Прежде чем рассуждать на тему вреда и пользы современных гаджетов, давайте посмотрим на себя. Сколько времени вы проводите в своем ноутбуке, планшете, телефоне? Ребенок копирует вас, и чем он младше, тем больше и четче, и, пока вы там, он тоже будет тянуться в виртуальную реальность. А там есть достаточное количество развивающих игр, которые ребенку от шести месяцев до года будут более чем интересны.

Все пазлы, цифры, алфавит, лабиринты, а также творческие игры, звуки леса, животных, окружающий мир, игры на внимание, где нужно поймать убегающий объект, — это нормально. Ребенку вообще все интересно, особенно взрослые штучки.

Я не могу судить о вреде излучения от экрана, но во избежание последствий вы можете дозировать время, проведенное за игрой. Например, даете ребенку нажимать на экран, когда телефон звонит (пальчиком, рука в руке), фотографируетесь с ним — это удивительное и прекрасное приключение для малыша.

Ограничивайте время, проведенное в виртуальной игре: сейчас он играет полчаса, потом он сам откладывает телефон (рука в руке, вы ему помогаете) и занимается другими делами. Разделите сами для себя то время, которое вам кажется оптимальным. Совсем лишать ребенка знакомства с гаджетами неразумно, так как в современном мире он так или иначе с этим столкнется и проводником будете не вы.

Будьте интереснее гаджетов. Чем старше становится ребенок, тем сильнее его познавательная потребность и желание покорять мир, в котором он живет, тем больше он нуждается в авторитетах и доверии. Но часто взрослому самому неинтересно играть с ребенком.

Бывает и так, что запретов становится слишком много, а компромиссов —слишком мало, и тогда мир игр является альтернативой реальности. Там лучше, свободнее, интереснее, там его лучше понимают. Подростки увлекаются компьютерными играми потому, что они там получают все, чего им так не хватает: общение, самореализацию, творчество. И здесь дело не в том, что это поголовное явление, а в том, что заменить игры нечем. Если родители будут участвовать в жизни своих детей и развивать их реальные интересы, то компьютерные игры не будут такими всепоглощающими.