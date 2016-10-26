В Москве 26 октября открывается архитектурный детский сад от детской студии Archpoint. Об этом The Village сообщили организаторы.

По словам создателей, основная идея архитектурного детского сада — научить ребенка с раннего возраста эстетическому взгляду на мир и заложить базу для будущей творческой профессии. Программа рассчитана на детей от двух с половиной до шести лет. В саду будут проводить занятия по архитектуре и дизайну, английскому языку, математике, окружающему миру и грамоте. В творческих мастерских дети смогут попробовать себя в архитектуре, дизайне, скульптуре, живописи.

Для детей старшего возраста организуются курсы. Каждый день с 14 до 18 часов будет работать «Творческая продленка», где у детей будет время на выполнение школьного домашнего задания. Также запустится «Школа дизайна для мам», которая не имеет возрастных ограничений и будет доступна по будням с 18 до 19 часов.

Студия создана семьей архитекторов, Анжелой Моисеевой и Валерием Лизуновым, основателями бюро Archpoint.

Пробные занятия будут проводиться бесплатно. В будние дни занятия будут проходить с 09:00 до 13:00 в студии по адресу Хорошёвское шоссе, 46, а в пятницу — в Музее Москвы.

Узнать подробнее о детском саде и найти расписание занятий можно на официальной странице проекта в Facebook.