В торговом центре «Мега Белая Дача» в декабре откроется детский город профессий «Кидбург», четвертый по счету в Москве. Об этом The Village рассказали представители проекта.

В новом «Кидбурге», который станет флагманским в России, можно будет освоить в игровой форме более 70 профессий. Для этого проекта в «Меге» создали новые игротеки: «подводная лодка», «полярная станция», «железная дорога», «сферический кинотеатр», «центр космического туризма», «школа выживания» и «служба ЖКХ».

Дети от полутора до четырех лет смогут посетить квартал профессий «Кидбуржонок» с «мини-фермой», «станцией МЧС», «больницей», «стройкой», «столярной мастерской» и «кораблем». Также на территории городка будет открыт детский театр.

Это десятый детский город профессий «Кидбург» в России. В Москве «Кидбурги» можно найти в Центральном детском магазине на Лубянке, в торговом центре «Ривьера» и в торговом центре «Zeленопарк».