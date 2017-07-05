Детский вопросЧем опасны детские средства типа «Калгель»?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
«Режутся зубки, что делать?» — один из самых частых запросов у молодых родителей и ночной кошмар в семьях с младенцами. На некоторых сайтах до сих пор можно встретить рекомендации по использованию обезболивающих гелей с содержанием лидокаина — «Калгеля», «Дентинокса» и других. The Village рассказывает, почему этим советам нельзя следовать и как облегчить боль при прорезывании зубов у детей до года.
Наталья рашидовна
ВАСИЛЬЕВА
педиатр
Детские гели на основе лидокаина опасны классическими побочными эффектами лидокаина, который, кроме своего местного обезболивающего эффекта, является и антиаритмиком — препаратом для лечения некоторых нарушений ритма сердца. Кроме того, при применении лидокаинсодержащих гелей у детей наблюдались и иные нежелательные явления: судороги, нередко приводящие к черепно-мозговым травмам, нарушение дыхания, глотания и — наиболее грозные осложнения — нарушения ритма сердца и смерть.
Строго говоря, подобные гели малоэффективны. Эффект местноанестезирующих препаратов обусловлен их местным действием, в ротовой полости они смываются слюной и сглатываются ребенком, что приводит к очень кратковременному обезболивающему эффекту.
Следует учитывать, что форма геля не очень удобна для применения: не все родители читают инструкцию по дозировке геля в миллиметрах, частоте использования и прочее. То есть опасность передозировки таких гелей достаточно большая. Предсказать проаритмогенный эффект препарата вообще довольно сложно. Соответственно, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) при своем запрете ориентировалось на соотношение вреда и пользы данного препарата. Грубо говоря, от боли при прорезывании зубов мы не ждем серьезных осложнений, поэтому применение препарата, способного приводить к вышеперечисленным осложнениям и даже смерти, представляется неразумным.
Рузанна Игоревна Аванесян
педиатр клиники «Фэнтези», кандидат медицинских наук
Сразу хочу сказать: мы в своей практике давно не используем гели с лидокаином. Еще в июне 2014 года на сайте для врачей medscape.com была опубликована информация об их опасных побочных эффектах. Гели с лидокаином (например, «Калгель», «Камистад», «Дентинокс») при передозировке могут вызвать нарушение сердечной проводимости, вплоть до остановки сердца у ребенка. Еще один серьезный побочный эффект — судороги. Также есть данные, что гели с лидокаином могут влиять на состав гемоглобина и способность крови переносить кислород. Передозировка же может случиться очень просто. Дело в том, что все эти гели дают очень краткий и незначительный эффект, облегчая состояние ребенка буквально на пару минут. Из-за чего родителям снова и снова приходится мазать гелем десны ребенка, а это очень опасно.
Вот что я советую своим пациентам в соответствии с международными рекомендациями:
Игрушки-прорезыватели с жидким содержимым — предварительно их нужно положить в холодильник. Правда, эффект тоже незначительный, но они точно безопасны.
Родители могут сделать массаж десен пальцем.
Ребенку постарше можно дать погрызть сушку — в присутствии родителей, чтобы не подавился.
Если ребенок плачет и не может уснуть, можно дать ему дать парацетамол или ибупрофен (максимум два раза в день, дозировка — в два раза меньше, чем для снижения температуры). Такое лечение возможно в острый период — он длится один-два дня, дальше боль в деснах проходит самостоятельно, и обезболивающие не нужны.
Хочу немного успокоить и поддержать родителей: прорезывание зубов — это всегда кратковременный эпизод, который нужно просто переждать и пережить. Острый период пройдет быстро, не стоит бежать в аптеку и скупать все возможные лекарства.
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