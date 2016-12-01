Министр здравоохранения России Вероника Скворцова указала на вред, который младенцам могут принести бэби-боксы — специально оборудованные колыбели, в которых мать может анонимно оставить ребенка, от которого она решила отказаться. Ее слова приводит агентство «Интерфакс».

Когда ребенка в бэби-бокс опускают, он оказывается в полной темноте. Причем его попадание туда сопровождается очень пронзительным тонким сигналом, который иногда приводит к различным функциональным нарушениям Вероника Скворцова, министр здравоохранения России

По ее словам, все это оборачивается «очень большим стрессом» для ребенка, что подтверждается в том числе и международными исследованиями. Вдобавок к этому ситуация может усугубиться, если врачи не сразу отреагируют на попадание ребенка в бэби-бокс.

Также Скворцова указала на незащищенность окошек от хулиганов, которые могут кинуть в колыбельную «что угодно».

При этом министр особо подчеркнула, что в России бэби-боксы не пользуются популярностью, поэтому «сама проблема не стоит того, чтобы ее всем миром так обсуждать». «Буквально единицы тех, кто воспользовался этой придумкой», — рассказала она.

Бэби-бокс, или так называемое «окно жизни», — это специально оборудованное в медицинском или ином социальном учреждении место с окошком со стороны улицы и специальной кроваткой-колыбелью с внутренней стороны здания. Через окно ребенка анонимно можно положить в кроватку. Через 30 секунд дверца блокируется, после чего снаружи ее уже невозможно открыть. Около бэби-бокса нет видеокамер и охраны. Об оставленном младенце внутри помещения узнают по тревожному звонку и миганию лампы. Первый такой бокс в России появился в 2011 году в Перми. Позже подобные «окна жизни» установили и в других городах.

Осенью 2016 года российские власти задумались о введении запрета на установку бэби-боксов. Соответствующая инициатива исходила от сенатора Елены Мизулиной, однако в итоге подготовленный ей документ отправили на доработку.