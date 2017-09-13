Мир старшего ребенка кардинально меняется с рождением младшего. И как бы мы ни готовили его заранее к этому событию, день рождения второго ребенка — это начало сложной полосы противоречий для первого. И только в наших силах сделать этот переход более мягким и легким для него, а отношения между своими детьми крепкими и нежными.

Самое главное — не ругать старшего ребенка и не кричать на него. Подобное поведение — это крик о помощи, желание достучаться до самых любимых в его жизни людей — родителей. Что действительно необходимо — дарить детям в равной степени свою любовь и внимание, показывать им, насколько каждый для вас важен, уникален и неповторим. Нужно буквально выписать достоинства каждого своего ребенка и акцентировать на них внимание. Не просто замечать, а говорить об их сильных сторонах, хвалить за успехи, обозначать важность их целей и увлечений.

Есть семь простых вещей, которые нужно объяснить ребенку — эти правила помогут если не избежать проявлений детской ревности, то хотя бы сделать их минимальными.

«Мама любит меня по-прежнему»

Первое и самое главное — это уделять как можно больше внимания, любви и заботы старшему ребенку, особенно когда малыш еще довольно мал и его образ жизни позволяет это делать. Можно миллион раз говорить, как сильно мы любим своих детей, но если ребенок этого не чувствует, то он никогда нам не поверит. Поэтому с самого дня рождения малютки старший должен поверить в то, что мамина любовь не изменилась и ее не стало меньше. Наоборот, расскажите ему, как вы скучали без него в роддоме и как хотите его обнять. А чтобы сделать знакомство теперь уже двоих своих детей приятнее, подарите первенцу настоящий подарок от его младшего братика или сестренки.

Парные отношения

Счастливая семья — это семья, в которой все отношения выстроены попарно. Это гармония между мамой и старшим ребенком, между мамой и младшим ребенком, между папой и каждым из детей по отдельности, между самими детьми и, конечно, мамой и папой, ведь именно они являются костяком семьи. Тогда вся семья в целом будет чувствовать себя единым организмом, сильным и сплоченным.

Добиться этого не так уж сложно. Например, выбирать один или два дня в месяц, когда мама с дочкой проводят целый день вместе в парке, спа или кино, в то время как папа с сыном увлекаются занятиями для мальчиков. Так же и с чтением перед сном — это по-особенному теплые мгновения для ребенка: почитали книжку, полежали вместе в обнимку, немножко поговорили о прошедшем дне и пожелали друг другу спокойной ночи.

Совместное планирование выходных

Важно спрашивать ребенка, как бы он хотел провести предстоящие выходные. Учитывайте интересы каждого, но при этом помните, что семья — это не только выстраивание пространства вокруг детей: мама и папа тоже имеют право на личные увлечения, хобби и интересы.

Помощь старшего в уходе за малышом

Допустим, если он хочет подержать младенца на ручках, то можно усадить его на диван так, чтобы это было безопасно для обоих детей. Безусловно, старший ребенок может нечаянно навредить младшему, и проявлять осторожность здесь особенно важно, но это должно быть наше внутреннее беспокойство, а не внешнее, которым особенно легко отпугнуть ребенка от маленького брата или сестры. Задача родителей — предупреждать инициативу старшего и заранее готовить подушку безопасности для приятного общения обоих детей.

Особая миссия — быть старшим

Объясните ребенку, как важно быть старшим. Это не только большая ответственность, но и куча возможностей. Если акцентировать внимание на позитивной составляющей старшинства, ребенок и сам посмотрит на эту ситуацию не с позиции жертвы, а с позиции человека, которому очень повезло. Повезло так, как никогда не повезет его младшему брату или сестре. А потому нет повода для ревности и обид.

Общение на языке эмоций

Когда ребенок лучше понимает свои чувства и чувства окружающих, он легче переносит не только сложности с рождением второго малыша, но и все остальные трудности, которые могут возникнуть его в жизни. Поэтому важно озвучивать эмоции и проговаривать их. Например, «Я знаю, что тебе грустно из-за того, что у нас не получилось сегодня погулять в парке» или «Ты злишься, потому что у тебя отняли игрушку, но мы можем поиграть в другую интересную игру».

Отсутствие жестких правил и ограничений

Первые несколько месяцев — это сложный этап адаптации для всей семьи. Важно понимать, что старший ребенок все равно остается ребенком, и с появлением младшего эта детскость может приобрести новые краски. Например, старший начинает подражать младшему: сюсюкает, неправильно произносит слова, снова берет соску или становится замкнутым или плаксивым. Главное тут — не раздражаться, а определить для себя, что вы готовы позволить, а что все-таки является перебором.