Я считаю, что глажка детского белья — это в первую очередь вопрос эстетики и смягчения тканей после стирки. Конечно, большинство мам гладят детские вещи, но кто-то делает это в штатном режиме, а кто-то придает слишком большое значение мероприятию. Стоит ли оно того?

Я рекомендую гладить детское белье так же, как и взрослое: достаточно прогладить его с одной стороны — лучше с внутренней, для смягчения ткани, заломов и швов. Гладить детские вещи, чтобы убить лишние микробы, действительно важно только для детей с серьезными заболеваниями кожи, когда она постоянно трескается, воспаляется и не выполняет должным образом защитную функцию. Обычному здоровому ребенку сверхзащита от микробов не только не нужна, но и вредна: малыш должен встречаться с минимальным количеством микроорганизмов для формирования крепкого иммунитета. Поверьте, ребенок получит гораздо больше микробов с рук взрослого, только что державшего тот же мобильный телефон, чем от выстиранной, но не проглаженной одежды.

И конечно, тщательная двухсторонняя глажка белья для обычного здорового ребенка — это ритуал, который успокаивает тревожную маму и придает ей уверенности. Если маме это нужно и у нее есть время заняться глажкой, то почему нет?