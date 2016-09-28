Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова поддержала идею полностью запретить аборты. Об этом сообщает ТАСС.

Весь цивилизованный мир не первый год выступает против такого явления, как аборты, и мы поддерживаем эту позицию Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка в России

По мнению Кузнецовой, этот вопрос требует системного подхода. Она предлагает делать «основной упор на защиту традиционных семейных ценностей, поддержку материнства и семей с детьми, а также на помощь молодым семьям и совершенствование программ воспитания подрастающего поколения».

Одновременно с этим детский омбудсмен напомнила, что в России уже действует успешная система по профилактике абортов. По ее словам, в 2015 году врачам удалось отговорить от умерщвления плода 67 тысяч женщин.

Кузнецова решила вновь высказаться на тему абортов после того, как идею их запрета на всей территории России поддержали патриарх Кирилл и верховный муфтий Талгат Таджуддин. До назначения на пост уполномоченного по правам ребенка она неоднократно выступала против абортов. При этом Кузнецова и сама работала психологом по доабортному консультированию, а у ее фонда «Покров» есть соответствующая программа.