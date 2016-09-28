Российское правительство поддержало законопроект о запрете на установку в стране бэби-боксов — специально оборудованных колыбелей, в которых мать может анонимно оставить ребенка, от которого она решила отказаться. Об этом автор инициативы Елена Мизулина сообщила на своем сайте.

Чиновники объяснили необходимость принятия соответствующих поправок положениями Конвенции о правах ребенка, которой придерживается и Россия. Из нее следует, что в стране не должно быть «специально создаваемых мест для оставления детей после рождения». Законопроект поддержали с учетом его доработки.

По мнению Мизулиной, государство не должно поощрять создание бэби-боксов, так как это ведет к росту числа отказников и нарушению права детей знать своих родителей, а также может способствовать развитию торговли людьми. За нарушение запрета юридических лиц предлагается штрафовать на сумму до 5 миллионов рублей либо приостанавливать деятельность организации на срок до 90 суток.

Бэби-бокс, или так называемое «окно жизни», — это специально оборудованное в медицинском учреждении место с окошком со стороны улицы и специальной кроваткой-колыбелью с внутренней стороны здания. Через окно ребёнка анонимно можно положить в кроватку. Через 30 секунд дверца блокируется, после чего снаружи её уже невозможно открыть. Около беби-бокса нет видеокамер и охраны. Об оставленном младенце внутри помещения узнают по тревожному звонку и миганию лампы. Первый такой бокс в России появился в 2011 году в Перми. Позже подобные «окна жизни» установили и в других городах.