Детский вопросНужно ли гладить детские вещи?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
В вопросе, гладить детские вещи или нет, мамы обычно делятся на два враждующих лагеря: одни утверждают, что только так можно избавиться от опасных микробов и бактерий; другие — что в этом нет никакой необходимости, а время, потраченное на монотонные упражнения с утюгом, лучше использовать для игр с малышом или отдыха. The Village узнал у педиатра и многодетной мамы, что они об этом думают.
Татьяна Буцкая
педиатр
Я считаю, что глажка детского белья — это в первую очередь вопрос эстетики и смягчения тканей после стирки. Конечно, большинство мам гладят детские вещи, но кто-то делает это в штатном режиме, а кто-то придает слишком большое значение мероприятию. Стоит ли оно того?
Я рекомендую гладить детское белье так же, как и взрослое: достаточно прогладить его с одной стороны — лучше с внутренней, для смягчения ткани, заломов и швов. Гладить детские вещи, чтобы убить лишние микробы, действительно важно только для детей с серьезными заболеваниями кожи, когда она постоянно трескается, воспаляется и не выполняет должным образом защитную функцию. Обычному здоровому ребенку сверхзащита от микробов не только не нужна, но и вредна: малыш должен встречаться с минимальным количеством микроорганизмов для формирования крепкого иммунитета. Поверьте, ребенок получит гораздо больше микробов с рук взрослого, только что державшего тот же мобильный телефон, чем от выстиранной, но не проглаженной одежды.
И конечно, тщательная двухсторонняя глажка белья для обычного здорового ребенка — это ритуал, который успокаивает тревожную маму и придает ей уверенности. Если маме это нужно и у нее есть время заняться глажкой, то почему нет?
Светлана Хамада
мама шести мальчиков, фотограф, блогер
Я почти никогда не глажу детское белье. Не гладила пеленки, распашонки и подобное. Микробов мы не боимся — я не фанат стерильности. Мне кажется, что раньше, когда не было памперсов, глажка была необходима: детей пеленали в многоразовые пеленки, и их нужно было кипятить и гладить. Сейчас же такой необходимости нет.
Глажка отнимает слишком много времени, поэтому я свела ее к минимуму и глажу только вещи на выход: в школу, например, не отпущу детей в мятой рубашке и без стрелочек на брюках. Вот несколько простых правил, которых я придерживаюсь:
Чтобы меньше гладить, я ставлю сушку в стиральной машине на 400–450 оборотов (чтобы белье не пересушивалось), встряхиваю вещи, а затем расправляю и развешиваю так, чтобы не было лишних заломов на ткани.
Если пользуюсь прищепками, то прихватываю ими за шов. Рубашки сушу на плечиках.
Когда белье высохнет, я обязательно его складываю «как в магазине». В таком виде храню в шкафу.
При покупке стараюсь выбирать одежду из мягкого хлопка. Чем плотнее хлопок, тем он более мятый после стирки — на некоторых вещах даже утюг не очень помогает. Синтетику не покупаю. Отдаю предпочтение известным брендам, которые производят одежду для детей и контролируют ее качество.
обложка: Даша Долгополова
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