Детский вопросС какого возраста ребенку можно давать планшет?
С помощью экспертов продолжаем отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Часто дети, которые еще толком не умеют говорить и ходить, уже виртуозно пользуются гаджетами. Это не удивительно, ведь развивающие и игровые приложения разрабатываются для детей от шести месяцев. Вопросы, нужно ли давать ребенку планшеты и телефоны, как часто это стоит делать и с какого возраста, беспокоят родителей и вызывают нешуточные споры.
Мы спросили у психологов и педиатра, что они думают о гаджетах в детских руках.
Дарья Грошева
психолог
Прежде чем рассуждать на тему вреда и пользы современных гаджетов, давайте посмотрим на себя. Сколько времени вы проводите в своем ноутбуке, планшете, телефоне? Ребенок копирует вас, и чем он младше, тем больше и четче, и, пока вы там, он тоже будет тянуться в виртуальную реальность. А там есть достаточное количество развивающих игр, которые ребенку от шести месяцев до года будут более чем интересны.
Все пазлы, цифры, алфавит, лабиринты, а также творческие игры, звуки леса, животных, окружающий мир, игры на внимание, где нужно поймать убегающий объект, — это нормально. Ребенку вообще все интересно, особенно взрослые штучки.
Я не могу судить о вреде излучения от экрана, но во избежание последствий вы можете дозировать время, проведенное за игрой. Например, даете ребенку нажимать на экран, когда телефон звонит (пальчиком, рука в руке), фотографируетесь с ним — это удивительное и прекрасное приключение для малыша.
Ограничивайте время, проведенное в виртуальной игре: сейчас он играет полчаса, потом он сам откладывает телефон (рука в руке, вы ему помогаете) и занимается другими делами. Разделите сами для себя то время, которое вам кажется оптимальным. Совсем лишать ребенка знакомства с гаджетами неразумно, так как в современном мире он так или иначе с этим столкнется и проводником будете не вы.
Будьте интереснее гаджетов. Чем старше становится ребенок, тем сильнее его познавательная потребность и желание покорять мир, в котором он живет, тем больше он нуждается в авторитетах и доверии. Но часто взрослому самому неинтересно играть с ребенком.
Бывает и так, что запретов становится слишком много, а компромиссов —слишком мало, и тогда мир игр является альтернативой реальности. Там лучше, свободнее, интереснее, там его лучше понимают. Подростки увлекаются компьютерными играми потому, что они там получают все, чего им так не хватает: общение, самореализацию, творчество. И здесь дело не в том, что это поголовное явление, а в том, что заменить игры нечем. Если родители будут участвовать в жизни своих детей и развивать их реальные интересы, то компьютерные игры не будут такими всепоглощающими.
Алена Железняк
детский психолог
Очень соблазнительно — дать ребенку планшет и выкроить свободные полчаса или спокойный обед в кафе. Но до двух лет этим средством лучше не пользоваться. Не спорю, что есть огромное количество красивых и полезных приложений. И нет ничего плохого в том, чтобы показывать их ребенку.
Но тут есть важный момент: ребенок не должен находиться с планшетом один на один. Гораздо лучше, если мама или папа будут вместе с малышом изучать программы. Дело в том, что дети младшего возраста очень привязаны к родителям. Именно родители учат ребенка всему, окружают его заботой, дают ощущение защищенности. Если всему новому ребенка начнет учить планшет, то доверие к родителям окажется под вопросом. В будущем это может привести к проблемам в отношениях и поведении.
Ольга Петина
педиатр клиники
«К+31»
В первые годы жизни ребенок очень активно развивается, познает мир и растет. Помогать в этом ему должны внешние стимулы из реального мира — игры, игрушки, которые можно потрогать, рассказы родителей, а не виртуальная реальность.
Давать играть с планшетом лучше после двух лет, когда у ребенка появляются осознанные действия, но не более часа в день. Для детей дошкольного возраста — не более двух часов в день.
Иллюстрация: Настя Григорьева
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