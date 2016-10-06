Временная комиссия Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса предложила запретить изымать детей из семьи без соответствующего решения суда. Об этом сообщает газета «Известия».

Сейчас правила изъятия ребенка из семьи устанавливаются региональными властями. Органы опеки и попечительства могут забрать ребенка на основании местного нормативного правового акта, но обязательно уведомив о случившемся прокурора. Также им необходимо в течение недели обратиться в суд с иском о лишении или ограничении родительских прав.

В новой редакции статьи 77 Семейного кодекса планируется прописать, что решение об изъятии ребенка из семьи может принять только суд. Законодателям потребуется детально проработать новую процедуру, так как не в каждом поселке есть федеральный судья, который может оперативно, предположительно — в течение суток, отреагировать на ситуацию. Также придется внести изменения и в законодательство, регулирующее работу полиции. Не исключено, что в итоге полномочия по изъятию детей из семьи могут передать именно полицейским.

В Общественной палате считают, что и сами сотрудники органов опеки и сами были бы рады, если бы ответственность за решение об изъятии детей лежала не на них, а на судьях. «У судей есть длительная подготовка, квалификационные экзамены, а в органы опеки идут люди с разным опытом и видением жизни», — отметили преимущества нового подхода в ОП.

Более детальное обсуждение поправок на уровне Совета Федерации запланировано на 27 октября.