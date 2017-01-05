Как только выясняется, что семью ждет прибавление, начинаются траты. О том, сколько стоит вести беременность и какую сумму можно отдать за роды, мы уже писали. Теперь с помощью мамы двоих сыновей, журналистки Дарьи Теревцовой мы выяснили, сколько денег придется потратить на ребенка в первый год его жизни — самый беспокойный и самый затратный для родителей. Ведь новому человеку сразу требуется множество разных вещей — от одежды до кровати и транспорта. Рассчитывая траты на младенца, мы рассматривали тот вариант, когда детские вещи и необходимые предметы не достаются по наследству от знакомых и родственников, но и не покупаются в дорогих магазинах известных брендов.

Как правило, когда в семье появляется ребенок, молодые родители кардинально меняют свой образ жизни. Они посвящают все время малышу и ведению домашнего хозяйства, а также жертвуют привычными увлечениями и интересами, причем особенно это справедливо для мам. Однако бывает иначе. Семья владелицы PR-агентства Юлии Прудько, режиссера и продюсера Александра Орлова и их маленького сына Федора своим примером доказывает, что можно быть хорошими родителями и не отказываться от карьерных перспектив, вечеринок и любимых занятий. Специально для The Village Юлия рассказала, как ей и ее супругу удается вести активный образ жизни и совмещать его с воспитанием сына.

Мы попросили детского психолога Александра Покрышкина, эксперта «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в интернете Марию Наместникову и руководителя настольной версии «Яндекс.Браузера» Романа Иванова рассказать, что можно сделать, чтобы защитить своего ребенка, когда он находится в Сети.

Специалист по детскому питанию и диетологии, основательница проекта My Foodie Елена Гордиенко рассказала The Village, почему ее двухлетняя дочь Ева любит здоровую еду, и поделилась опытом, как научить своего ребенка питаться правильно.

ВОЗ рекомендует кормить грудью до шести месяцев и далее продолжать, постепенно вводя прикорм. Российские мамы не остались равнодушны к акции: они выкладывали в инстаграм свои фотографии во время кормления и рассказывали об опыте грудного вскармливания. The Village попросил молодых мам поделиться своими историями и фотографиями на эту тему. А редактор Юля Ельцова поразмышляла о том, почему такая естественная вещь, как кормление ребенка, превращается в повод для травли и в причину депрессий.

Год назад американка Саммер Беллесса, мама двоих сыновей, решилась на необычный эксперимент. В течение недели старший сын выбирал ей одежду, а она выкладывала получившиеся образы в инстаграм. Пример Саммер оказался заразительным, и многие мамы по всему миру стали делать то же самое. The Village решил проверить, как изменится жизнь нашего редактора Юли Ельцовой, если в течение трех дней на работу ее будет одевать четырехлетняя дочь Амелия, и вот что из этого вышло.

Молодые родители к моменту появления малыша, как правило, уже изучили десятки книг по педагогике, психологии и педиатрии и хорошо представляют, как именно они будут его воспитывать. Но полностью застраховаться от ошибок практически невозможно, ведь все мы иногда устаем, принимаем необдуманные решения, нервничаем и выходим из себя. The Village попросил психолога Анну Федосову рассказать о распространенных педагогических ошибках и о том, как их избежать.

Когда в семье появляется младенец, родителям приходится менять свои привычки и на время забывать о путешествиях. Но уже через несколько месяцев жизнь постепенно входит в новое русло и семья начинает с опаской планировать первый отпуск. Понятно, что такое путешествие требует особого планирования и самоорганизации. The Village попросил редактора Юлю Ельцову поделиться своим опытом путешествия с ребенком, специалиста авиакомпании — рассказать об особенностях перелетов с детьми разных возрастов, а педиатра — составить аптечку путешественника и объяснить, как подготовиться к отпуску. Мы решили рассмотреть самый сложный для путешествия детский возраст — с рождения до пяти лет.

Я — многодетная мать

В Петербурге более 29 тысяч многодетных семей — таковы данные городского комитета по соцполитике. Причем за последний год их стало почти на 4,5 тысячи больше. Многодетной считается семья с тремя и более несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными/удочеренными. Семья Анастасии Обер-Поспеловой, автора блога «Записки прохиндея», — из числа самых больших в Петербурге. Анастасия рассказала The Village про то, почему завела первенца только в 29 лет, сколько стоит содержание большой семьи и к чему стоит быть готовым, если ты решил взять ребенка из детдома.

В начале мая на вечернем шоу Конана О’Брайена главный американский стендапер Луи Си Кей рассказал о необычном педагогическом приеме. Комик, удрученный тем, что даже наедине со своими детьми он не может оторваться от телефона, попросил дочь установить защитный код, ограничивающий ему доступ в интернет. Благодаря этому он смог больше времени уделять своим детям и быть внимательнее рядом с ними. The Village решил повторить эксперимент. На несколько дней редактор Юля Ельцова должна была отказаться от телефона в свое нерабочее время, пока рядом с ней находилась ее дочь Амелия. Вот что из этого вышло.

ФОТОГРАФИИ: обложка, 1 — Андрей Стекачев, 2 — Юля Ельцова, 3 —Арсений Наместников