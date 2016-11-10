Сегодня отовсюду мы слышим о том, что близкое и продолжительное общение с мамой — важнейший опыт в жизни малыша. Однако жизнь устроена иначе, и обстоятельства вынуждают нас прибегать к посторонней помощи и оставлять ребенка на какое-то время с другими людьми.

Если это ближайшие родственники (бабушки, дедушки и так далее), все достаточно просто: ребенок и так с ними знаком, и можно предсказать его поведение. Все сложнее, когда такой возможности нет и приходится обращаться за помощью к няням.

С психологической точки зрения сам факт пребывания ребенка с кем-то еще, кроме мамы, некритичен сам по себе. Если няня достаточно чуткая, внимательная к малышу, может тепло общаться с ним, а не только выполнять обслуживающую функцию, то это не будет вредить психике ребенка, как это может показаться на первый взгляд. Но тут возникает множество сомнений. Насколько легко ребенок воспримет разлуку с мамой? Насколько ему будет комфортно с малознакомым человеком, и вообще — дорос ли он до этого? С какого возраста точно можно оставлять детей с нянями?

К сожалению, однозначно ответить на этот вопрос невозможно, так как дети развиваются в своем темпе, и то, что легко для одного в шесть месяцев, будет неприятно другому и в два года. Если провести опрос знакомых или написать такой вопрос на фейсбуке, то вы наверняка найдете примеры и того и другого: кто-то оставлял с няней детей чуть ли не с рождения и никаких сложностей не заметил, кто-то таскал с собой во все поездки до пяти лет.

Тем не менее есть несколько критериев, которые стоит учитывать, чтобы общение с няней было психологически безопасно для ребенка.

Сила привязанности. Мама в раннем детстве — самый близкий человек. Ребенок узнает ее не только внешне, но и по звуку голоса, запаху. Умение общаться с другими людьми и успокаиваться с их помощью развивается постепенно и приходит не сразу.

Поэтому если вы задумываетесь о том, чтобы оставить ребенка с няней, имеет смысл оценить, насколько просто ему с другими людьми, кроме вас. Могут они его успокоить в принципе? Насколько часто им требуется ваша помощь? Сколько времени им требуется? Могут ли другие люди уложить ребенка спать или это происходит только с вами?

Чем выше потребность ребенка в близости с мамой, тем больше времени стоит закладывать на его адаптацию к новым взрослым. И наоборот.

Грудное вскармливание. Дополнительное условие, которое важно иметь в виду при планировании. Если ребенок ест только молоко, то и разлука с мамой не может продлиться дольше перерыва между кормлениями. Если он ест из бутылочки, то тогда можно сцеживаться, и это увеличит срок отсутствия мамы. Также нежелательно совмещать длительный мамин отъезд (например, в отпуск) и отлучение от груди, так как это дополнительный стресс. Прекратить грудное вскармливание лучше за месяц или два до поездки.

Сроки перехода. Жизненные обстоятельства у всех очень разные, и иногда приходится менять привычный уклад довольно быстро. Для впечатлительных, эмоциональных детей это станет лишней нагрузкой, внезапные изменения им трудны.

Доверие к няне. Если мы оставляем ребенка с чужим человеком, то важно чувствовать уверенность в том, что это безопасно. Если нас беспокоит то, как няня общается с ребенком, как себя ведет, то и ребенок это почувствует. Дети тонко улавливают наше напряжение, и тогда им сложнее привыкнуть к новому человеку.

Подводя итог, хочу сказать, что внимательное отношение к потребностям ребенка, понимание его индивидуальных особенностей и тщательный подбор няни помогут сделать их общение легким и необременительным для всех.