На фестивале «Путешествие в Рождество» проведут около восьми тысяя мастер-классов и интерактивных программ для детей. Об этом The Village рассказали организаторы мероприятия.

Занятия по робототехнике, мультипликации, актерскому мастерству и 3D-печати проведут сотрудники города мастеров «Мастерславль», города профессий «Кидбург», парка игрового обучения «Кидзания», творческих мастерских центра современного искусства «Винзавод», столярной мастерской «СМ-47», купольного кинотеатра «Зыркус» и компьютерной академии «ШАГ».

В куполном кинотеатре на Тверском бульваре покажут мультфильмы, также детям дадут воспользоваться шлемами виртуальной реальности.На ярмарке на Манежной площади пройдет мастер-класс, во время которого дети смогут записать звуковые поздравления и сделать праздничные коллажи, елочные украшения и игрушки.

На Пушкинской площади состоится урок Photoshop, также здесь детям предоставят возможность напечатать елочные игрушки на 3D-принтере. На Кузнецком мосту будут работать театральный кружок и актерская студия.

На улице Косыгина в юго-западном округе проведут занятия в танцевальном кружке, чтения сказок и эстафеты по мотивам мультфильма «Зима в Простоквашино». Мастер-класс по созданию поздравительных открыток пройдет на Сокольнической площади.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве с 16 декабря по 15 января в рамках цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».