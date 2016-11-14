Московские власти решили пересмотреть подход к организации детского отдыха после произошедшей летом 2016 года трагедии на Сямозере. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, мэрия «очень не хочет больше брать на себя ответственность за детей», поэтому деньги на их отдых планируется перечислять самим родителям, а не лагерям и другим заведениям, занимающимся организацией летнего досуга. При этом родители смогут не отчитываться о потраченных средствах.

Например, часть детей хочет отдыхать у бабушки на даче, и мы не могли им дать на это деньги, а заставляли куда-то ехать. Сейчас они смогут поехать туда с деньгами Источник в мэрии Москвы

Власти рассматривают варианты полной и частичной монетизации отдыха детей из малообеспеченных семей, инвалидов и других льготных категорий. В обоих случаях ответственность за ребенка будут полностью нести родители. При этом при полной монетизации расходы властей по соответствующей статье вырастут сразу в несколько раз, так как сертификаты захотят получить очень многие семьи. Сейчас в Москве зарегистрированы 240 тысяч детей-льготников, на отдых которых планируется выделять от 35 до 50 тысяч рублей. При частичной же монетизации с ограниченной поддержкой дефицит сертификатов вызовет массовые недовольства граждан.

В пресс-службе мэрии Москвы подтвердили, что власти рассматривают некоторые нововведения «с точки зрения адресного подхода к различным группам населения». Предполагается, что новые правила вступят в силу уже в 2017 году.

18 июня 2016 года 47 детей из оздоровительного лагеря «Парк-отель „Сямозеро“» в Карелии отправились в сплав в сопровождении педагогов. Из-за шторма их лодки перевернулись и утонули. В результате инцидента погибли 14 школьников в возрасте 12–14 лет. Контрактом на обеспечение детского отдыха занимался московский департамент труда и соцзащиты.