Поллинозом называют аллергическое заболевание, когда иммунная система неадекватно сильно реагирует на определенный аллерген и, как следствие, запускает каскад защитных реакций. Они могут проявляться заложенностью носа, зудом носа и неба, приступами чихания, мучительным кашлем из-за стекания слизи по задней стенке глотки, а также покраснением и зудом глаз. В связи с нарушением дыхания и сна страдают также и когнитивные функции: возникает раздражительность, повышенная утомляемость, низкая работоспособность, склонность к депрессии. Поллиноз может развиться в любом возрасте — как в первые месяцы жизни, так и в 90 лет, например.

Как отличить насморк при ОРВИ или прорезывании зубов от аллергического?

Любой насморк, который длится дольше двух недель, требует осмотра врача, который сможет провести на приеме качественную диагностику — по ряду клинических признаков, данных анамнеза и по характерным жалобам. Так, для поллиноза характерна симметричная заложенность носа, которой будут сопутствовать обильные прозрачные слизистые выделения, зуд в глазах, носовых ходах и на небе. А то, что у детей из-за прорезывания зубов может быть температура и заложенность носа, является распространенным заблуждением. Скорее, стресс от столь неприятного процесса является фоном для респираторных вирусных инфекций, ведь дети особенно уязвимы для стрессовых факторов.

Но все же при ОРВИ есть и свои ключевые признаки. Обычно это острое начало, отсутствие зуда, слизистые выделения не прозрачные, а соответствуют этапам вирусной инфекции от прозрачных и зеленых и до коричневых. Насморк редко продолжается дольше одной недели, если не было новой вирусной инфекции. В то же время заложенность носа может быть также из-за других причин: отек из-за гипертрофии аденоидных вегетаций, полипов полости носа и даже вазомоторного ринита, когда слизистая повреждается от использования капель, которые совершенно для носа не приспособлены, или злоупотребления сосудосуживающими препаратами. Поставить правильный диагноз — это задача врача, и иногда для этого потребуются дополнительные исследования.

Как мониторить аллергофон в Москве?

Есть сайты, которые по ключевым показателям могут не только обозначить «географию цветения», но и составить прогноз на ближайшее время. Для Москвы, например, можно пользоваться онлайн-картой проекта «Пыльца Club», у них также есть мобильное приложение. Подобную карту запустил и сервис «Яндекс.Погода»: пользователи могут ознакомиться с показателями концентрации и распределения пыльцы в воздухе не только в Москве, но и на большей территории Европейской части России.

Каковы методы лечения поллиноза?

Лечение полиноза эффективнее начать за несколько дней до сезона цветения. Схема лечения зависит от выраженности симптомов и тяжести заболевания. Международные согласительные документы рекомендуют ступенчатую терапию: от антигистаминных препаратов при легком течении заболевания до системных глюкокортикостероидов и биологической терапии при тяжелых формах.

Значительно поменяли подход к терапии в лучшую сторону местные стероиды, которые лишены системных эффектов, но предотвращают аллергическую реакцию на слизистых, а не устраняют последствия, как те же антигистаминные препараты. Препараты оказались настолько эффективны и безопасны, что многие международные медицинские сообщества рекомендуют их как первую линию терапии. Не уступают им по эффективности и местные антигистаминные спреи, которые представлены как средствами для носа, так и глазными каплями. Все больше данных о высокой эффективности комбинации топических стероидов и местных антигистаминных препаратов, которые уже давно вышли из рамок аллергологии и используются при многих ЛОР-заболеваниях. Большую роль играют препараты, которые блокируют не гистамин, а лейкотриены.

Что такое АСИТ?

Все же, несмотря на огромный арсенал препаратов при поллинозе, единственным методом лечения самой аллергии является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Суть его в том, что выявляется ключевой мажорный аллерген, который вводится в организм в микродозах. Таким образом, постепенно наращивая дозу, можно «усмирить» иммунную систему и добиться того, что аллергия исчезнет навсегда. Шанс избавиться от неприятной реакции организма с помощью данного лечения — около 80 %, но важным моментом является качество самих аллергенов и необходимость продолжать АСИТ и во время цветения. Сейчас доступны как подкожные аллергены, так и сублингвальные капли, и нет данных, указывающих на преимущество одного метода над другим.

Какие способы борьбы с поллинозом, кроме лекарственных препаратов, существуют?

Несмотря на красивые обещания владельцев соляных пещер, производителей фильтров для носа, различные лампы и множество подобных альтернативных методов, нет качественных исследований, которые доказывали бы их эффективность и безопасность.

Лучший немедикаментозный метод борьбы с аллергией — покинуть регион цветения: даже на борту самолета пациенты ощущают значительное облегчение. Правда, после возвращения изнуряющие симптомы очень быстро вернутся. Но современные препараты настолько эффективны, что необходимости в столь кардинальных переменах просто нет.

Как облегчить состояние ребенка при поллинозе?

В период цветения особенно актуальна тщательная гигиена: орошение носа физраствором после улицы, мытье рук и лица. Важно снимать уличную одежду по возвращении домой, а вот защитные маски не показали свою эффективность, так же как и очки. В это время стоит уменьшить контакт с домашними животными и мыть руки сразу после контакта: аллерген может накапливаться в шерсти, что, в свою очередь, может спровоцировать тяжелое обострение заболевания. Влажная уборка также помогает «очищать» помещение от аллергенов, а от «аккумуляторов» аллергенов — ковров или ковролина — лучше избавиться.

Помогают ли мойки воздуха для квартиры?

Мойки воздуха создают условия, при которых аллерген оседает, концентрация в воздухе за счет этого снижается, и «правильный» воздух положительно влияет на состояние слизистой, способствуя более быстрому очищению. С той же задачей успешно справляются банальные увлажнители воздуха. Убедительных данных по преимуществу очистительных систем я не встречал.

Что делать, если поллиноз у кормящей мамы?

Достаточно много препаратов доказали свою безопасность и эффективность при беременности и лактации. Это антигистаминные препараты с цетиризином в качестве действующего вещества, топические стероиды на основе будесонида и даже антилейкотриеновые препараты. Глазные и капли для носа с кромоглициевой кислотой — это не самые сильные средства против аллергии, но именно они широко используются при беременности в связи с очень высоким профилем безопасности. Естественно, терапию должен подобрать врач с учетом всех потенциальных рисков.

Как проводить вакцинацию при поллинозе?

Вакцинацию при поллинозе, так же как и при любом другом аллергическом заболевании, можно проводить сразу после достижения ремиссии.