Сразу хочу сказать: мы в своей практике давно не используем гели с лидокаином. Еще в июне 2014 года на сайте для врачей medscape.com была опубликована информация об их опасных побочных эффектах. Гели с лидокаином (например, «Калгель», «Камистад», «Дентинокс») при передозировке могут вызвать нарушение сердечной проводимости, вплоть до остановки сердца у ребенка. Еще один серьезный побочный эффект — судороги. Также есть данные, что гели с лидокаином могут влиять на состав гемоглобина и способность крови переносить кислород. Передозировка же может случиться очень просто. Дело в том, что все эти гели дают очень краткий и незначительный эффект, облегчая состояние ребенка буквально на пару минут. Из-за чего родителям снова и снова приходится мазать гелем десны ребенка, а это очень опасно.

Вот что я советую своим пациентам в соответствии с международными рекомендациями:

Игрушки-прорезыватели с жидким содержимым — предварительно их нужно положить в холодильник. Правда, эффект тоже незначительный, но они точно безопасны.

Родители могут сделать массаж десен пальцем.

Ребенку постарше можно дать погрызть сушку — в присутствии родителей, чтобы не подавился.

Если ребенок плачет и не может уснуть, можно дать ему дать парацетамол или ибупрофен (максимум два раза в день, дозировка — в два раза меньше, чем для снижения температуры). Такое лечение возможно в острый период — он длится один-два дня, дальше боль в деснах проходит самостоятельно, и обезболивающие не нужны.

Хочу немного успокоить и поддержать родителей: прорезывание зубов — это всегда кратковременный эпизод, который нужно просто переждать и пережить. Острый период пройдет быстро, не стоит бежать в аптеку и скупать все возможные лекарства.