенно держит голову, опирается на предплечья и у него сформированы тазобедренные суставы, сделано УЗИ тазобедренных суставов, ребенок осмотрен ортопедом и исключен риск дисплазии тазобедренных суставов.

Малышей, у которых при осмотре выявлен риск развития дисплазии тазобедренных суставов во время диспансерного осмотра в возрасте одного месяца, рекомендуется носить в слинге, тщательно подстраивая его под физические параметры ребенка. Как определить, физиологично ли положение малыша в слинге и эргорюкзаке? Необходимо обращать внимание на следующие критерии:

Ребенок не упирается в верхнюю часть пояса эргорюкзака, он не сидит на нем. Попка малыша нависает над поясом, немного его перекрывая.

Колени малыша чуть выше попы и обязательно образуют правильную букву М при посадке в эргорюкзак.

Нет никаких складок на спинке эргорюкзака, ткань хорошо натянута.

Ручки малыша — под лямками эргорюкзака.

Лямки эргорюкзака затянуты стропами плотно, но не перетянуты. Прогиба в пояснице малыша быть не должно, спинка в эргорюкзаке образует правильную дугу.

Проконтролируйте симметричное расположение ребенка в эргорюкзаке.

Несмотря на то что слинг и эргорюкзак сконструированы так, что нагрузка на позвоночник и тазовые кости родителя распределяется оптимально, носить ребенка постоянно тяжело. Поэтому слинг и эргорюкзак — это средства комфортного переноса малыша, когда нет возможности взять коляску.

Мамы не должны носить ребенка в слинге постоянно еще и потому, что физическая и психологическая сепарация (отделение) ребенка от матери — это нормальный физиологический процесс, который не менее важен для ребенка, чем контакт с ней. Постоянное ношение ребенка в слинге и эргорюкзаке создает ненужную физическую и эмоциональную нагрузку и на ребенка, и на маму.