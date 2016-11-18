Московские власти собираются предложить родителям право выбора между льготной путевкой и ее денежной компенсацией. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Поскольку часть родителей недовольны путевками, мы предлагаем им выбор: хотите путевку — вот вам путевка, а не хотите — мы вам даем компенсацию, столько, сколько стоит путевка.

И дальше — покупайте куда хотите. Хотите в «Орленок» — доплачивайте и езжайте Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы

Таким образом, чиновники отказались от обсуждавшейся ранее идеи по полной монетизации детского отдыха. «Инвалиды, сироты и все дети, которые находятся под патронатом социального департамента, останутся на путевках в натуральном виде, и там ничего не меняется. Мы будем как покупали, так и покупать», — добавил Печатников.

При этом он отметил, что сейчас власти пытаются решить еще одну проблему, связанную с организацией летнего отдыха. Она заключается в том, что зачастую из года в год путевками пользуются одни и те же люди. «40 % каждый год ездят, а некоторым не достается. То есть если вы поехали в этом году, то в следующем году могут поехать и другие. Должна быть какая-то социальная справедливость», — заявил чиновник.

Министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин отметил, что впоследствии такая же схема с частичной монетизацией детского отдыха по желанию самих родителей может быть внедрена и в других регионах России, так как все они сталкиваются со схожими проблемами.

В ноябре стало известно, что в Москве решили пересмотреть подход к организации детского отдыха после произошедшей летом 2016 года трагедии на Сямозере. В частности, чиновники предложили переводить деньги самим родителям, а не лагерям и другим заведениям, занимающимся организацией летнего досуга. Это позволило бы властям не отвечать за безопасность детей.

18 июня 2016 года 47 детей из оздоровительного лагеря «Парк-отель „Сямозеро“» в Карелии отправились в сплав в сопровождении педагогов. Из-за шторма их лодки перевернулись и утонули. В результате инцидента погибли 14 школьников в возрасте 12–14 лет. Контрактом на обеспечение детского отдыха занимался московский департамент труда и соцзащиты.