В клубе Yotaspace 5 января создатели KidsRockFest и творческое сообщество родителей проведут семейную «рок-йолку». Об этом организаторы сообщили The Village.

На рок-елке вместо представления будет стендап рок-шоу с цирковыми номерами, а вместо передачи посоха Деда Мороза – мастерская сторителлинга. Также здесь будет спецаильная зона от #дебошь — «шалилка», где можно будет рисовать на мебели и устраивать бои подушками.

Кроме того, во время представления пройдут семейные чтения стихов и сказок. Традиционные новогодние песни заменят известные рок-хиты. За музыку на празднике отвечают DJ Жилин, «Приключения электроников» и Beat Devils.

На празднике будут предусмотрены зоны для совсем маленьких детей и мам, а также комфортный уровень звука.

Подробности о мероприятии можно узнать на его сайте.